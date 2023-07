La circulation sur l'ensemble de la ligne du Nord reprend plus tôt que prévu

Le bon déroulement de la phase finale des travaux de réhabilitation permet d’avancer la date de reprise des circulations dans le tunnel Schieburg, et donc sur toute la ligne du Nord.

Le tunnel Schieburg va être rouvert à la circulation des trains plus tôt que prévu, ont annoncé les CFL ce jeudi. La compagnie ferroviaire nationale avait annoncé début juin que la reprise du trafic sur toute la ligne du Nord était fixée au samedi 5 août 2023. Cette date a été avancée, au vu du bon déroulement de la phase finale des travaux de réhabilitation.

Les trains pourront donc à nouveau emprunter le tunnel du Schieburg dès le 24 juillet, précisent les CFL dans un communiqué.

Reprise du trafic durant un mois seulement

Les travaux de remise en état du tunnel ont été d’une envergure exceptionnelle suite à l’éboulement inattendu de l'infrastructure en août dernier. Ils ont impliqué différents services des CFL ainsi que 8 entreprises externes et bureaux d’étude. Une cinquantaine de personnes ont été mobilisées sur le chantier. Ce chantier a nécessité par ailleurs 49 forages, 45 injections de béton (d’un volume total de 414 m³), 18 ancrages, dont 10 ancrages d’une longueur de près de 80 mètres posés de l’extérieur et 8 ancrages depuis l’intérieur afin de solidariser les zones injectées avec la roche saine.

Cette reprise du trafic ferroviaire ne durera cependant qu'un mois à peine puisque les CFL ont confirmé que les travaux prévus depuis de longue date sur la ligne étaient maintenus. Ceux-ci se dérouleront du 20 août au soir au 10 septembre 2023 inclus, sur un tronçon de plus de 4 kilomètres entre Wilwerwiltz et Drauffelt, où les voies seront complètement renouvelées. La circulation des trains sera donc à l'arrêt sur les tronçons Ettelbruck – Gouvy et Kautenbach – Wiltz du 20 août au soir au 10 septembre 2023 inclus.

Des machines rares en Europe

Interrogé sur le sujet par les députés Martine Hansen, Emile Eicher, Aly Kaes et Jean-Paul Schaaf, le ministre de la Mobilité François Bausch (déi gréng) a expliqué qu'une machine spécifique sera utilisée pour ces travaux, qui ne pourra accéder au site que dans le sens Sud-Nord, car elle n'est pas autorisée à circuler sur le réseau ferroviaire belge. Ces travaux n'ont pas pu être réalisés en même temps que les travaux du tunnel, la topographie de la région de l'Oesling ne permettant que l'utilisation de moyens mécaniques.

Pour permettre le déplacement de leurs clients durant la période de travaux, les CFL mettront en place un service de bus de substitution. Les modalités seront communiquées sur le site web des CFL.