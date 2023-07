La Chambre approuve une loi «pour faire travailler plus de gens»

Par un vote des députés, l'accès au marché du travail pour les ressortissants de pays tiers et les réfugiés se retrouve simplifié, au service de l'économie luxembourgeoise.

L'Adem doit désormais composer avec des délais plus courts pour l'intégration des ressortissants de pays tiers sur le marché du travail. © PHOTO: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Avec le projet de loi 8227, la Chambre a voté mercredi un texte qui «devrait mettre les dirigeants au travail», comme l'ont souligné devant la Chambre le ministre du Travail Georges Engel (LSAP) et le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP). L'objectif de la modification du droit du travail, de l'immigration et de l'asile devrait être de simplifier l'accès au marché du travail pour les ressortissants de pays tiers et les demandeurs de protection internationale.

Lire aussi :675 réfugiés hébergés dans des hôtels gérés par l'ONA

En conséquence, les ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis de séjour en cours de validité et non titulaires d'un permis de travail sont autorisés à travailler pendant une durée limitée pouvant aller jusqu'à trois mois. De même, les membres de la famille venus au Luxembourg dans le cadre du regroupement familial pourront à l'avenir partir travailler sans autorisation de travail dès leur arrivée. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Selon Jean Asselborn, le texte de loi concerne environ 3.900 personnes.

Cependant, afin d'empêcher les entreprises d'embaucher des ressortissants de pays tiers sans permis de séjour et de travail et de lutter contre le «travail forcé moderne», les amendes doivent être sensiblement augmentées. Des pénalités de 10.000 euros sont prévues pour chaque personne qui a été embauchée illégalement.

Des délais plus courts pour les professions «très en pénurie»

En outre, le processus d'embauche de ressortissants de pays tiers par les entreprises doit être simplifié. Si, après que les employeurs ont signalé une offre d'emploi, l'Adem ne trouve pas de candidat pour le poste sur le marché du travail national ou communautaire, elle doit délivrer le certificat à l'entreprise dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de trois semaines. S'il s'agit d'un «métier en forte pénurie», le délai de trois semaines est même écourté.

Lire aussi :Amazon est désormais le second plus gros employeur du Luxembourg

Le délai du permis de séjour pour les étudiants de pays tiers ayant terminé leurs études au Luxembourg sera également prolongé de neuf à douze mois. C'est le temps dont disposent les étudiants ou les chercheurs pour trouver un emploi sur le marché du travail local.

Aide financière pour DPI spécifiée dans la loi

Le projet législatif vise également à intégrer plus rapidement les demandeurs de protection internationale (DPI) sur le marché du travail. Lors de la demande d'un permis de travail provisoire (AOT), le soi-disant «test du marché» expire, selon lequel le poste souhaité doit être accordé en priorité à un employé du marché du travail national ou européen.

La loi fixe également l'aide financière au DPI: l'«allocation pécuniaire» à 29 euros par mois, l'«aide pour l'alimentation» à 226,7 euros et l'«aide pour l'hygiène» à 45 euros.

L'ASTI juge «regrettable» l'action tardive du gouvernement

Pour la majorité des députés, la loi est considérée comme un «petit mais positif pas en avant». L'ASTI avait également commenté le projet de loi la veille du vote dans l'hémicycle et salué les «avancées», même si le texte était encore trop «timide». Il est «regrettable» que le gouvernement ait attendu la fin de la législature pour mettre en œuvre les changements.

S'agissant de l'aggravation des sanctions pour les entreprises qui embauchent illégalement des ressortissants de pays tiers sans titre de séjour ou de travail, l'ASTI aurait souhaité que le titre de séjour des personnes concernées soit régularisé afin d'éviter la «précarisation» et les «exclusions» de ces personnes.

Cet article a été initialement publié sur le site de Luxemburger Wort.

Adaptation: Megane Kambala