La confiance des consommateurs se redresse en août

Si les consommateurs luxembourgeois sont positifs en ce qui concerne leur situation financière future, ils sont beaucoup plus pessimistes par rapport à la situation économique générale.

Les ménages sont bien plus optimistes pour leur situation financière future qu'il y a un an. © PHOTO: Shutterstock

L'indicateur de confiance des consommateurs retrouve un peu de couleurs. Cet indicateur, établi par la Banque centrale du Luxembourg (BCL), s'était détérioré en juillet. Si celui-ci se redresse en août-atteignant -14 contre -17 en juillet- les composantes de l’indicateur ont cependant évolué de manière contrastée ce mois-ci, relève la BCL.

L'indicateur de confiance des consommateurs est la moyenne des notes dans quatre domaines. Il s'agit des attentes des consommateurs par rapport à la situation économique générale au Luxembourg, des perceptions de leur propre situation financière au cours des 12 derniers mois, de la situation financière attendue au cours des 12 prochains mois et des dépenses qu'ils ont l'intention de faire pour des achats plus importants, tels que des meubles ou des appareils électriques. Les valeurs déterminées résultent de la différence entre les réponses positives et négatives.

Cela se dégrade pour la situation économique

En août, les ménages ont fortement abaissé leurs anticipations portant sur la situation économique générale au Luxembourg, avec une valeur de -23 contre -15 en juillet. Même si cela reste très éloigné des faibles valeurs de l'été dernier et que la population du Grand-Duché est sans doute celle qui a le moins ressenti les effets de la crise économique en comparaison européenne, les Luxembourgeois estiment que la situation s'est dégradée par rapport au mois dernier.

Par contre, ils ont revu à la hausse leurs perceptions concernant leur situation financière passée, à un niveau qu'on n'avait plus vu depuis fin 2021, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.

La BCL note également que les consommateurs ont révisé à la hausse leurs anticipations portant sur leur situation financière future, avec une valeur là aussi qu'on n'avait pas retrouvée depuis deux ans. Les ménages sont donc bien plus optimistes pour les douze mois à venir qu’ils ne l’étaient il y a quelques mois.

Les intentions des ménages en termes d’achats importants ont de leur côté nettement progressé ce mois-ci. Signe que malgré la hausse continue des taux d'intérêt, les consommateurs se montrent tout de même optimistes et espèrent pouvoir faire des achats plus importants dans les mois à venir.