L'impact de la mobilité électrique sur les stations-service luxembourgeoises

Besoins moindres

La plupart des voitures électriques sont rechargées à la maison ou au travail. Pour l'Etat, c'est une source de revenus fiable qui pourrait ainsi se tarir.

D'ici à 2030, près d'une voiture sur deux circulant sur les routes du Luxembourg devrait être électrique. C'est ce que prévoit le «Plan national intégré en matière d'énergie et de climat». Actuellement, le Grand-Duché est encore loin de cet objectif. Ainsi, selon le Statec, début avril, seuls 3,6% des véhicules fonctionnaient à l'électricité pure. Si l'on ajoute les véhicules hybrides, on arrive tout de même à 12,4%.

Mais la part augmente rapidement. Ainsi, en 2022, 15,2% de toutes les nouvelles voitures immatriculées dans le pays étaient déjà des voitures électriques, alors qu'elles ne représentaient que 10,5% en 2021.

Que le gouvernement atteigne ou non son objectif ambitieux d'ici à la fin de la décennie, une chose semble claire : la demande en essence et en diesel va s'effondrer dans les années à venir. La question se pose donc de savoir quel sera l'impact sur les quelque 230 stations-service du pays et leurs 2.700 employés. Les conducteurs de voitures électriques utilisent certes les quelque 60 points de recharge actuels des stations-service, mais la majorité d'entre eux rechargent probablement leur véhicule d'une autre manière.

Jean-Marc Zahlen de la Fedil estime qu'il y aura moins de stations-service au Luxembourg à l'avenir. © PHOTO: Ann Sophie Lindström

La recharge se fait à la maison

Selon une enquête réalisée l'année dernière par le fournisseur de bornes de recharge EVBox dans quatre pays européens (Allemagne, France, Pays-Bas et Grande-Bretagne), près des deux tiers des conducteurs de voitures électriques utilisent pour cela l'infrastructure de leur domicile. Un tiers d'entre eux ont également accès à des bornes de recharge sur leur lieu de travail, 26% dans les supermarchés et 16% dans les restaurants. Seuls 29 % ont indiqué se rendre dans des stations-service pour recharger leur véhicule. Lors de la même enquête en 2020, ce pourcentage était encore de 43 %.

“ À l'avenir, une grande partie des voitures électriques seront rechargées à domicile ou sur le lieu de travail. ” Jean-Marc Zahlen, Groupement Énergies Mobilité Luxembourg (GEML)

«Une grande partie des voitures électriques seront à l'avenir rechargées à domicile ou sur le lieu de travail», déclare Jean-Marc Zahlen, conseiller au Groupement Énergies Mobilité Luxembourg (GEML) de la fédération industrielle Fedil.

«Les stations-service pourront alors répondre aux besoins des automobilistes qui ne peuvent pas recharger leur voiture à domicile ou sur leur lieu de travail, ainsi qu'aux recharges d'urgence et aux recharges pour les automobilistes de passage. On peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de besoins en stations-service dans le pays dès que le parc automobile comprendra une part importante de véhicules électriques», ajoute Jean-Marc Zahlen.

Frank Höfler, professeur de planification de la mobilité à l'université technique brandebourgeoise de Cottbus-Senftenberg, doute donc que l'emplacement classique de la station-service en zone urbaine ait un avenir. «Je pense que la station-service en tant que point d'arrêt où l'on s'arrête brièvement, où l'on fait le plein de la voiture et où l'on continue à rouler, a fait son temps», dit-il. «Dans le domaine de l'électromobilité, la recharge se fera généralement en lien avec d'autres activités comme le shopping ou les sorties au restaurant. Dans ce cas, les points de recharge seront plutôt situés dans les centres commerciaux ou les restaurants».

TotalEnergies se sépare de son réseau de stations-service

Cette évolution se reflète dans l'annonce du groupe pétrolier français TotalEnergies de vouloir vendre une partie de son réseau européen de stations-service à l'exploitant canadien de réseaux de détail Couche-Tard pour 3,3 milliards de dollars US. Selon une annonce faite le mois dernier par les deux entreprises, Couche-Tard reprend toutes les stations-service du géant pétrolier en Allemagne et aux Pays-Bas. Au Luxembourg et en Belgique, le groupe canadien prend une participation de 60% dans le réseau de Total.

Un porte-parole du groupe pétrolier met cette décision en relation directe avec le Green Deal de l'Union européenne. «La perspective de l'arrêt des ventes de véhicules thermiques en Europe en 2035, au profit du développement de véhicules décarbonés, va accélérer l'électrification du parc automobile», explique-t-il, interrogé sur le sujet. «Cette stratégie nous oblige à prendre des décisions sur l'avenir de nos réseaux en Europe. Ils perdront une part importante de leurs revenus liés au carburant, car nous savons que les véhicules électriques sont en grande partie rechargés à domicile ou sur le lieu de travail».

Les boutiques gagnent encore en importance

C'est la raison pour laquelle la stratégie consiste à «augmenter la part des revenus non liés au carburant dans les réseaux, notamment dans les boutiques», ajoute le porte-parole.

L'objectif du groupe est de réduire de 30 % les revenus directs issus de la vente de produits pétroliers d'ici 2030. Depuis 2015, Total s'est déjà séparé de ses réseaux de stations-service en Italie, en Suisse et en Grande-Bretagne. Au Luxembourg, rien ne changera dans un premier temps dans les stations-service, fait savoir l'entreprise, elles continueront à fonctionner sous la marque «Total». Les carburants vendus continueront à être fournis par le groupe. «TotalEnergies continuera à approvisionner les stations-service pendant au moins cinq ans«, a déclaré le porte-parole au Luxemburger Wort.

Même s'il faut s'attendre à une réduction du nombre de stations-service au Luxembourg, il est impossible de chiffrer à l'heure actuelle le nombre de sites qui seront encore nécessaires à l'avenir, explique Jean-Marc Zahlen. «Cela dépendra de la demande future pour l'essence et le diesel, pour le chargement, mais aussi de la demande pour les boutiques».

Frank Höfler s'attend également à ce que d'autres entreprises réduisent ou abandonnent complètement leur réseau de stations-service. «Si elles constatent que le marché des huiles minérales s'affaiblit de plus en plus, les stations-service devront adopter un modèle hybride (avec des offres parallèles pour les voitures à combustion et les voitures électriques, NDLR.). C'est compliqué et coûteux. C'est pourquoi je trouve compréhensible que l'on se retire complètement de ce secteur», explique le scientifique.

Jean-Marc Zahlen ne pense en revanche pas que le modèle commercial de base des stations-service va changer de manière significative dans un avenir proche. «Là où la demande de recharge est potentiellement plus importante, par exemple dans les stations d'autoroute, une forme d'énergie est simplement remplacée par une autre. L'activité des boutiques est et restera à l'avenir une part essentielle de la rentabilité d'une station-service», explique Jean-Marc Zahlen.

Une contribution importante aux finances publiques

L'avenir des stations-service n'est pas seulement important pour les salariés et les entreprises du secteur, car la vente de carburant apporte une contribution non négligeable aux recettes de l'État.

Ainsi, l'année dernière, les taxes sur l'essence se sont élevées à 229,4 millions d'euros, dont 36,5 millions pour la taxe CO₂. Pour le diesel, ce chiffre s'élevait même à 572,1 millions d'euros (taxe CO₂ : 140,6 millions d'euros). Les recettes sur le diesel sont toutefois en net recul, par rapport à l'année précédente, l'État a encaissé ici 118 millions d'euros de moins en 2022. Rapporté à la consommation, cela correspond à 1,4 milliard de litres, soit une baisse de 250 millions de litres par rapport à 2021.

C'est une volonté politique. Pour apporter sa contribution à la lutte contre le changement climatique, le pays veut réduire les émissions de CO₂ de 55% d'ici 2030, selon la réponse commune de la ministre des Finances et du ministre de l'Énergie à une question parlementaire en septembre. «Cela implique également de réduire progressivement les ventes d'essence et de diesel. L'objectif est donc qu'à moyen terme, moins de personnes viennent de l'étranger pour faire le plein au Luxembourg que ce n'est le cas aujourd'hui», ont déclaré les ministres.

