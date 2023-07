Jour 9: Une chute dans le ravin, une planche de salut et 180 vaches heureuses

Rien ne pouvait me préparer à l'aventure que j'allais vivre au neuvième jour de "Luxembourg on foot".

Le matin s'est levé sous la pluie. Aujourd'hui, il me reste 24 kilomètres à parcourir, soit beaucoup moins qu'hier. Mais j'allais vers le nord, ce qui signifiait plus de montagnes, plus de montées et de descentes abruptes. Faire cette marche dans la chaleur serait un plus grand sacrifice. Mais rien ne pouvait me préparer à l'aventure que j'allais vivre au neuvième jour de "Luxembourg ont foot".

J'ai quitté Bourscheid-Plage pour monter vers le Féischterbierg puis descendre vers le Goebelsmühle. Le chemin était relativement facile jusqu'à Schlindermanderscheid et Kautenbach. Mais c'est là que les choses ont commencé à se compliquer, et pas nécessairement à cause de la topographie. Le chemin que la carte indiquait jusqu'à Lellingen traversait toute la zone du tunnel ferroviaire qui s'est effondré l'été dernier à Schieburg et isolait l'extrême nord du Grand-Duché du reste du pays.

Le ravin a raison du chargeur de téléphone

Plusieurs itinéraires étaient coupés à cause des travaux, et j'essayais de les contourner en improvisant. Il y avait là un virage assez délicat. J'ai fait un kilomètre de trop et j'ai dû faire demi-tour, ce n'était pas par là. J'ai pris un autre chemin, un autre kilomètre, mais ce n'était pas le chemin non plus. J'ai alors regardé et j'ai réalisé que si je faisais du cross-country, il me suffirait de traverser 100 mètres de forêt non balisée pour y arriver. J'ai regardé et j'ai vu qu'il s'agissait d'une descente abrupte. Un ravin, en fait. Une centaine de mètres, ai-je évalué. C'est parti!

Dès que j'ai commencé à descendre, je l'ai regretté, mais il était trop tard pour faire demi-tour. J'ai essayé de me frayer un chemin d'arbre en arbre pour ne pas m'écraser, tombant trop souvent, me remplissant de terre et de boue et priant tous les saints de ne pas me casser une jambe. En chemin, j'ai perdu le chargeur du téléphone portable avec lequel je prends toutes les photos et vidéos et, surtout, où je suis le chemin par géolocalisation.

J'ai réussi à descendre le ravin avec un peu plus que quelques égratignures et une fierté meurtrie. Et puis, pouf, la batterie du téléphone a rendu l'âme. J'ai suivi mon instinct et ma mémoire et j'ai atterri à Lellingen. Un ami m'avait dit que son ex-femme vivait là, alors j'ai lu les noms sur les boîtes aux lettres et j'ai frappé à sa porte. Fabi Schneider m'a accueilli avec une accolade, un café et m'a accompagné pour chercher un chargeur afin de remettre mon projet sur les rails. Elle a sauvé ma journée.

Merci Fabienne ! © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Malgré tous les détours, j'ai réussi à arriver à Pintsch avec seulement une demi-heure de retard. J'y avais rendez-vous avec David L'Ortye, un jeune agriculteur de 32 ans qui a repris l'exploitation familiale et l'a complètement modernisée. Au cœur de la campagne, il a des idées bien arrêtées sur ce qui est en train de changer.

David L'Ortye et Ricardo J. Rodrigues © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

«Pendant des années, toute la région a été occupée par de petites exploitations familiales qui ont cessé de prospérer. L'agriculture et l'élevage sont alors devenus de grandes entreprises, de grandes surfaces, de grandes productions», explique-t-il. «Mais depuis quelques années, une nouvelle porte s'est ouverte. Et c'est précisément celle que je veux explorer.»

Une agriculture raisonnée et responsable

David produit de la viande. Il possède une ferme de 180 vaches qui paissent en plein air et se nourrissent d'herbe. «Même avec le label "viande biologique", je sais que si je ne vends qu'aux supermarchés, l'affaire n'est pas rentable. Je préfère donc vendre à des clients privés, qui m'achètent 10 ou 30 kilos de viande de qualité et dont je sais qu'ils la consomment de manière responsable. La meilleure façon d'honorer un animal est d'en tirer le meilleur parti», explique-t-il.

Il a également rejoint une organisation qui travaille avec des personnes handicapées. Ils ont aménagé un potager biologique et vendent 30 à 40 paniers hebdomadaires de produits de saison à des personnes des environs. «La consommation de viande a atteint des niveaux peut-être excessifs», déclare l'éleveur de bétail. «Et je refuse d'entrer dans le jeu de la production de masse. Vous savez quoi, je pense que c'est l'avenir de l'agriculture. Des fermes moyennes, où nous connaissons le nom de nos animaux et où nous les traitons avec respect. Ce que nous voulons, ce sont des vaches heureuses.»

Adaptation du portugais par Pascal Mittelberger.

