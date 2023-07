La CGFP accuse le gouvernement de rupture de contrat

Share this with email

Dans le cadre du récent accord salarial, le système d'évaluation a été supprimé dans l'ensemble de la fonction publique. Le fait que le gouvernement veuille à présent réintroduire un système de notation pour les militaires dans le contexte du projet de loi 7880 sur la réforme de l'armée est vivement critiqué par le syndicat de la fonction publique CGFP. Avant le vote de vendredi, il met en garde, via un communiqué, contre «un dangereux précédent».

La CGFP s'opposera en bloc à toute dérogation à l'accord salarial, avec tous les moyens syndicaux à sa disposition. CGFP

Les ministres François Bausch (Défense, déi Gréng) et Marc Hansen (Fonction publique, DP) auraient affirmé lors d'un entretien qu'ils s'engageaient à respecter l'accord salarial. Ils devraient joindre l'acte à la parole, demande la CGFP, qui souligne qu'«il n'existe pas de norme internationale transversale qui obligerait le commandement des armées à mettre en place une évaluation des qualités professionnelles, éthiques (!) et physiques».

Procédure de conciliation contre le gouvernement

Le bureau national de la CGFP avait décidé mardi, lors d'une réunion d'urgence, d'engager une procédure de conciliation contre le gouvernement. La coalition tripartite est accusée de «mauvais style politique» et de «rupture manifeste de contrat», le système d'évaluation étant décrit comme «dénué de sens». Le syndicat des fonctionnaires d'État entend «s'opposer de manière unie, par tous les moyens syndicaux à sa disposition, à toute dérogation à l'accord salarial».

Un appel est lancé aux députés de tous les partis pour qu'ils suppriment le passage en question sur la réintroduction du système d'évaluation «avant que celui-ci ne soit voté». La CGFP n'accepte pas l'affirmation selon laquelle une révision du projet de loi ne serait pas réalisable si rapidement.

Selon Bausch, le système d'évaluation existe depuis 70 ans

Mardi après-midi, le ministre de la Défense François Bausch a réagi par une longue déclaration. Le système d'avancement de grade militaire et les modalités de l'article 32 ne sont pas un système nouveau, a-t-il souligné. «Les statuts des différentes carrières militaires prévoyaient depuis 1954 un système de notation. L'article 32 ne fait donc que transposer dans sa loi organique le système d'évaluation propre à l'armée, après avis du Conseil d'Etat».

Le système d'évaluation est essentiel pour garantir la sécurité des soldats déployés. François Bausch Ministre de la Défense

Le système d'évaluation est essentiel pour garantir la sécurité des soldats engagés, a poursuivi François Bausch. Une promotion à des grades militaires s'accompagne d'une augmentation des responsabilités au niveau militaire. «Concrètement, cela signifie qu'un soldat responsable d'une unité n'est pas seulement responsable de sa propre vie et de ses propres actions, mais aussi de celles de son unité. Il est donc indispensable de vérifier les qualités du personnel qui accède aux grades militaires. Seules les personnes qui remplissent les qualités requises devraient être en mesure de commander le personnel placé sous leur responsabilité», défend le ministre à propos du passage en question.

L'OTAN et l'UE, les institutions de référence pour la défense luxembourgeoise, exigeraient une interopérabilité et une coopération toujours plus avancées. Il est indispensable que l'armée, tout comme les autres armées de l'OTAN et de l'UE, dispose d'un système d'évaluation pour la coopération avec d'autres forces armées, affirme François Bausch.

L'adoption du projet de loi est essentielle pour permettre aux militaires d'accéder aux nouvelles carrières et aux possibilités de promotion professionnelle qui seront introduites par le projet de loi 7880, note-t-il encore.

L'association des officiers prend position

Mardi, en début de soirée, l'association des officiers de l'armée a pris position. Le projet de loi a été élaboré pendant deux ans. Il s'agit d'un compromis entre différents acteurs, peut-on lire dans le communiqué. En tant que membre à part entière de l'OTAN et de l'UE, l'armée luxembourgeoise doit pouvoir suivre le rythme et être crédible.

Les officiers sont conscients des craintes et des oppositions et rappellent donc également qu'il existe un système d'évaluation depuis les années 1950. L'évaluation des compétences doit permettre au chef de se faire une idée des capacités de ses collaborateurs et ainsi, entre autres, de contribuer à orienter la bonne personne vers le bon poste dans l'armée, en fonction des compétences.

Selon les cas, des vies sont en jeu si l'on ne connaît pas et n'améliore pas ses points faibles professionnels. Association des officiers

L'évaluation n'a pas d'influence sur le salaire du militaire, souligne également l'association, précisant que les officiers soutiennent le système d'évaluation militaire, spécifiquement adapté aux besoins d'une armée.

«À une époque où il n'est plus d'usage dans la société de dire aux collaborateurs ce qu'ils ont bien fait et où ils pourraient encore s'améliorer, c'est pourtant ce qui est absolument essentiel dans une armée. Selon les cas, des vies sont en jeu si l'on ne connaît pas et n'améliore pas ses points faibles professionnels», souligne le communiqué.

