La BGL Ligue fait son cinéma avant les trois coups

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

• Hesperange: La favorite. Pas d'Olivia Colman mais un casting de rêve pour le champion en titre qui pourrait rapidement devenir son principal rival. Carlos Fangueiro devra faire cohabiter une bonne trentaine de joueurs. Si ça matche, le cavalier seul pourrait rapidement ôter tout suspense pour le titre.

Lire aussi :

Le Swift terrasse d’irréductibles Gallois

• Niederkorn: Les Morfalous. Sevré de trophée depuis 1981, le Progrès a un appétit vorace. Jeff Strasser devra trousser un scénario à la Henri Verneuil pour piéger Hesperange. Plusieurs acteurs de premier plan (Filet, Hend, Vogel, Luisi) ont changé de studio. Les nouveaux ont encore besoin de répétitions pour être à la hauteur.

Brian Amofa-Diatuo, du Progrès Niederkorn. © PHOTO: Stéphane Guillaume

• Dudelange: La Cité de la Peur. Le F91 entre en résistance après un changement de cap assumé et indispensable. Il lui a manqué un petit tour de Coupe d'Europe pour s’administrer la dopamine nécessaire à un début de saison en fanfare. Doit-on trembler pour ce géant? Ou simplement s'habituer à le voir moins souverain?

Lire aussi :

Des prolongations fatales au Progrès et à Differdange

• Titus Pétange: La discrète. Elle ne fait pas beaucoup de bruit dans son coin mais elle travaille bien si on en juge par les bons points distribués en fin de saison dernière. Un début de championnat plus réussi et un peu plus de régularité pourrait en faire une candidate au podium même sans la verve de Fabrice Luchini.

• Differdange: Predator. Des muscles à la «Schwarzi» et un esprit de prédation aiguisé par des victoires en Coupe de Luxembourg doivent installer l'équipe de Pedro Resende dans le rôle d'un sérieux prétendant au podium, voire plus si affinités. La créature n'avance pas masquée mais s'annonce difficile à saisir.

Romain Ruffier, le dernier rempart de Differdange. © PHOTO: Christian Kemp

• Mondorf: Green Card. Gérard Depardieu n'a pas colonisé le Stade John Grün pour y planter des vignes mais le club de la cité thermale a donné ce nom à sa campagne d'abonnement. Elle pourrait ramener du monde après l'une des saisons les plus abouties du club parmi l'élite. Et si le meilleur restait à venir?

• Jeunesse: Ocean's 11. Les Bianconeri vont-ils au casino? Ils connaissent en tout cas les trucs et astuces pour s'en sortir. La situation financière compliquée n'a pas empêché un mercato ambitieux. Sans doute pas pour prétendre au Top 5 mais peut-être pour frapper à sa porte.

Marc Thomé, l'entraîneur de la Jeunesse avec Dylan Meireles. © PHOTO: Christian Palmisano

• Racing: Retour vers le futur. Où va le club de la capitale ? L'avenir nous le dira, mais sa destinée semble liée à son académie. Un poumon qui va devoir fonctionner dès cette saison pour l'ouverture d’un nouveau chapitre dont l'écriture a été confiée à Marco Martino, 29 ans, le plus jeune entraîneur de la corporation.

• Strassen: Rédemption. L’heure du rachat a sonné pour Strassen, auteur de l'une de ses saisons les moins abouties parmi l'élite. Vitor Pereira est arrivé pour inculquer sa vision moderne à un groupe remodelé de A à M. Personne n'a les biceps de Dwayne Johnson mais chaque joueur est capable de bomber le torse pour tirer sur la même corde.

Kevin Malget, du FC Wiltz 71. © PHOTO: Ben Majerus

• Wiltz: Le Solitaire. La disparition du paysage d'Ettelbruck isole encore un peu plus le FC Wiltz dans le grand Nord. Les Rouge et Blanc s'accommoderont de cette particularité et s'appuieront sur leur identité pour refaire parler d'eux un peu plus haut que la saison dernière.

• Rosport: Captain Fantastic. Comment bien vivre avec peu de moyens. La leçon est donnée par Martin Forkel, le Viggo Mortensen de la Sûre. Le miracle permanent de ce club villageois sera-t-il encore au rendez-vous après un mercato minimaliste et le départ de Oege Van Lingen au F91?

Ryan Klapp, du FC Mondercange. © PHOTO: Stéphane Guillaume

• Mondercange: Le Marginal. Eric Breckler n'est pas Jean-Paul Belmondo mais le directeur sportif de Mondercange s'affranchit des codes habituels pour construire son groupe. Un nouveau chantier XXL s'est ouvert avec une arrivée massive de joueurs et un exode important. La recette fonctionnera-t-elle à nouveau?

• Fola: Le battant. Stefano Bensi n'a rien du gangster si bien campé par Alain Delon, mais la réalisation de son premier film la saison dernière mérite le prix du jury. Passé du grenier à la cave en si peu de temps, le Fola a développé des réflexes d'autodéfense qui pourraient à nouveau lui être utiles dans les prochaines semaines.

Lenny Lienafa (maillot bleu), du CS Fola Esch. © PHOTO: Stéphane Guillaume

• Käerjéng: Harry Potter et la chambre des secrets. Il y a eu forcément un peu de sorcellerie pour se tirer d'une situation aussi mal embarquée que celle de la saison dernière. Et sans doute un secret bien gardé aussi. Franck Rinaldo est-il arrivé avec sa baguette magique à Bascharage? Premiers éléments de réponse contre Mondercange ce dimanche.

• Mersch: L'invité surprise. Pas question d’espionnage ni de filature. Le Marisca avance à visage découvert. Avec le regard d'un enfant qui entre pour la première fois dans un magasin de jouets. Il n'est pas interdit de rêver quand on y met tout son cœur. Suffisant pour sauver sa peau?

Le Marisca Mersch veut continuer à faire la fête, en BGL Ligue. Une première pour le club. © PHOTO: Ben Majerus

• Schifflange: The Revenant. Le promu n'a pas transféré Leonardo DiCaprio mais revient parmi l'élite en grande pompe 23 ans après sa dernière apparition. Ni ours, ni cheval n'apparaissent dans la trame d'une saison d'acclimatation favorisée par le recrutement de vieux briscards qui connaissent l'intrigue sur le bout des crampons.

Le calendrier des matchs du week-end