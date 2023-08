La blanchisserie Klin participe à un projet européen innovant pour recycler les eaux usées

Share this with email

161, c’est le nombre de litres d’eau potable qu’un habitant de la capitale consomme de manière quotidienne. Au Grand-Duché, la valeur inestimable de l'or bleu a régulièrement fait parler d'elle ces dernières années, au regard des niveaux des nappes phréatiques jugés parfois inquiétants. Bien qu'interpellante, la situation n'est, pour l'heure, pas encore désespérée et l'approvisionnement en eau potable est jugé suffisant selon les derniers rapports. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs régions européennes qui sont d'ores et déjà confrontées à ces pénuries. Plus inquiétant, on estime que le nombre de bassins fluviaux touchés par cette pénurie devrait augmenter de 50% d'ici à 2030.

Mais qui sont les plus grands consommateurs d'eau? Parmi ceux-ci, on retrouve l'industrie. Cette dernière est responsable de pas moins de 20% de la consommation d'eau dans le monde. Et les activités de blanchisserie représentant une part importante de ce total. Le coût de l'eau pour le secteur, qui augmente, est donc un défi financier, mais aussi et surtout un défi écologique. En effet, le secteur génère une quantité importante d'eaux usées polluées et de polluants émergents (phtalates, les métaux lourds, les solvants, etc.) qui peuvent menacer les écosystèmes aquatiques et la santé humaine et qui ne sont pas traités efficacement par les stations d'épurations.

Plus de 90% des polluants éliminés

C'est pour cette raison que le projet européen Life Recyclo a vu le jour. Coordonné par la société française Treewater, le projet a pour objectif de développer un système de traitement et de recyclage des eaux usées adapté aux blanchisseries. Ce procédé permettra à terme d’éliminer plus de 90% des polluants présents dans les eaux de blanchisseries, mais aussi de réutiliser les eaux usées nettoyées pour le lavage du linge, permettant une économie d’eau conséquente de 50 à 80%. Une initiative révolutionnaire et innovante à laquelle une blanchisserie luxembourgeoise a pris part !

En effet, la blanchisserie Klin à Foetz (Mondercange) fait partie des trois seules blanchisseries européennes sélectionnées, après un appel à candidatures, pour participer au projet Life Recyclo. «On est un secteur très polluant et énergivore. En termes de ratio, il faut compter quatre kilos d'eau pour laver un kilo de linge», admet sans broncher Pit Zens, fondateur et responsable de l'entreprise. «Actuellement, nos eaux usées partent dans les égouts. On récupère seulement les eaux qui sont utilisées par notre machine de nettoyage à sec».

La blanchisserie fondée par Pit Zens a été sélectionnée après un appel à candidatures européen. © PHOTO: Anouk Antony

Une entreprise labellisée à plusieurs reprises pour ses efforts de durabilité Après un parcours dans l'hôtellerie ainsi que dans la finance et le management, Pit Zens a fondé Klin en avril 2017. Très vite, l'entreprise luxembourgeoise parvient à se faire un nom, notamment pour la digitalisation de ses services, notamment en ce qui concerne la livraison des vêtements à domicile. Mais l'entreprise a également saisi, très tôt, l'importance de l'aspect environnemental, avec notamment des machines optimisées et l'utilisation de produits moins nocifs. Bref, pas mal d'efforts qui ont été récompensés à plusieurs reprises, notamment par le label ESR ou encore par la Fondation Alphonse Weicker qui décernait en 2019 à Klin, le prix du Progrès économique durable. «On le fait pas pour du greenwashing, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à coeur. Personnelement, je veux que mes enfants et mes petits enfants puissent avoir un accès facile à l'eau potable», confie Pit Zens.

Mais tout cela changera donc bientôt puisque l'entreprise accueillera un prototype réalisé par la société française Greenwater au cours des prochains mois. «Mais pas sur le site de Foetz», informe Pit Zens. En effet, l'entreprise, désormais un peu trop à l'étroit, s'apprête à déménager ses installations du côté de Steinfort, sur le zoning de Graas, à la frontière belge. «On espère que cela se fera dans le courant de l'année prochaine, au deuxième trimestre si tout se passe bien».

L'entreprise, installée à Foetz, déménegera l'année prochaine pour le zoning de Graas, à la frontière belge. © PHOTO: Anouk Antony

Concrètement, le fondateur de Klin s'attend à une réduction de la consommation d'eau de 50 à 70%. «Le nouveau site disposera également d'une chaudière centralisée qui permettra de réduire la consommation d'électricité de minimum 50%. Bout à bout, cela devrait nous permettre d'économiser entre 35.000 et 55.000€ par an».

1 / 3 La blanchisserie emploie plus d'une trentaine de personnes. © PHOTO: Anouk Antony

Sur un aspect plus technique, l'eau sale issue du cycle de lavage partira dans le prototype où elle sera traitée trois fois, permettant de faire remonter à la surface les différentes saletés. «L'eau subit également un traitement par UV pour les micropolluants avant d'être filtrée une dernière fois. L'eau qui arrivera dans les égouts sera donc complètement propre, sans résidus de produits et très peu de micropolluants. Des systèmes similaires existent déjà, mais ils ne sont pas autant aboutis que celui-ci».

Le suivi du projet-pilote sera opéré par l'Université de Lyon ainsi que le Catalan Institute for Water Research de Gérone pour une commercialisation du dispositif à une plus grande échelle dans un futur proche. De trois blanchisseries en 2024, la commission européenne table sur une petite cinquantaine (43 pour être exact) de blanchisseries équipées d'un Life Recyclo à l'horizon 2027.