La Belle Etoile à Bertrange accueille un tout nouveau foodhall de 1.800 m²

Rassemblez différentes envies et différentes cuisines dans un seul lieu dédié aux plaisirs de la table et des papilles. Tel est le défi que se sont lancés il y a trois ans les deux restaurateurs biens connus au Luxembourg que sont Stéphanie Jauquet et Salvatore Barberio, qui ont fourni un gros travail pour transformer l'espace laissé vide par la fermeture du restaurant C-Inn au sein du shopping-center la Belle Etoile à Bertrange en un lieu chaleureux où les lumières tamisées apportent une ambiance conviviale. Les habitués du centre commercial qui ont fréquenté le C-Inn durant des années seront sans doute bien surpris de voir ce qu'est devenu l'endroit.

A quelques heures de l'ouverture officielle ce jeudi, à l'entame d'un week-en de braderie, cela s'agite dans tous les sens. C'est qu'il faut faire briller les comptoirs, terminer de tout ranger et vérifier en cuisine que tout est en ordre, avant le grand rush du premier jour d'ouverture. Le nouveau foodhall, qui compte quelque 500 places assises, a pris ses quartiers dans un espace de 1.800 m² et comprend deux restaurants, un bar et un espace food-sharing, baptisé G.A.N.G. (pour G.énérosité, A.mour, N.ourriture, G.oût), qui propose huit corners de nourriture et boissons différentes, avec un espace de consommation commun.

Une diversité de cuisines et d'atmosphères pensée pour que chacun s'y retrouve, y compris au niveau du prix. Du côté des restaurants, «Le Grand Café» ouvre à La Belle Etoile sa seconde adresse au Luxembourg. La carte, composée de plats brasserie mettant en valeur les produits locaux, sera quasi identique à celle du restaurant situé Place d'Armes en ville. Autre style avec «Specto» et son chef Morris Clip, qui ne passe jamais inaperçu. L'espace qui accueille le restaurant a été travaillé autour de la cuisine ouverte, qui permettra aux clients de voir les chefs en action autour du barbecue japonais, wok, four à charbon et four à pizza.

Pour prendre l'apéro ou terminer le repas autour d'un bon verre, c'est au bar «Um Plateau» qu'il faudra se rendre. Comme pour la «maison mère» implantée dans la vallée du Grund, l'ambition est de créer un endroit exclusif et privilégié, propice aux confidences mais aussi à la fête, puisque des DJ's viendront régulièrement mixer. Le bar proposera une large gamme de cocktails avec et sans alcool ainsi que des spiritueux haut de gamme.

Quant à l'espace de consommation partagé, il a été aménagé comme une place de village, avec en son centre un grand arbre, des tables et des chaises pour s'asseoir, 7 corners de restauration proposant différentes cuisines (burgers, pizza, pâtes, cuisine asiatique, rôtisserie, barista et corner petit-déjeuner ouvert jusqu'à 11h). Un bar à bière, qui propose une douzaine de bières à la pression et une trentaine en bouteille, complète l'ensemble. Le foodhall peut également être privatisé pour des événements privés.

L'artiste franco-luxembourgeois Jacques Schneider a été associé au projet et a notamment créé un grand portrait contemporain du couple grand-ducal du plus bel effet... La décoration des lieux a été confiée à l'architecte d'intérieur Véronique Witmeur, qui a privilégié des matériaux nobles et un design végétal.

L'artiste Jacques Schneider a signé ce portrait contemporain du couple grand-ducal. © PHOTO: Mélodie Mouzon

En pratique Le GANG Foodhall, le Grand Café et Specto sont ouverts de 8 à 22h du lundi au jeudi, de 8 à 22h30 les vendredi et samedi et de 11 à 15h le dimanche. Le bar Um Plateau est quand à lui ouvert de 17 à 1h du matin du lundi au samedi et de 11 à 15h le dimanche.

L'ambition affichée de ce nouvel espace est de devenir l'une des locomotives du shopping-center, en augmentant la fréquence des visites du centre commercial et d'attirer une nouvelle clientèle. «Avec ce foodhall, nous espérons notamment attirer une clientèle plus large, venant de la Grande Région. Notre clientèle est majoritairement luxembourgeoise et nous souhaiterions l'élargir plus vers la Belgique et la France. Et pourquoi pas, en faire carrément une destination touristique», explique Stéphanie Schleich, responsable marketing & communication chez Cocottes, l'enseigne lancée par Stéphanie Jauquet, l'instigatrice aussi de G.A.N.G.

Nous continuons actuellement de recruter car il nous manque encore pas mal de personnel Stéphanie Schleich Responsable marketing & communication chez Cocottes

Ce projet, qui aura finalement pris près de trois ans pour se concrétiser pleinement, aura permis également la création directe de quelque 120 emplois. Chaque enseigne du foodhall a son propre fonctionnement et son propre personnel. «Nous continuons actuellement de recruter car il nous manque encore pas mal de personnel: barmans, serveurs, plongeurs,... Depuis, le covid, recruter dans l'Horeca est de plus en plus difficile. C'est pourquoi nous offrons pas mal de flexibilité au niveau du temps de travail».

Chaque enseigne du foodhall a son propre personnel. © PHOTO: Gilles KAYSER

Et parce que les initiateurs du projet tiennent beaucoup à l'aspect convivial de l'endroit, des événements seront régulièrement organisés pour animer l'endroit. Tous les dimanches de l'année, les clients pourront profiter dès 11h d'un brunch. Plusieurs soirées spéciales auront également durant le mois de septembre, pour célébrer l'ouverture. Rendez-vous dès ce jeudi pour découvrir ce nouvel espace pensé pour «tous ceux qui aiment la vie et sont désireux de profiter de ses multiples plaisirs».

