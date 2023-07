Jour 8: Avec le gardien du plus grand trésor du Luxembourg

Addi Faroeste, au nord du Luxembourg. Je me suis réveillé tôt à Lutzhausen et j'ai jeté un coup d'œil au miroir d'eau qui s'offrait à moi par la fenêtre de ma chambre. «Cela fait une semaine que je suis sur la route», ai-je fêté avec mes amis, avant de préparer mon sac à dos et de me mettre en route. Au huitième jour de Luxembourg on foot, je pouvais être fier d'avoir traversé les régions du Minett et du Gutland, d'avoir parcouru plus d'une centaine de kilomètres à pied, et de m'être senti bien à la fin de tout cela. Mais maintenant, un nouveau défi commençait.

Le parcours d'aujourd'hui était plein de bosses, de montées et de descentes. Depuis le lac de la Haute-Sûre, je devais rejoindre la plage de Bourscheid, en traversant Esch-sur-Sûre, Heischtergronn, Tadler et Ringler. Près de neuf heures de marche pour accomplir 30 kilomètres de paysage montagneux. L'Oesling, c'est beau, d'accord, mais c'est le diable de le traverser à pied.

La réserve d'eau du Luxembourg

Au début du voyage, j'ai rencontré Tom Schmit et nous avons marché ensemble toute la matinée. Tom est garde-forestier dans le parc naturel de la Haute-Sûre et sa mission consiste à protéger l'eau du barrage contre toutes les menaces. «La moitié de l'eau utilisée pour la consommation humaine au Luxembourg provient de ce lac», explique-t-il. «Au maximum, nous pouvons approvisionner 80 % du pays. S'il arrive quoi que ce soit à cette réserve, s'il y a une quelconque contamination, nous sommes tous bel et bien foutus.»

Le Stauséi, comme l'appellent les Luxembourgeois, est la plus grande masse d'eau du pays. Il s'agit en fait d'un barrage producteur d'électricité, mais sa fonction principale est de protéger les réserves d'eau potable du Grand-Duché. Il stocke 60 millions de mètres cubes d'eau et chaque jour, une installation en extrait 60.000 mètres cubes pour les traiter et les distribuer. «L'eau la plus potable étant celle à 4 degrés, l'installation est équipée d'un capteur de température et aspire la zone dont les valeurs sont les plus proches de l'idéal", explique Tom Schmit.

Les effets du réchauffement climatique

Le problème, c'est que le Stauséi est constamment menacé. «Chaque jour, nous allons discuter avec les agriculteurs pour les inciter à remuer la terre afin qu'aucun pesticide ne se répande dans le lac pendant la saison des pluies. Ils résistent parce que cela signifie beaucoup plus de travail et beaucoup plus de temps dans les champs. C'est une guerre», avoue-t-il en souriant.

Ricardo et Tom Schmit dominent les méandres du lac de Haute-Sûre. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Au fur et à mesure que nous avançons sur le sentier, Tom Schmit est de plus en plus inquiet. «Au cours du XXe siècle, nous avons rempli nos forêts de pins, d'arbres à croissance rapide et à profits rapides. Aujourd'hui, nous en payons le prix», déplore-t-il. Le réchauffement climatique a introduit au Luxembourg une espèce de coléoptères exotiques qui détruit ces arbres. «Ils se dessèchent purement et simplement. Ce sont des allumettes qui attendent le feu. Ou bien ils ouvrent des couloirs qui permettent à toutes sortes de débris de passer dans le lac.»

L'eau, un bien précieux en danger

Tom Schmit passe ces journées d'été à discuter avec les baigneurs, à les sensibiliser à ne pas polluer le Stauséi, à ne pas laver leurs voitures dans la zone et à ne pas faire de barbecues qui pourraient déclencher des incendies. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est le changement climatique. «Les cours d'eau qui alimentent le lac sont tous en train de s'assécher. Si vous regardez les berges, vous voyez des mètres de terre entre l'eau et la végétation, ce qui signifie que le barrage devient de plus en plus sec.» Selon lui, il s'agit du plus grand trésor du Luxembourg, mais peu de gens se rendent compte qu'il est en jeu. Schmit secoue la tête et déclare : «Nous assistons déjà à de petites disputes au sujet des cours d'eau. Dans peu de temps, nous serons tous en guerre pour l'eau.»

