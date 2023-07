Kirchbeier Craft Beer Festival et abécédaire des bières grand-ducales

Découvrez les microbrasseries locales et les bières artisanales, et dégustez-en quelques-unes lors du Kirchbeier Craft Beer Festival, ce week-end au Kirchberg.

La tradition brassicole luxembourgeoise remonte aux années 1300 et, plus récemment, une nouvelle génération de microbrasseries a vu le jour. © PHOTO: Shutterstock

Le Luxembourg a une tradition brassicole qui remonte aux années 1300, lorsque les moines de l'abbaye de Neumünster ont commencé à fabriquer de la bière dans le quartier du Grund.

Le Kirchbeier Craft Beer Festival, qui se tient les 1er et 2 juillet, est une excellente occasion de goûter quelques-unes des nombreuses bières brassées localement. Organisé par Wolff Brewing, ce festival de deux jours dans le parc du Kirchberg (rue Leon Hengen) propose des bières artisanales locales et internationales, un village gastronomique, des DJ en direct, un chapiteau de cirque et une zone réservée aux enfants pour les familles. Le coup d'envoi est donné à 12h30 les deux jours.

Un peu d'histoire

L'apogée brassicole du pays au XIXe siècle a vu l'ouverture de nombreuses brasseries, mais dès les années 1950, plusieurs d'entre elles ont périclité. Pendant longtemps, les principaux brasseurs - Brasserie Nationale (Battin et Bofferding), Brasserie de Luxembourg (Diekirch et Mousel) et Brasserie Simon - ont été les seuls à subsister.

Jusqu'au début du 21e siècle, lorsque de nouvelles microbrasseries ont commencé à proposer des bières artisanales sur mesure, des IPA (India Pale Ales) aux bières plus sombres et fruitées, en passant par les bières bio, végétaliennes et même les bières à faible teneur en glucides.

La taille des bières au Luxembourg varie de la «mini», le verre standard de 33cl, à la «flûte», un verre droit de 33cl, en passant par la «Klensch», un verre de 50cl avec une anse, ou, si vous préférez une chope, la «Humpen» de 50cl. La plupart des bières artisanales sont vendues en bouteilles, certaines en canettes et quelques brasseries proposent des fûts.

Les microbrasseries et leurs bières

Certains ont pu remarquer qu'il est difficile pour les micro-brasseurs de bière artisanale de trouver des points de vente qui ne soient pas liés à l'une des principales brasseries. Beaucoup d'entre eux ne vendent leurs produits que localement. Nous avons donc dressé une liste de lieux où vous pouvez essayer ou acheter de la bière artisanale à la fin de cet article.

Twisted Cat

Twisted Cat est une IPA brassée au Luxembourg (Dudelange), avec une variété sans alcool et une variété houblonnée à sec, qui se présente comme une bière artisanale avec de la «cattitude». Créée en 2019, elle présente une fraîcheur houblonnée grâce au mélange de cinq malts (Vienne, Munich, Pale Ale, Carapils et Caramel) qui est utilisé.

Soucieux de l'environnement, Twisted Cat brasse également sa bière de fermentation haute non filtrée avec une quantité d'eau réduite par rapport aux bières industrielles, et l'eau récupérée lors du processus de brassage est utilisée pour le nettoyage et l'entretien de l'ensemble de la brasserie. Les canettes en aluminium utilisées sont également recyclables à 100 %. L'année dernière, Bare Brewing a intégré la famille Twisted Cat.

Faisant partie du groupe Mamaboys, vous pouvez déguster les bières de Twisted Cat au Kantin, à Dudelange, ouvert du mercredi au dimanche et proposant 20 bières artisanales, toute la journée, du déjeuner au dîner. Il peut également être loué en tant que salle de spectacle.

Vous pouvez acheter la bière en canettes, en bouteilles et en fûts dans plusieurs points de vente au Luxembourg, ou souscrire à un plan bière qui vous permet de recevoir une livraison mensuelle. Ils proposent également une belle gamme de produits dérivés (t-shirts, casquettes, etc.).

Beierhaascht (Boucherie Salaisons Meyer)

La chose la plus évidente à faire lorsqu'on est boucher est de créer un restaurant. La deuxième chose la plus évidente à faire est de commencer à brasser sa propre bière. C'est ce qui s'est passé à Bascharage chez Beierhaascht, un restaurant et une microbrasserie avec un hôtel (au cas où vous mangeriez et boiriez trop). Leur marque Lëtzebéier est saisonnière.

La famille Meyer, propriétaire de la Boucherie Salaisons Meyer, a fait appel à Guy Majerus et à sa grande expérience en matière de brassage pour produire une bière blonde, brune, ambrée et blanche, ainsi qu'une stout. La bière ambrée utilise des malts légèrement torréfiés pour lui donner une couleur or cuivré. Les différentes bières sont produites de manière saisonnière, en petites quantités, et vous pouvez les déguster lors de votre repas au restaurant.

Den Heischter

Située à Heiderscheid, Den Heischter est l'une des plus petites brasseries du Luxembourg. Elle a été créée par quatre passionnés avec un système de brassage de 250 litres. La bière maison du nom de la brasserie est une concoction du maître-brasseur Martin Thiel, mais elle a produit un certain nombre de bières spéciales au fil des ans, notamment la bière au houblon vert, la bière de Kroopemann et la bière médiévale.

En 2019, la brasserie a déménagé dans une usine de production plus grande, d'une capacité de 15 hectolitres. Vous pouvez faire une visite de la brasserie en commençant par une pression fraîche de leur bière emblématique et en ayant la possibilité de remplir votre propre bouteille de bière directement à partir de la cuve comme souvenir de la visite. Vous pouvez acheter la bière en bouteilles ou en tonneaux de 20 litres sur le site, ou dans les magasins (et la déguster dans les restaurants) dont la liste figure sur ce lien.

Ourdaller et Brasserie Simon

Une coopérative d'agriculteurs de la région d'Our a décidé d'utiliser ses céréales locales pour produire de la bière. En 2001, elle a installé sa brasserie dans le restaurant Cornleys Haff, à Heinerscheid. Leur gamme de bières n'est pas filtrée afin de permettre à la fermentation de se poursuivre dans la bouteille, de sorte qu'une bière d'un mois aura un goût différent d'une bière ouverte après trois mois.

Vous pouvez acheter leurs bouteilles de bière artisanale chez Cactus, mais Ourdaller fait désormais partie de la Brasserie Simon, établie à Wiltz depuis 1824, et qui est la plus grande microbrasserie du Luxembourg. Outre les pils et les ales qui font sa réputation, cette brasserie a lancé en 2014 la Simon Bio, fabriquée à partir de produits biologiques. La Simon Triple est fabriquée à partir de trois céréales - orge, blé et avoine - et aromatisée avec de l'écorce d'orange et de la coriandre pour lui donner un goût épicé. Si vous surveillez votre consommation d'alcool, la brasserie produit également une bière blonde à 0 % d'alcool avec un soupçon de citron vert et de gingembre.

La Brasserie Simon s'est associée cette année encore à la Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette pour produire la Kufa Béier, une bière blonde à la citronnelle. L'étiquette de la bouteille est l'œuvre de l'artiste locale Jessica Frascht, dont les œuvres sont exposées à la Kulturfabrik.

Satori Brewing Luxembourg

L'entreprise a été créée par trois Luxembourgeois passionnés de bière et anciens amis de lycée, après avoir expérimenté dans leur sous-sol pendant quelques années des recettes qu'ils produisaient en quantités limitées. Aujourd'hui, ils collaborent avec des brasseries de toute l'Europe dans le but de combiner le meilleur des cultures brassicoles du monde entier.

Satori signifie «l'état d'illumination intuitive soudaine et indescriptible». La brasserie produit actuellement deux bières: la Mandarina Blonde et la Distortion IPA, qui utilise les houblons Galaxy, Chinook et Nelson Sauvin et présente des notes d'agrumes, de pêche et de fruit de la passion. Ces deux bières sont disponibles dans le commerce, tandis que son vin biologique, judicieusement appelé Schengen Agreement, peut être commandé en ligne. Il est fabriqué à partir de raisins Rivaner de la région, qui sont écrasés et pressés à la main, puis fermentés avec la peau pendant neuf jours. La brasserie produit également du cidre pomme-rhubarbe, du cidre cerise-poire et du fizz à la fleur de sureau.

Le trio a ouvert un bar éphémère dans la ville, le Bonne Nouvelle Bar, qui propose du vin naturel, de la bière artisanale et des petits plats à partager, ainsi que de la musique, du yoga et bien d'autres choses encore. Sinon, vous pouvez vous procurer leurs deux bières principales à The Black Stuff et àl’Interview Cafe.

Wolff Brewing Co

Joseph Wolff, ancien cofondateur de la Stuff Brauerei qui a fermé ses portes fin 2021, est de retour avec Wolff Brewing Co, avec deux IPA - natural et wanderlust, une IPA sombre Rosa Luxembourg, et une Triple Ambrée brassée avec cinq malts et grains différents, Holy Abstinence.

Wolff produit également une bière au romarin et à la fraise, ainsi qu'une bière brassée avec de la bergamote et vieillie dans des fûts de gin Opyos. Vous pouvez les déguster au Kyosk, Tube bar, Rock Solid, Sofitel, Koeppchen et De Gudde Wëllen. Wolff a coorganisé le Kirchbéier, festival luxembourgeois de la bière artisanale, dans l'amphithéâtre du parc central de Kirchberg.

Totenhopfen Brauhaus

Depuis la mise en place de son brassage commercial en 2017, Totenhopfen Brauhaus exporte sa bière artisanale en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Lituanie, en Bulgarie et en Hongrie. En 2019, Ratebeer lui a décerné le prix du meilleur brasseur luxembourgeois, et elle possède désormais des brasseries dans plusieurs locaux européens. Plus récemment, Totenhopfen a reçu des médailles d'or, d'argent et de bronze lors de l'Asia Beer Challenge 2022.

Elle propose un nombre impressionnant de 21 variétés de bières artisanales, dans des canettes au design plutôt sympa et quelques produits dérivés portant le logo de Totenhopfen.

Fox Beer

Un parcours personnel pour les fondateurs Catherine Hoffman et Pierre Beck, qui produisent des bières hypocaloriques, hypoglucidiques, sans sucre et végétaliennes à partir de leur brasserie, fondée en 2016. Les bières Fox comprennent des pils, des ales saisonnières et des bières aux fruits rouges, toutes ne contenant que 30 calories par 100 ml (avec 90 % de glucides en moins qu'une bière standard).

Ils produisent également du crémant présenté dans des bouteilles peintes à la main. Pourquoi le renard ? D'une part, c'est un mot reconnaissable dans plusieurs langues et, d'autre part, c'est une référence au poème épique de Michel Rodange, De Renert.

Funck-Bricher

Faisant partie de la Brasserie Nationale, Funck-Bricher a commencé à produire de la bière à partir du Grund en 1764 et est devenu fournisseur de la Cour en 1916. Malheureusement, elle a fermé ses portes en 1975, mais les a rouvertes en 2018, en s'engageant cette fois à minimiser son empreinte écologique.

Les ingrédients de la bière sont certifiés biologiques, elle est végétalienne jusqu'à la colle utilisée sur les étiquettes, et les bouteilles sont consignées. Funck utilise des houblons Centennial et Saaz et de l'eau provenant d'une source située à 320 mètres de profondeur pour garantir sa pureté.

Echternacher Brauerei

Installée dans le bâtiment classé Becher Gare (Bech), cette brasserie a été fondée par Pol Wesner, dont la famille vit dans la région depuis plusieurs générations.

De petites quantités de bière de haute qualité sont brassées comme elles l'auraient été il y a 100 ans (étant donné que le bâtiment a plus de 100 ans, c'est tout à fait approprié). Une bière légère est produite pour l'été, une bière brune pour l'hiver, et une autre nommée Hellen, tout au long de l'année. Vous pouvez déguster la bière au restaurant de l'établissement.

Hinkelsbaacher Brauerei

Cette petite brasserie a ouvert ses portes en 2020 et propose trois bières en bouteille: une bière blonde à 4,9%, une bière blanche brassée à la belge avec de l'écorce d'orange et de la coriandre, de la même teneur, et une bière brune forte, Midlife Crisis, à 6,9%. Vous pouvez les déguster aux restaurants de Clervaux et à la Pizzeria de Fouhren. Consultez les recettes proposées pour cuisiner le pain, le poulet, les coquilles Saint-Jacques et la soupe avec leurs bières.

Clausel

Une brasserie qui s'inscrit dans la filiation directe de la première bière produite par les moines bénédictins en 1511. En 1929, les vestiges d'une ancienne brasserie fondée par le comte Pierre-Ernest de Mansfeld en 1563 ont été découverts, mais les choses ont vraiment commencé lorsque Michel Mousel a pris possession du site en 1825 pour produire une bière de haute qualité, ce qu'il a fait jusqu'en 2007; lorsque la brasserie Clausel a été créée, faisant partie de la Letzbuerger Stad Brauerei à Rives de Clausen.

Elle produit une pilsner classique, mais aussi, clin d'œil à ses origines, la Monk, la bière de l'abbaye. Présente dans les magasins et supermarchés de tout le Luxembourg, vous pouvez également en déguster une bouteille dans son restaurant Mousel's Cantine et à la Big Beer Company, tous deux situés dans le quartier de Clausen.

Ramborn Cider Co

Premier producteur de cidre au Luxembourg, ce qui est surprenant compte tenu du nombre de vergers de pommiers, Ramborn fermente des pommes et des poires fraîchement pressées, cultivées dans des vergers traditionnels plutôt que dans des plantations.

Ramborn travaille avec plus de 100 agriculteurs et utilise à bon escient des fruits qui seraient autrement gaspillés. Outre le cidre original, elle produit du Perry issu de pommiers vieux de 200 ans, un cidre houblonné au Cascade, un cidre de poire et un cidre tranquille vieilli en fût de bourbon. Vous pouvez même visiter leur ferme à Born et adopter un arbre.

Où boire des bières artisanales?

Voici quelques bars, restaurants et magasins spécialisés où acheter de la bière artisanale.

On peut citer Cornleys Haff et Beierhaascht. Le Rock Solid Bar propose 17 bières à la pression provenant de 13 brasseries différentes, dont six bières provenant de cinq brasseries luxembourgeoises. Ce bar propose quelque 70 variétés de bières, y compris des bières en boîte et en bouteille.

Le Croque Bedaine sert également 12 bières à la pression, tandis que le Tube Bar, Kyosk et De Gudde Wëllen proposent des bières artisanales. Vous pouvez goûter la Clausel non filtrée et d'autres bières à la Mousel's Cantine et la bière artisanale à The Big Beer Company. Vous pouvez déguster certaines des bières citées au Black Stuff et à l'Interview Cafe de la rue Aldringen, au Bonne Nouvelle bar de l'avenue Emile Reuter.

En dehors de la ville, essayez Millebières à Bourglinster pour une bière accompagnée de burgers, de travers de porc, de ceviche et d'une spécialité luxembourgeoise, le Kuddelfleck. Vous trouverez d'autres bières artisanales dans le réfrigérateur et à la pression à la Brasserie «Um Tennis» à Senningerberg.

Vous pouvez essayer les bières artisanales chez vous, en les achetant à The Store (successeur d'Artisan'Ale qui reste une boutique en ligne uniquement), Ennert de Steiler à Luxembourg-Ville, Humulus & Fermentum à Bridel, Ruppert à Oberdonven, Munhausen Drinx à Sandweiler. Les supermarchés Cactus proposent également une gamme de bières artisanales locales.

En savoir plus sur la bière... La confrérie Gambrinus a été fondée en 1986 pour soutenir l'industrie brassicole au Luxembourg et le Musée national de la brasserie à Wiltz. Elle organise des séminaires thématiques sur les types de bière, de la bière d'hiver à la stout, et les participants ont la possibilité de brasser leur propre bière en une journée au musée de Wiltz. En outre, le musée de la bière abrite une collection privée de publicités pour la brasserie de Diekirch qui illustrent son évolution sur plus d'un siècle, y compris des boîtes d'allumettes, des enseignes au néon, des verres et des lithographies.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Megane Kambala