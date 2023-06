La coalition CSV-DP-déi gréng présentée à Esch

Dans aucune autre commune, les élections communales n'ont provoqué autant de remous qu'à Esch-sur-Alzette. Le CSV et le LSAP se sont d'abord livrés pendant des heures à une course au coude-à-coude, dont les socialistes sont sortis vainqueurs avec seulement 36 voix d'avance, mais le soir même, le CSV, le DP et le déi gréng ont annoncé vouloir poursuivre leur coalition.

Un peu plus de deux semaines après la soirée électorale tendue, l'alliance tripartite est en bonne voie. Lundi soir, les partis ont signé l'accord de coalition, qui a été présenté à la presse ce mardi. Georges Mischo (CSV), qui restera bourgmestre de la commune du sud, a souligné que le document de près de 30 pages était «l'accord de coalition le plus complet» jamais conclu à Esch.

Quatre nouveaux portefeuilles ont été créés

L'accord, intitulé "Vivre durablement, agir solidairement : Pour une ville où il fait bon vivre" , comprend six chapitres au total. L'accent est mis, entre autres, sur la mise en œuvre du plan local de sécurité et du plan local de mobilité ainsi que sur le réaménagement de la rue Alzette. La construction de nouvelles écoles et d'un centre artisanal est également prévue.

Quatre nouveaux ressorts ont été créés. Le ressort de la résilience doit par exemple permettre de mieux préparer la ville aux événements climatiques extrêmes. Les départements Santé, Protection des animaux et Culture industrielle sont également nouveaux.

Petits changements au sein du conseil échevinal

Le CSV continuera de nommer trois échevins, le DP et déi gréng en nommeront chacun un. La répartition des 36 portefeuilles fait l'objet d'ajustements mineurs. Georges Mischo sera entre autres responsable des finances et du sport. Le premier échevin sera Pim Knaff (DP), qui continuera à diriger le portefeuille de la culture et de l'économie au cours des six prochaines années. André Zwally (CSV) sera responsable du portefeuille des seniors et du personnel. Christian Weis (CSV) prendra en charge non seulement le portefeuille de la jeunesse, mais aussi celui du logement, qui était auparavant géré par déi gréng.

La situation est plus tendue chez Déi Gréng, qui va partager son poste d'échevin. Dans un premier temps, Meris Sehovic deviendra échevin, puis Mandy Ragni prendra le relais au cours de la législature. Les écologistes obtiennent entre autres le portefeuille de l'éducation et celui de la mobilité, qu'ils reprennent respectivement du CSV.