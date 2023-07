Jusqu’à quel point votre commune est-elle transparente ?

Ah, la transparence ! Un concept devenu tendance ces dernières années. Au Luxembourg, les regards se tournent spontanément vers la Place financière quand le sujet est lâché au détour d’une conversation ou d’une questions parlementaire. Mais c’est oublier que cette question est aussi en pleine évolution au niveau des administrations et de la politique communale.

Lire aussi :Les élections communales révèlent un déséquilibre démocratique

Dans le cadre du scrutin communal de ce mois de juin, Virgule.lu a voulu savoir comment cette transparence était mise en œuvre ou appliquée dans les communes luxembourgeoises. Pour ce faire, nous avons envoyé un courriel à 62 communes, principalement dans le sud du pays et à celles frontalières avec la Belgique et la France via la plateforme Transparencia. Lancée en Belgique, celle-ci défend le droit des citoyens à avoir accès à des informations détenues par les autorités publiques. La démarche a fait son petit bonhomme de chemin du côté wallon, jusqu’à transformer l’essai en un texte législatif (voir par ailleurs).

Pour augmenter la confiance et la participation des citoyens dans la vie locale, la plateforme Transparencia est persuadée qu’il faut permettre à ceux-ci de consulter en ligne les projets de délibérations et documents préparatoires explicatifs avant chaque conseil communal, comme cela se fait dans plusieurs communes des pays voisins, que ce soit en Wallonie donc mais aussi à Maastricht et dans certaines communes de la métropole européenne de Lille.

Une initiative qui s'est transformée en décret Lancée en 2016 déjà, la plateforme collaborative Transparencia a pour but, depuis ses débuts, de promouvoir l’accès aux informations publiques, de faciliter et centraliser les demandes d’accès ainsi que de renforcer le contrôle démocratique et la participation citoyenne. «La transparence est un vecteur fondamental d’amélioration de la société et parfois l’unique rempart contre la corruption, l’abus ou la mauvaise utilisation des moyens publics», commentait à l’époque Claude Archer, président de la plateforme. Claude Archer a fait de la transparence son combat. © PHOTO: TV Lux Aujourd’hui, ce dernier peut se targuer d’avoir fait bouger les choses puisque l’an dernier, la Wallonie s’est dotée d’un décret visant à renforcer la transparence au niveau communal et provincial, en rendant obligatoire la publication des documents préparatoires aux conseils communaux et provinciaux. Une belle avancée mais une victoire pas totalement complète pour Claude Archer, qui déplore que le nouveau décret ne prévoie pas de sanctions pour les communes récalcitrantes.

Notre demande était simple : les communes sélectionnées acceptent-elles de rendre publics les documents préparatoires et les notes explicatives avant le conseil ? Si oui, alors ces documents devaient être partagés directement sur la plateforme, où ils étaient dès lors rendus publics. Mais les communes avaient la possibilité de refuser, et pouvaient justifier ce refus.

Nous avons laissé plusieurs semaines aux instances communales pour qu’elles puissent prendre pleinement connaissance de la démarche.

Lire aussi :La capitale a un nouveau conseil échevinal

Au total, malheureusement, peu de communes se sont véritablement prêtées au jeu... L'une d'entre elles montre cependant l'exemple: la Ville de Luxembourg. La capitale transmet déjà à la presse depuis plusieurs années des documents préparatoires la semaine précédant le conseil communal, mais sans (encore) les publier spontanément en ligne. Suite à notre démarche, la commune nous a avertis en avril que le collège des bourgmestre et échevins se montrait favorable à la publication en ligne des documents préparatoires antérieurement à la séance du conseil. Début juin, la Ville de Luxembourg nous a confirmé que le collège échevinal avait bien acté cette décision et qu'il était désormais possible de consulter les documents liés à une séance du conseil avant celle-ci sur le site de la Ville.

Une réflexion en cours dans plusieurs communes

Dans les plus petites communes cependant, la communication envers les citoyens est souvent plus difficile à mettre en place, faute de moyens. Ainsi, suite à nos sollicitations, la commune de Beckerich a marqué son accord de publier les documents avant la séance du conseil mais l'administration communale ne comptant que 9 employés qui étaient bien occupés en cette période électorale, il a été difficile de répondre à la demande dans les temps. Par contre, d'autres communes, comme Rédange-sur-Attert, nous ont clairement indiqué qu'«une publication préalable des documents préparatoires pour les séances du Conseil communal n'est pas prévue chez nous».

A Pétange, le secrétaire communal Mike Braun souligne que «la participation de nos citoyens dans la vie politique locale est un sujet qui nous tient à coeur et au sujet duquel notre collège échevinal a déjà mené des réflexions approfondies», en réponse à notre demande. Dans la commune, les documents préparatoires sont transmis aux conseillers «en principe trois jours avant les séances» du conseil et au plus tard deux jours après ladite séance, les débats et les votes sont rendus publics sur le site internet de la commune. Une réflexion est en cours pour rendre cette communication encore plus transparente.

Une loi pour une administration plus ouverte

Depuis plusieurs années, des efforts ont été réalisés au Luxembourg pour améliorer cette question de la transparence. Et pas seulement dans les communes mais plus largement dans les administrations et services publics. Pour ce faire, une loi a été votée le 14 septembre 2018. Avec l’adoption de cette loi (dite loi «ATO») pour une administration plus transparente et ouverte, l’État s’est doté d’un cadre légal pour la mise en œuvre d’une politique d’ouverture des documents administratifs aux citoyens, à quelques exceptions près.

Lire aussi :Les communautés d'expatriés ont élu des conseillers luxembourgeois

Le texte législatif prévoit notamment que chaque organisme doit désigner un agent chargé de la communication des documents. Dans l’accord de coalition 2018-2023, le gouvernement s’est engagé à évaluer l’impact de la Loi ATO afin de procéder, si nécessaire, à des ajustements. Une enquête a donc été menée par le ministère d’État à ce sujet l'an dernier. On y apprend que le nombre de demandes de communications dans les communes est resté relativement limité depuis l'entrée en vigueur de la loi.

Les demandes de communication restent peu nombreuses dans les communes, comparées aux administrations. © PHOTO: Ministère d'Etat

L’article 2 de la Loi ATO consacre le principe du partage en ligne des documents accessibles, c'est-à-dire que les organismes sont tenus par cette loi de publier les documents en ligne, et pas uniquement les communiquer. Il ressort des réponses données dans l'enquête que plus de la moitié des organismes n’ont pas toujours procédé à la publication des documents, conformément à la loi.

Le RGPD, un frein à la transparence?

«En 2020 et 2021, les raisons invoquées pour le défaut de publication avaient principalement trait à la protection des données», souligne l'enquête réalisée par le ministère d'Etat. Un argument qui revient souvent sur le devant de la scène dans les communes, quand on évoque la question de la transparence. A Pétange par exemple, le secrétaire communal souligne que «la mise en œuvre pratique du sujet est plus complexe qu’on ne pourrait le percevoir de l’extérieur» en raison notamment de la législation applicable en matière de traitement de données à caractère personnel.

D’un côté, il y a cette loi qui prône une administration plus transparente et plus ouverte. Mais de l’autre, il y a le RGPD qui entraîne des contraintes en matière de protection des données privées et de confidentialité Henri Kracké Secrétaire général de la commune de Differdange

Plusieurs de nos interlocuteurs ont mentionné le conflit entre cette loi de 2018 et le fameux RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, entré en vigueur la même année. «D’un côté, il y a cette loi qui prône une administration plus transparente et plus ouverte. Mais de l’autre, il y a le RGPD qui entraîne des contraintes en matière de protection des données privées et de confidentialité», justifie Henri Kracké, secrétaire général de la commune de Differdange, en évoquant par exemple certains documents où des citoyens sont cités nommément, ce qui pose certains désagréments lors de la publication en ligne. Ici, cette «pierre d’achoppement» fait que si un memorandum est bien envoyé aux élus en préambule de tous les conseils communaux, ce n’est pas encore le cas pour les citoyens.

L'enquête montre que dans les communes, près de la moitié des demandes sont acceptées. © PHOTO: Ministère d'Etat

Une participation citoyenne de plus en plus importante

Au-delà de la démarche de partager en ligne les documents, la question d'une communication plus transparente au sein des communes a connu des avancées significatives ces dernières années. Notamment en matière de numérisation. Avec la pandémie, la digitalisation a connu une accélération sans précédent, obligeant les communes à être beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux. «Un certain nombre de communes permettent aussi à leurs citoyens de suivre le conseil communal en direct en streaming. Ils peuvent donc assister aux débats sans même devoir bouger de chez eux », souligne-t-on du côté du Syvicol, le syndicat des villes et communes luxembourgeoises. Vianden se distingue ainsi à ce niveau, puisqu'elle est l'une des seules communes du nord du pays à publier depuis des années un enregistrement sonore de ses réunions du conseil communal sur son site Internet et à mettre à la disposition de ses citoyens des documents de travail en ligne, comme le font de grandes villes comme Luxembourg-Ville et Esch/Alzette.

Au niveau national, cela fait longtemps que la politique est entrée dans ''l'ère de l'information'' Charly Muller Professeur de communication

La participation citoyenne occupe également une place de plus en plus prépondérante au sein de la politique communale, notamment via des dispositifs légaux qui intègrent désormais pleinement cette participation. Une tendance qui ne fait que de grandir. En témoigne notamment le nombre de listes citoyennes qui se sont présentées aux électeurs cette année lors du scrutin communal. Certaines ont coiffé sur le poteau des partis traditionnels établis depuis longtemps localement et cinq d'entre elles ont même obtenu la majorité absolue le 11 juin dernier.

Lire aussi :Voici les sept gagnants et les sept perdants des élections communales

Il manque cependant toujours des règles déontologiques pour les élus locaux et un cadre national uniforme qui définisse clairement ce qu'une commune doit communiquer aujourd'hui, et de quelle manière. Au niveau national, cela fait longtemps que la politique est entrée dans «l'ère de l'information», comme l'expliquait le professeur de communication Charly Muller dans les colonnes du Wort début juin, en permettant aux citoyens d'influencer la politique au-delà de leur droit de vote, grâce aux pétitions entre autres.

Comme le pense ce professeur, «une plus grande transparence au niveau communal peut contribuer à renforcer la confiance dans les institutions démocratiques. Les années à venir montreront si les responsables politiques sont prêts à s'atteler à cette tâche». Ils ont en tout cas tout à y gagner...