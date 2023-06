La capitale a un nouveau conseil échevinal

Le DP et le CSV font état de discussions harmonieuses en vue de la formation d'une coalition. L'assermentation pourrait avoir lieu début juillet.

Onze jours après les élections municipales, le DP et le CSV ont mis fin aux discussions de coalition dans la capitale. «Il a été rapidement clair après les élections que nous voulions continuer à travailler ensemble. C'est dans cet état d'esprit que nous avons entamé les discussions», explique Lydie Polfer (DP), qui continuera d'occuper le poste de bourgmestre au cours des six prochaines années.

Comme le Luxemburger Wort l'a déjà rapporté, la répartition au sein du conseil échevinal reste la même: chaque parti a trois échevins, six au total. Le DP obtient le poste le plus élevé. Polfer et Wilmes ont ensuite confirmé que les résultats des élections seraient pris en compte.

Cela signifie que les meilleurs élus siègent également au conseil échevinal. Pour le DP, il s'agit de Patrick Goldschmidt, Simone Beissel et de l'ancienne ministre Corinne Cahen en tant que nouveau membre. Au CSV, Paul Galles remplacera Laurent Mosar. Le premier échevin reste Serge Wilmes, Maurice Bauer reste également membre du conseil échevinal.

La répartition des portefeuilles encore sous clé

Le duo de dirigeants a également évoqué les changements au sein du conseil échevinal. «La répartition des compétences sera partiellement modifiée. Mais nous étions unanimement d'accord sur ces changements». Polfer et Wilmes n'ont toutefois pas encore voulu communiquer cette répartition. Lundi, elle sera proposée aux instances du parti, tout comme la déclaration du conseil échevinal.

Mosar «laisse» le portefeuille des finances, Colette Mart celui de l'enseignement. On ne sait pas qui va les reprendre. Polfer laisse seulement entendre ceci: «Chaque échevin assume un domaine d'activité qu'il ou elle est le mieux à même de remplir. Car ce que l'on aime faire, on le fait bien».

Pour finir, la nouvelle bourgmestre explique la méthode de travail du conseil échevinal: «L'échevin n'est pas comme un ministre. Les décisions sont prises ensemble au sein du conseil échevinal».

Le calendrier prévoit l'envoi, la semaine prochaine, de la lettre au ministère de l'Intérieur avec la liste. Suivra ensuite le 3 juillet la dernière réunion du conseil communal dans l'ancienne composition. La prestation de serment pourrait être programmée pour le 6 ou le 7 juillet. Le 17 juillet, la déclaration du conseil échevinal sera présentée au conseil communal et les nouveaux conseillers prêteront serment.

