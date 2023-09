La CNS rembourse-t-elle toujours les prestations de soins transfrontalières?

Le sujet a suscité de nombreuses inquiétudes ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et plus particulièrement l'autorisation préalable pour les imageries médicales du type IRM.

La question a suscité bon nombre d'interrogations ces derniers temps: la CNS continue-t-elle de prendre en charge les prestations transfrontalières? Ces inquiétudes sont nées à la suite d'une loi datant du 29 juillet dernier, entrée en vigueur le 3 août et qui a créé le cadre légal pour que des sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires puissent être déployés en dehors des sites principaux des établissements hospitaliers.

Ces modifications «visent donc à augmenter le nombre de sites pour faciliter l'accessibilité géographique à des prestations de qualité et augmenter le nombre d'appareils hors sites principaux», souligne le ministre de la Sécurité sociale, Claude Haagen (LSAP), dans une réponse parlementaire. Elles ont aussi pour objectif de réduire davantage les délais d'attente pour les IRM et les mammographies.

La procédure simplifiée est maintenue

Dans un communiqué qui fait suite à cette question parlementaire du député Marc Spautz (CSV), le ministère de la Santé précise que la procédure simplifiée appliquée par le passé est maintenue, indépendamment de la nouvelle loi, à la demande du gouvernement.

En effet, «il va de soi que de nouveaux sites et appareils requièrent un certain temps pour être opérationnels». Dès lors, «la demande préalable» à une prestation de santé transfrontalière «est donc à considérer comme superflue dès que l'urgence est constatée par le médecin traitant et que la prestation ne peut être fournie dans un délai raisonnable sur le territoire luxembourgeois», dans le cas où cette demande n'avait pas été formulée au préalable.

Une IRM à l'étranger sera encore prise en charge

«En pratique, cela veut dire qu'une analyse IRM réalisée à l'étranger continuera à être prise en charge, puisqu'un accord est implicitement donné», indiquent les deux ministères dans un communiqué. Pour bénéficier d'un remboursement, une demande et autorisation préalable formelle n'est donc pas requise.

Les deux ministres recommandent cependant «d'avoir recours, si possible, à la procédure de demande préalable auprès de la CNS qui pourra vérifier l'applicabilité de la réglementation européenne de la coordination des systèmes de sécurité sociale».

Cette vérification permettrait à l'assuré «de bénéficier de la prise en charge directe de la prestation (tiers payant)», précisent encore les deux ministères. Un bon point pour le patient, qui ne doit dès lors pas avancer par ses propres moyens les coûts de la prestation de soins transfrontalière.