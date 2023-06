La capitale slovène Ljubljana est la 93e destination de Luxair

Ljubljana et son château qui domine la ville © PHOTO: Shutterstock

Alors qu'elle vient de passer commande de quatre Boeing 737-7, la compagnie aérienne Luxair étoffe aussi son éventail de destinations. Ce mercredi 28 juin, elle a annoncé qu'elle proposera, à partir du septembre prochain, une 93e destination au départ de l'aéroport du Findel: Ljubljana, capitale de la Slovénie.

Il y aura deux vols par semaine, les jeudis et les dimanches, et le prix de lancement pour un billet est de 129 euros. Ces jours ont notamment été choisis pour permettre aux touristes de découvrir la ville.

En effet, la capitale slovène est une destination européenne de plus en plus prisée, autant pour les paysages qu'elle propose que pour ses richesses patrimoniales et architecturales.