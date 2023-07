La Chambre valide l'utilisation des bodycams par les policiers

Le nombre de policiers qui seront dotés de bodycams est estimé à 1.682. À l'horizon 2026, et de manière progressive, 400 policiers supplémentaires, à raison de 100 policiers supplémentaires par an, viendront renforcer les effectifs des unités dotées de caméras-piétons.

C'est désormais officiel: le projet de loi concernant les caméras-piétons ou «bodycams» pour les agents de la police grand-ducale a été adopté ce mardi avec les voix de la majorité et des Pirates. Seuls le CSV et l'ADR se sont abstenus.

Le sujet a d'ores et déjà fait couler beaucoup d'encre. Néanmoins, la nécessité d'un tel dispositif pour protéger les agents est souvent revenue sur la table. Comme l'indique le projet de loi, les enjeux liés à la délinquance et à la criminalité sont de plus en plus relayés par les médias. «Certains incidents récents qui se sont produits pendant des interventions de la police, notamment à Ettelbruck le 31 juillet 2021 (Un homme avait été abattu après avoir menacé deux policiers avec un couteau, NDLR) et à Luxembourg-Ville le 23 juillet 2021 (Un homme avait été tué par un policier dans le cadre d'un vol avec violences, NDLR), sans oublier les nombreuses interventions policières lors des manifestations contre les mesures liées à la pandémie de covid-19 (...). Une pétition réclamant des caméras-piétons pour la police a même été lancée mais n'a pas reçu suffisamment de signatures.»

500 euros par bodycam

Concrètement, le nombre de policiers qui seront initialement dotés de bodycams est estimé à 1.682. À l'horizon 2026, et de manière progressive, 400 policiers supplémentaires, à raison de 100 policiers supplémentaires par an, viendront renforcer les effectifs des unités dotées de caméras-piétons. De plus, une réserve de sécurité de 15% a été prise en compte. Sur cinq ans, la police grand-ducale devrait acquérir 2.394 caméras-piétons. Le coût unitaire d'une caméra-piéton ayant été estimé à 500 euros. Avec les supports de fixation, il y a donc lieu de prévoir un montant total de 1.304.893,50 euros.

Néanmoins, l'achat des caméras embarquées ne représente qu'une partie du budget total alloué à ce dispositif. Le coût total de celui-ci s'élève à près de six millions d'euros, 5.976.942,47 euros pour être exact. Par exemple, pour le volet «formation», un budget total de 224.130 euros est prévu. De plus, pour assurer la gestion des caméras-piétons notamment les problèmes techniques ainsi que l'attribution, le remplacement et la restitution des caméras-piétons, trois techniciens et trois chargés de matériel seront également recrutés.

Pour rappel, un agent de police devrait uniquement procéder à l'enregistrement d'images avec sa bodycam dans les situations suivantes: si quelqu'un l'appelle à l'aide, dans les cas de violence domestique et dans le cadre de crimes et délits flagrants ou en présence d'indices qui laissent présumer qu'un crime ou délit est sur le point d'être commis. Il y a plusieurs mois, la commission des droits de l'homme a notamment pris position de manière critique, reprochant une législation opaque et pas assez explicite. Celle-ci exhortait alors les législateurs à trouver un équilibre entre la protection du policier et celle du citoyen.