La cocaïne se répand de plus en plus au Luxembourg

Comment les Luxembourgeois consomment leurs drogues? La question se pose au regard d'un phénomène ancré au Luxembourg, bien plus qu'on pourrait le croire. Il suffit de voir à quel point le débat sur la légalisation du cannabis continue d'agiter les foules pour s'en rendre compte. Toujours est-il que le rapport RELIS pour l'année 2022 entend ainsi apporter plusieurs éléments de réponse à cette question.

Tout d'abord, du côté des bonnes nouvelles, sur base des données les plus récentes, on estime que le nombre de personnes pratiquant l’usage à haut risque de drogues d’origine illicite au Luxembourg se situe autour de 2.160, ce qui équivaut à un taux de prévalence de 5,06 usagers par 1.000 habitants âgés entre 15 et 64 ans. En 2000, ce même taux équivalait à 9 usagers sur 1.000 habitants et figurait alors parmi les plus élevés au sein de l’Union européenne.

5 victimes d'une overdose

Par ailleurs, on constate une tendance générale à la baisse des cas de surdoses mortelles et du mode de consommation par injection. Il y a également une stabilisation, voire légèrement moins de demandeurs de traitements de substitution. Si en 2000, 26 victimes d’une surdose fatale ont dû être déplorées, 5 victimes ont été dénombrées en 2021, situant ainsi le Luxembourg largement en dessous de la moyenne proportionnelle observée au sein de l’UE pour un âge moyen des victimes de 41,4 ans.

Toutefois, le rapport confirme une hausse de la proportion de consommateurs de cocaïne. Une hausse également constatée concernant les demandes de traitement liées à l’usage de cocaïne, tandis que le nombre de demandeurs de traitement pour des problèmes liés à l’usage de cannabis se stabilise, suite à une tendance générale à la hausse jusqu’en 2019.

La consommation de cocktails à base de coke est en hausse

En effet, les données 2021 suggèrent que la proportion d’usagers à haut risque ayant consommé de la cocaïne (68,5%) dépasse entretemps celle des usagers d’héroïne (64,3%). «En termes de substances de premier choix, les opioïdes demeurent prépondérants, tout en affichant également une tendance pluriannuelle à la baisse, tandis que la consommation de cocaïne et de mélanges/cocktails contenant de la cocaïne continue à augmenter. La polytoxicomanie, bien que stabilisée depuis les dernières années, demeure prépondérante au sein de cette même population (plus ou moins 60%)», détaille le rapport.

Ce constat, pour le moins alarmant, se confirme parmi les usagers fréquentant les salles de shoot. Là, l’héroïne demeure la substance la plus consommée, mais les mélanges contenant de la cocaïne y deviennent également plus prévalents. Et puis, depuis 2014, les analyses démontrent que la pureté de la cocaïne sur le marché a tendance à augmenter, et avec 56,5% en 2021 elle signe d'ailleurs un pic depuis 2006. Pour ce qui est du cannabis, sa concentration moyenne en THC est passée de quelque 9% en 2012 à 19,6% en 2021.

8 nouvelles infections au VIH

On se rappelle que pas loin d'une cinquantaine de nouveaux cas de VIH avaient été recensés en 2021 au Luxembourg. On le sait, le virus circule bien plus dans le milieu des stupéfiants. D'ailleurs, cette même année, on dénombrait 8 cas d’infection au VIH nouvellement diagnostiqués parmi les usagers injecteurs de drogues, comparés à 6 cas en 2020.

Le nombre d’usagers de drogues en traitement, qui suivait une tendance générale à la hausse, tout comme le nombre de contacts avec les structures nationales d’aide et de réduction des risques, affichent une baisse depuis 2019.

Les données récoltées dans le cadre du rapport permettent également de définir un profil type du consommateur. Ainsi, celui-ci n'est plus âgé de 28 ans en moyenne, comme cela était le cas en 1997. Désormais, celui-ci est davantage âgé de 36,8 ans. Les demandeurs de traitement sont majoritairement des hommes (79,5%).