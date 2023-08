La boucherie Kirsch quitte (déjà) le centre-ville

Un peu plus d'un an après son inauguration -en mars 2022- l'établissement de la boucherie Kirsch situé dans la capitale a fermé ses portes le 7 août dernier. Pour manque de rentabilité.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«Kirsch, le boucher» fait partie des incontournables de la boucherie luxembourgeoise. L'enseigne menée par l'emblématique Guy Kirsch est une belle success-story de ces dernières années mêlant artisanat, tradition et bonne viande. Fort de cette réussite, une nouvelle enseigne avait été ouverte dans le centre-ville de la capitale, en mars 2022. Là où le groupe n'était pas encore implanté jusque-là.

Un engouement insuffisant malgré un concept intéressant

Une enseigne qui a fermé ses portes le 7 août dernier, «par manque de rentabilité» explique Christine Feck, directrice de communication chez «Kirsch le boucher». «Nous nous étions donné un an en guise de test. Et force est de constater que les affaires n'ont pas décollé. L'engouement n'a pas été suffisamment au rendez-vous. Contrairement au magasin que nous avions ouvert à la même époque, du côté de Belvaux. La clientèle est apparue très différente…»

Certaines grandes enseignes peuvent peut-être se permettre de garder un établissement non rentable dans le centre-ville, afin que celui-ci serve de "vitrine". Nous non. Christine Feck Directrice de communication chez «Kirsch le boucher»

L'établissement de la capitale, située Grand-Rue (mais avec un loyer apparemment loin des sommets vus ailleurs dans cette même rue), possédait pourtant un concept plutôt attirant, avec la mise en place devant la boutique d'un comptoir street food, où des grillades, des spécialités luxembourgeoises et des sandwiches étaient réalisés. «Un concept que la ville nous a interdit de continuer, en raison d'un règlement empêchant l'utilisation de bonbonnes de gaz à une distance trop proche des devantures…» Un arrêt qui a encore fait plonger un peu plus le chiffre d'affaires. Et provoqué la décision de stopper les frais cet été.

La faillite de Casa do Brill

«Certaines grandes enseignes peuvent peut-être se permettre de garder un établissement non rentable dans le centre-ville, afin que celui-ci leur serve de "vitrine". Nous non. Pour une "petite" boucherie comme la nôtre, où on se livre toujours à de l'artisanat, ce n'est pas possible. Pas au vu de l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité ou des frais de personnel» continue Christine Feck.

Qui plus est que le climat n'est pas vraiment au beau fixe dans le secteur, depuis l'annonce de la faillite de la chaîne de boucheries Casa do Brill (et ses sept boucheries à travers le pays) en juillet dernier.

Une faillite qui peut mener à de nouvelles opportunités. Ainsi, malgré cette fermeture, les ambitions ne sont pas remisées au placard au sein d'un groupe Kirsch qui compte toujours huit points de vente au Luxembourg ainsi que le restaurant le Bestial à Grass. «Voici quelques années, un nouvel établissement pouvait se monter très vite. Compte tenu de la crise économique qui nous touche, les choses ont évolué. Tout est désormais étudié avec davantage de profondeur et chaque décision encore un peu plus pesée qu'avant. Mais l'idée est effectivement de continuer à grandir.»

Lire aussi :

En faillite, Casa do Brill ferme ses sept boucheries

On note aussi que la boutique située juste à côté de l'ancienne boucherie, à savoir «Kirsch by Nicole», où Nicole Kirsch, l'épouse de Guy, proposait une belle gamme de couteaux de boucherie, de cuisine, mais aussi pas mal d'accessoires, a, également, fermé ses portes dans le courant de ce mois d'août.