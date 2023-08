Kathleen Mommaerts récompensée d'un prix prestigieux

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Pour la deuxième année consécutive, l’éditeur Mary Ann Liebert Inc., en partenariat avec la Rosalind Franklin Society basée en Amérique, ont récompensé le meilleur article scientifique rédigé par une femme ou une minorité sous-représentée dans les sciences.

Lire aussi :

Quand le British Medical Journal adoube le LIH

Pour faire leur choix, les deux partenaires se basent sur pas moins de cents revues gérées par l’éditeur dans les domaines des sciences, de la médecine et de la biotechnologie. Résultat, le cru 2022 a valu à Kathleen Mommaerts, chercheuse au sein du département «Biospecimen Science Research» à l’Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL), d’être choisie pour ses travaux sur les cellules souches pluripotentes induites, publié dans la revue «Biopreservation et Biobanking » en février 2022.

Cette fois, l’annonce de l’heureuse élue faite en juillet 2023 coïncidait d’ailleurs avec l’anniversaire de Rosalind Franklin qui donne son nom au prix. Née le 25 juillet 1920 à Notting Hill, cette chercheuse décédée le 16 avril 1958, est à présent considérée comme l’une des pionnières de la biologie, puisque c’est elle qui a formulé la première la structure en forme d’hélice de l'ADN dans un rapport non publié. Une découverte majeure spoliée et récupérée par James Watson et Francis Crick, qui ont pu accéder à son travail.

Salariée et doctorante dans le même temps

C'est par mail que la Rosalind Franklin Society a annoncé cette récompense à la jeune femme. Kathleen Mommaerts est encore aux anges d’avoir reçu cette distinction venant couronner plusieurs années de dur labeur pour un parcours peu commun. Diplômée en 2012 d’un master en Bio ingénierie, Chimie et Bio-industrie offrant l’opportunité de se former globalement pour se spécialiser par la suite, elle travaillera dès la sortie de ses études pour l’IBBL, la biobanque du Luxembourg implantée au sein du LIH.

J’ai défendu ma thèse alors que j’attendais mon deuxième enfant, rien n’est impossible, mais je ne le referrai pas!

Trois ans plus tard, elle sera encouragée par sa mentor Fey Betsou à entamer une thèse en biologie, selon une collaboration particulière. Elle continuera à être salariée tout en menant ses recherches de doctorante en coordination avec l’Uni. Un rythme de travail effréné sept jours sur sept qui ne l’empêchera pas d’avoir deux enfants dans le même temps et d'attendre maintenant le troisième. «J’ai défendu ma thèse alors que j’attendais mon deuxième enfant, rien n’est impossible, mais je ne le referais pas!», confie-t-elle en souriant.

Il lui aura d’ailleurs fallu sept ans pour valider son doctorat en 2022 au lieu de trois ans, mais Kathleen Mommaerts considère que tout ce travail était suffisamment enrichissant et passionnant pour en valoir la peine. «Fey Betsou était une mentor extraordinaire et j’avais la chance de vivre près de mon travail, ce qui a en grande partie rendu tout cela possible. Sans oublier toute l’aide que j’ai pu avoir de mes collègues, alors même qu’eux travaillaient à temps plein!»

J’ai focalisé mon attention sur les sciences lors de mes études secondaires parce que c’était des matières qui n’étaient au départ pas mon domaine de prédilection, cela me stimulait.

Quant à savoir ce qui a suscité au départ cette vocation pour les sciences chez cette femme de 35 ans, la réponse est simple: «J’ai toujours voulu œuvrer pour le bien commun, et assez étrangement, j’ai focalisé mon attention sur les sciences lors de mes études secondaires parce que c’était des matières qui n’étaient au départ pas mon domaine de prédilection, cela me stimulait, car en comparaison, le reste était facile.»

Un bien commun pour lequel œuvre d’ailleurs le reste de sa fratrie, avec une sœur médecin et un frère ingénieur en science quantique, ce qui l’amuse beaucoup car aucun de leurs parents ne verse dans les sciences au départ!

Les cellules souches pluripotentes induites, l’avenir de la médecine?

Pour en revenir à l’article qui lui a valu le Rosalind Franklin Society Award in Science, celui-ci se basait sur les travaux menés par deux chercheurs japonais, Takahashi et Yamanaka.

Ces derniers ont découvert en 2006 que, s’ils prélevaient une cellule de la peau d’une souris, nommée fibroblaste, et qu’ils ajoutaient quatre facteurs, ils pouvaient recréer des cellules souches qu’ils nomment alors cellules souches pluripotentes induites (IPS).

Ce sont donc des cellules créées en laboratoire qui ont les mêmes propriétés que celles présentes dans le placenta. Pour rappel, ce type de cellule peut donner naissance à n’importe quelle cellule du corps et se reproduit indéfiniment. Ils ont pour cela reçu un prix Nobel en 2012.

Ces travaux ont pu être menés grâce à la synergie entre la Lih, l’Uni et le LNS, une collaboration 100% luxembourgeoise.

«Avant, il y avait bien sûr des travaux menés avec des cellules souches, mais c’était avec des embryons, ce qui posaient des questions bioéthiques, donc leur utilisation était restreinte. Malgré cela il y a bien sûr d’autres questions, mais plus celles de tuer un embryon pour la recherche.»

Depuis, de nouvelles techniques se sont développées au fil du temps et maintenant, chaque laboratoire de recherche travaillant avec ces IPS «cherchent les meilleurs facteurs, les meilleurs réactifs pour mettre en culture ces cellules qui sont très sensibles et nécessitent un changement de milieu journalier». Des recherches dont l’enjeu est majeur puisque leur utilité devrait permettre à terme «de générer de la peau ou des organes, sans risque de rejet pour les receveurs».

Lire aussi :

Comment le Luxembourg révolutionne la recherche sur la maladie de Parkinson

Actuellement, on peut, grâce à ces avancées, créer des mini-organes, comme des cœurs ou des cerveaux plus petits que des noix, et travailler sur le fonctionnement de certaines pathologies comme la maladie de Parkinson en les faisant par exemple réagir avec des médicaments. «Beaucoup de laboratoires travaillent par ailleurs à créer une moelle qui permette de générer du sang. Il n’y aurait plus besoin de recourir aux dons de sang, grâce à un sang qui serait totalement compatible avec la personne qui en aurait besoin.»

Encore une fois, «beaucoup de questions éthiques se posent: est-ce qu’un mini cerveau pense? Où est la limite à ces progrès?» En ce moment même, 90 essais cliniques sont déjà à l’œuvre à travers le monde pour différentes maladies dégénératives.

Des recherches menées pendant trois ans pour rédiger l’article

Loin de ces considérations d’ordre moral et clivantes, l’article de Kathleen Mommaerts se divise en deux parties, les techniques de dissociation vers les fibroblastes et les techniques de reprogrammation de ces fibroblastes vers les IPC.

Lire aussi :

Un médicament pour ralentir la leucémie mis au point par le LIH

«Pour travailler, nous avons reçu une abdominoplastie de peau, ce que l’on peut obtenir lorsque des personnes obèses se font opérer pour enlever des excédents de peau. Grâce à cela, il a été possible de réaliser des biopsies de peau en triplicata, 12 au total, pour travailler à partir de la même base. Pendant environ trois ans et demi, j’ai testé quatre méthodes différentes de dissociation pour obtenir des fibroblastes et deux méthodes de congélation, afin de pouvoir à terme déterminer quelle méthode est la plus optimale pour les conserver au mieux.»

Une entreprise qui s’est avérée concluante et qui sera d’ailleurs citée lors d’une conférence où le sujet des mini-cerveaux sera à l’ordre du jour en octobre prochain. «Ces travaux ont pu être menés grâce à la synergie entre la Lih, l’Uni et le LNS, une collaboration 100% luxembourgeoise qui profitera, je l’espère, à d’autres recherches, notamment à la Parkinson Clinic de Strassen.»