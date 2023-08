La concurrence déloyale pourrait augmenter les faillites et le chômage dans le nettoyage

Share this with email

Le secteur du nettoyage au Luxembourg n'est pas en crise, comme les secteurs de la construction ou de l'immobilier, mais la «concurrence déloyale» qui règne déjà et s'aggrave entre les entreprises «est très inquiétante et pourrait conduire au licenciement de travailleurs et à la faillite de petites entreprises». L'avertissement a été donné à Contacto par Lita Borges, vice-présidente du LCGB et déléguée syndicale chez Dussmann, la plus grande entreprise de nettoyage du pays.

En juillet, et le même jour, deux entreprises de nettoyage ont été déclarées en faillite, Tita Services à Leudelange, avec une vingtaine d'employés, et First Nettoyage Sarl à Lintgen, plus petite, indique Lita Borges, considérant ces deux cas comme «un signal d'alarme».

Une concurrence féroce

La bataille pour les clients devient de plus en plus féroce, les entreprises réduisant successivement leurs coûts pour obtenir des contrats, en particulier de la part des grands clients. Les entreprises de nettoyage, surtout les plus petites, «ne calculent pas à l'avance les conséquences d'une réduction des coûts, et beaucoup d'entre elles se retrouvent en difficulté», explique le vice-président de la centrale syndicale LCGB.

Dans cette concurrence effrénée, «les clients ne regardent pas la qualité, mais le prix. Par exemple, une poubelle peut être vidée une fois par semaine au lieu de tous les jours, ce qui ne fait aucune différence, ou l'espace ne peut être aspiré que deux fois par semaine», souligne-t-elle.

Les licenciements

Résultat: «Avec des contrats à prix réduits et des horaires réduits, les entreprises doivent réduire leurs propres coûts sur tout, à commencer par leurs employés».

Qui dit réduction des coûts dit réduction du temps de travail. «Un travailleur qui faisait huit heures par jour n'en fait plus que quatre, et il faut moins d'employés, cinq au lieu de dix. Certaines entreprises n'ont alors nulle part où transférer leurs travailleurs, et il peut même y avoir des licenciements», souligne le vice-président du LCGB.

«Une mauvaise gestion»

Cette précarité actuelle est le résultat d'un manque de recherche de nouveaux clients par les entreprises, notamment pour le nettoyage des grandes entreprises, et d'une «mauvaise gestion». «Beaucoup d'entreprises n'anticipent pas les difficultés qui résulteront de la réduction des coûts pour les clients, et nombre d'entre elles pourraient même être amenées à fermer leurs portes», prédit-elle.

Lita Borges avoue son inquiétude face à la situation du secteur. «Avec cette concurrence déloyale, je suis convaincue qu'il pourrait y avoir davantage d'entreprises en faillite et de travailleurs du nettoyage au chômage».

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Simon Martin