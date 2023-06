Jour 7: Promenade avec Henri, Grand-Duc de Luxembourg

Lorsque le temps se réchauffe, le grand-duc Henri aime prendre sa moto et se promener dans le Luxembourg. «Les agents de sécurité m'en veulent parce que je sors en cachette», me dit le monarque, en clignant de l'œil et en baissant la voix. Nous marchions depuis plus d'une heure dans les bois de Colmar-Berg, non loin du château royal, et deux de ses ombres nous suivaient au loin. «Mais comme je porte un casque, je passe inaperçu, personne ne me reconnaît. Je vais dans les villages et les villes de tout le pays et je vois l'état des maisons, les travaux qui sont faits et ceux qui sont à faire. Je ne peux parler à personne, sinon on me reconnaîtrait tout de suite.»

Au septième jour de la route pour connaître le Luxembourg, la personne qui est venue marcher avec moi est donc le chef de l'Etat. Après avoir galopé à travers le Minett et l'ouest du Gutland, le moment était venu de monter sur les terres de l'Eislék, le tiers nord du pays. Ainsi, dès les premiers kilomètres du parcours, j'ai été rejoint par quelqu'un qui aime vraiment l'exercice de la marche. «J'aime les motos, j'aime les voitures mais mes meilleurs souvenirs d'enfance sont liés à la randonnée. J'ai grandi enfermé à la maison, j'ai eu des professeurs particuliers, j'ai vécu dans une bulle, explique-t-il. Lorsque, à 10 ans, je suis allé chez les scouts, j'ai enfin pu me socialiser avec d'autres enfants, me mesurer à eux, savoir si ce que je pensais et ressentais était normal pour mon âge. Et cela s'est produit lorsque nous nous sommes promenés dans la forêt, que nous avons campé dans la nature, que nous avons échangé des blagues autour du feu de camp. C'est là que je me suis senti normal pour la première fois.»

Il est important d'être proche des gens, de comprendre leur vie, plutôt que d'être sur un piédestal. Le grand-duc Henri

La conversation est franche, souvent personnelle, parfois même à la limite de l'émotion. J'ai demandé au grand-duc Henri comment était le Luxembourg où il avait grandi et il m'a répondu que la "bulle" l'avait empêché de voir grand-chose : «J'ai essayé de faire différemment avec mes enfants et encore plus avec mes petits-enfants. Il y a un sens de la mission et du service public dans la monarchie, bien sûr, mais les choses ne doivent pas être rigides. Il est important d'être proche des gens, de comprendre leur vie, plutôt que d'être sur un piédestal. Avec tous les gens, de tous les milieux.»

Ricardo Rodriguez avec le grand-duc Henri dans la forêt de Colmar-Berg. © PHOTO: Christophe Olinger

Il y a une caractéristique du Luxembourg que le Grand-Duc considère comme unique, un exemple pour le reste de l'humanité. «Les temps changent, mais le Luxembourg est un laboratoire multiculturel unique, il n'y a pas d'autre pays au monde avec une telle diversité.» L'extrémisme, estime le monarque, «naît de la peur de l'autre. Et le seul moyen de le combattre est d'introduire et de mélanger tous les autres dans un même lieu, ce qui est le cas dans notre pays.»

Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire ou faire et que je ne peux pas. Même mon discours de la Fête nationale est revu par le gouvernement. Le grand-duc Henri

Il avoue: «Le pire dans la vie d'un Grand-Duc, c'est l'énorme solitude dont on souffre. Vous ne pouvez pas avoir d'amis dans votre pays - imaginez que tous ceux qui vous sont associés échouent lamentablement. Mes amis vivent dans d'autres pays». Mais il y a aussi la contrepartie, c'est-à-dire la reconnaissance du peuple. «C'est ce qui fait que tout cela en vaut la peine. Cela et le fait que vous pouvez rencontrer chaque jour des gens vraiment intéressants qui font des choses spectaculaires». Même la Grande-Duchesse, «Je vois tous les jours à quel point elle est chère au peuple.»

© PHOTO: Christophe Olinger

Sur le plan politique, il admet qu'il y a beaucoup de jours de frustration. «Parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais dire ou faire et que je ne peux pas. Même mon discours de la Fête nationale est revu par le gouvernement.» C'est comme ça dans toutes les monarchies, il le sait bien. Néanmoins, il rencontre constamment les dirigeants. «Les ministres, ou les Premiers ministres, me rendent régulièrement visite. Le contenu des conversations est secret, mais je peux vous dire qu'ils parlent souvent beaucoup. Je ne dis pas un mot, j'acquiesce et, à la fin, ils me remercient beaucoup de les avoir aidés à résoudre tel ou tel problème. Parfois, les gens ont besoin de s'écouter», et il éclate de rire.

Une invitation à prendre davantage de risques

Le temps commence à manquer, en fait la conversation a été beaucoup plus longue que prévu. J'ai demandé au Grand-Duc quels étaient les petits changements qu'il voyait dans son pays. Sa réponse m'a surpris. «Le fait que nous soyons un pays riche fait de nous une société sédentaire. Les Luxembourgeois sont parfois égoïstes, mais l'histoire nous a prouvé que nous pouvons nous unir extraordinairement bien dans les moments essentiels. Nous l'avons vu lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la crise de l'acier des années 1970 et plus récemment avec le coronavirus. Aujourd'hui, en tant que peuple, nous devons prendre plus de risques, inventer davantage, être plus aventureux. Car ces dernières années, nous nous sommes installés dans un certain confort. Des enfants gâtés, presque. Et ensemble, quand nous prenons des risques, nous arrivons à nous dépasser.»