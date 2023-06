Jour 6: Un refuge de drag-queens dans le Luxembourg profond

La carte que j'avais dessinée traversait rapidement la région de l'Ouest, j'ai donc décidé de rester un jour de plus au Gutland pour pouvoir faire l'aller-retour jusqu'à Rédange-sur-Attert, avec des arrêts à Useldange et Reimberg. Et je suis content d'être resté. Les bois ont quelque chose de magique, c'est un décor qui renvoie aux contes pour enfants et aux films fantastiques. Les courbes du chemin mènent à des fougères plus hautes qu'un homme et les racines des arbres sont tordues et couvertes de mousse, comme les bras d'un géant endormi sous terre.

Lire aussi :Luxembourg, mon amour

Dans la crypte du château d'Useldange, on raconte l'histoire de Catherine Theis, une femme arrêtée au XVIIe siècle et accusée de sorcellerie. En fait, elle ne faisait qu'utiliser les herbes des bois pour fabriquer des médicaments. L'Inquisition, effrayée par les arts inconnus qu'elle apportait au Gutland, la condamna au bûcher. La lumière de la différence, après tout, a toujours effrayé ceux qui vivaient dans l'obscurité.

Ian Lejeune © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Rédange est le plus grand village de la région et le siège du canton du même nom. Il compte 3.059 habitants, ce qui ne lui permet pas, loin s'en faut, de s'appeler une ville. Mais il y a des magasins, des cafés et des gens qui se promènent dans les rues. En chemin, j'ai rencontré Ian Lejeune, un Belge d'origine vietnamienne qui s'est installé dans la région il y a dix ans. Il porte un costume rose, une perruque blanche et de longs cils collés aux paupières, peints de couleurs criardes. «Bonjour, dit Lejeune, vous pouvez m'appeler Madame Yoko.»

«Les gens me croisent dans la rue et ils ne me parlent pas, même si je les salue. C'est comme s'ils avaient peur d'attraper une maladie. Ian Lejeune, alias Madame Yoko

Ian Lejeune, alias Yoko, est propriétaire de la brasserie Barnum, un restaurant qui sert des déjeuners, des dîners et propose des spectacles de drag-queens. Il n'aime pas appeler son établissement une maison gay, «parce que nous sommes en fait favorables aux hétérosexuels et que nous acceptons aussi les hétérosexuels», dit-il - à moitié sérieusement, à moitié en plaisantant. Il préfère définir sa maison comme «un havre pour ceux qui se sentent différents et un havre de tolérance». Il est également fier de faire savoir qu'il s'agit du seul bar destiné au public LGBT dans tout le pays. «Dans la capitale, depuis que le Bar Rouge a fermé, il n'y a plus rien. Il n'y a que nous, au milieu d'un village perdu sur la carte.»

Lire aussi :Jour 5: Tout ce qu'on peut manger au Luxembourg

Il n'est pas facile d'avoir un lieu avec ces caractéristiques au milieu du Luxembourg profond. «Les gens me croisent dans la rue, que je sois habillé en homme ou en femme, et ils ne me parlent pas, même si je les salue. C'est comme s'ils avaient peur d'attraper une maladie», dit-il. «Dans la ville, il y a des fêtes, des associations et des événements. Mais vous savez, ce jeune qui vient d'Afghanistan ou de Syrie, ou qui a une famille trop conservatrice et qui est à la recherche de sa sexualité ? Il ne s'adressera jamais à une institution. Il cherchera un bar pour se découvrir.»

De toute la Grande Région

Il y a des jeunes comme ça dans la clientèle du Barnum. «Il y a quelques semaines, un jeune homme de 17 ans est venu ici avec ses parents. Il m'a demandé de jouer à ses côtés, habillée en femme. Ses parents ont accepté l'idée et je lui ai tenu la main, je l'ai aidé à choisir des vêtements, je lui ai donné une chance. Peut-être que cela l'aidera à se comprendre et à faire le tri, au lieu de s'isoler et de commencer à voir le monde de manière trop sombre.»

Lire aussi :Jour 4: L'art peut sauver le Gutland

Il pense que c'est la raison pour laquelle les gens viennent de si loin : «Lorsqu'il y a un spectacle, les gens viennent de Trèves, de Metz et de Nancy, de Liège et de Bruxelles. Ils chantent et dansent avec moi et tout le monde repart en riant. Les habitants ne viennent pas, mais je sais que je suis un dernier rempart pour la tolérance. Je n'ai pas les moyens de payer un loyer en ville, mais je peux le faire ici. Je ne partirai donc pas tant qu'ils ne m'auront pas jeté au feu.»