La coalition d'Echternach souhaite mettre en oeuvre l'Outlet et la Petite Marquise

Trois semaines après les élections communales, la coalition du DP et du LSAP est en place à Echternach. La nouvelle bourgmestre est la députée DP Carole Hartmann. L'ancienne joueuse de l'équipe nationale de tennis de table est également secrétaire générale de son parti. Le premier échevin sera Ben Scheuer du LSAP, qui a déjà occupé ce poste au cours des six dernières années. Les deux partenaires de la coalition se partagent le poste de deuxième échevin. Pour les trois premières années, Jean-Claude Strasser (LSAP) obtiendra cette fonction, pour la céder ensuite à un membre du conseil communal DP.

Pour Carole Hartmann, avocate de 36 ans, l'été marque le début d'une période de stress. Elle se sent néanmoins capable d'assumer la double charge que représentent la fonction de bourgmestre et le mandat de députée. «Je ne vois pas de difficulté à combiner les deux», dit-elle. En revanche, elle veut réduire son activité professionnelle. Elle a déjà réduit ses heures de travail en tant qu'avocate au début de l'année, elle va maintenant les réduire encore plus.

«Pas de divergences»

En ce qui concerne la formation du conseil échevinal, Echternach fait partie des derniers de la classe au niveau national. Selon Carole Hartmann, le long délai jusqu'à la signature de l'accord de coalition est dû à des problèmes de calendrier et non à des négociations compliquées. Les discussions se seraient déroulées en «bonne intelligence». «Nous n'avons constaté aucune divergence», déclare Carole Hartmann au Luxemburger Wort.

Avec six sièges sur onze, la nouvelle coalition dispose d'une courte majorité au conseil municipal. Le CSV et déi gréng totalisent cinq sièges. Au cours des six dernières années, le CSV et le LSAP avaient également une majorité de six sièges. Lors de certaines séances et au moment du vote, il y a eu une impasse lorsqu'un membre du conseil de la coalition manquait à l'appel. En cas de nombre égal de voix pour et contre, le conseil doit, selon la loi sur les communes, voter à nouveau sur le point concerné lors de sa prochaine réunion.

Le terrain est balisé

Le DP d'Echternach, vainqueur des élections avec 31% des voix, aurait également pu choisir le CSV comme partenaire de coalition. Il n'y aurait pas eu de partenariat souhaité dès le départ, déclare Carole Hartmann : «Sur la base des résultats des élections et des discussions, notre choix s'est porté sur le LSAP.»

Dès les premiers entretiens, les deux groupes ont tracé le terrain de la politique pour les six prochaines années. C'est surtout au niveau des finances que le bât blesse. La commune a une dette de 50 millions d'euros, à laquelle s'ajouteront 10 millions d'euros de dettes supplémentaires en raison des projets déjà lancés. «La situation financière est difficile, nous allons la surveiller sérieusement», déclare Carole Hartmann.

Ben Scheuer se réjouit que le contrat de coalition ait été conclu. © PHOTO: Pierre Matgé/LW-Archive

Chez le partenaire de coalition LSAP, l'appréciation sonne un peu différemment : «Nous devons en partie mettre la pédale douce sur les dépenses, mais nous ne voulons pas nous ruiner», estime Ben Scheuer.

Plus de recettes grâce aux nouveaux habitants

Selon Carole Hartmann, des améliorations sont en vue grâce aux nouveaux quartiers d'Oachtergäert et de Mëttelkrunn qui démarrent. Les nouveaux habitants, espère-t-elle, apporteront des recettes supplémentaires à la commune, car les dotations de l'État aux communes au titre du Fonds de dotation globale sont liées au nombre d'habitants.

Ce n'est qu'avec de petits changements que les partenaires de la coalition fraîchement élus souhaitent poursuivre les projets importants du précédent conseil municipal. Ainsi, la revalorisation urbanistique sur le site de l'ancienne «Petite Marquise» sera menée à bien et le concept du Shopping Outlet sera mis en œuvre dans le centre-ville.

Afin de fluidifier la circulation, problématique depuis de nombreuses années à Echternach, le nouveau collège échevinal veut miser sur la mobilité douce. Le centre-ville doit devenir plus convivial pour les piétons et les seniors doivent pouvoir trouver des chemins et des traversées sans obstacles.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol