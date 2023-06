La baisse de la TVA a eu peu d'effet jusqu'à présent

Face à l'inflation extrême de l'année dernière due à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique, le gouvernement avait pris, en concertation avec les partenaires sociaux, différentes mesures pour freiner l'évolution des prix et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Dans le cadre du Solidaritéitspak (Paquet de solidarité) 2.0, l'une des mesures introduites était la réduction temporaire d'un point de pourcentage de différents taux de TVA pour l'année 2023. Le taux normal a été ramené de 17 à 16% pour 2023, le taux réduit de 8 à 7% et le taux intermédiaire de 14 à 13%.

317 millions d'euros de pertes prévues

L'autorité statistique luxembourgeoise a examiné dans quelle mesure cette mesure, pour laquelle une perte de recettes de 317 millions d'euros avait tout de même été prévue dans le budget de l'État, a été efficace jusqu'à présent. Et le bilan intermédiaire qui en résulte est très décevant.

Alors que pour les prix des produits pétroliers et de l'électricité, la baisse de la TVA a été intégralement répercutée, le prix du gaz est resté inchangé en janvier 2023, la baisse de la TVA de 8 à 7% ayant été compensée par l'augmentation de la taxe CO₂, entrée en vigueur à la même date. Et à proprement parler, le prix de l'électricité n'a pas non plus baissé, car la mesure de stabilisation des prix prévue dans le pacte de solidarité 2.0 tenait déjà compte du nouveau taux de TVA.

Baisse de l'inflation de 0,2%

En ce qui concerne le commerce de détail, il y a bien des différences. Plus de la moitié des produits concernés par la baisse dans les supermarchés ont vu leur prix baisser, soit totalement, soit partiellement, alors que dans les commerces de détail traditionnels et spécialisés, cette proportion n'était que d'un tiers en janvier. Presque aucune réaction n'a été observée dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que dans les salons de coiffure et de beauté.

Selon le Statec, le faible pourcentage pour le secteur de l'habillement doit être considéré de manière différenciée. En effet, la modification des taux de TVA est entrée en vigueur en même temps que le début des soldes d'hiver. Par conséquent, un grand nombre de produits d'habillement ont enregistré une baisse de prix supérieure à la réduction de la TVA en janvier 2023. Ces produits ne sont pas inclus dans les effets partiels ou totaux.

Si la baisse de la TVA avait été répercutée à 100 % par les entreprises sur les consommateurs, l'inflation aurait baissé de 0,4 %, selon l'autorité statistique. Mais comme cela n'a pas été le cas, l'effet modérateur sur l'inflation n'a été que de 0,2 point de pourcentage. Au lieu des 4,62 % théoriquement possibles, le taux d'inflation était donc de 4,82 % en janvier. Conclusion : la TVA a certes freiné l'inflation, mais dans une très faible mesure.