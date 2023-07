Juin 2023 entre dans l'histoire de la météo luxembourgeoise

La température moyenne mensuelle, la durée d'ensoleillement et le déficit pluviométrique figurent «parmi les plus extrêmes», constate Meteolux.

Records de température et d'ensoleillement

Records de température et d'ensoleillement

Le bilan météorologique printanier que nous avions publié le 21 juin le laissait déjà présager: le mois de juin 2023 est entré dans l'histoire. En effet, Meteolux fait savoir qu'il est «le plus chaud et le plus ensoleillé» depuis que des relevés sont effectués à la station du Findel.

Lire aussi :Le Luxembourg se prépare déjà à la canicule

Du côté des températures, la moyenne mensuelle s'établit à 19,8°C, soit 3,1°C de plus que la moyenne de la période de référence, couvrant les trois dernières décennies (1991-2020). Le record pour un mois de juin, qui date de 2003, est ainsi égalé.

Concernant l'ensoleillement, pas d'ex-aequo: juin 2023 bat le record de 1976. Il y a eu très précisément 337,8 heures d'ensoleillement relevées le mois écoulé, «soit environ 40% de plus que la moyenne à long terme 1991-2020 (241,2 heures)», compare Meteolux.

Enfin, un point sur la pluviométrie, avec un gros déficit constaté. Le cumul mensuel des précipitations fait état de 16,6 litres par mètre carré, soit près de 80% de moins que la moyenne 1991-2020 (75,6 l/m2). Pour autant, ce n'est pas là un record: les mois de juin 1962 (4,6) et 1976 (11,8) ont été encore plus secs. 2023 vient compléter le «podium».