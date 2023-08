«La consommation de cannabis n'est pas le début de la fin»

Share this with email

Près d'un jeune de 18 ans sur trois a déjà essayé le cannabis, et parmi les 15-18 ans, 7,3 % en consomment régulièrement. Quelles sont les conséquences de la nouvelle législation sur le cannabis pour les jeunes? Quels sont les effets de la consommation sur les mineurs?

Elena Bienfait, directrice du Centre national deprévention des addictions (CNPA) et Anouk Hinger, psychologue et conseillère spécialisée sur le thème de la prévention des addictions au CNPA, expliquent ce que cela signifie lorsque les jeunes rentrent à la maison défoncés et ce que cela implique pour les parents.

Elena Bienfait, la directrice du Centre national de prévention des addictions (CNPA). © PHOTO: Gerry Huberty

Comment expliqueriez-vous le cannabis à une personne qui ne le connaît pas ? Y a-t-il une consommation de cannabis qui ne pose pas de problème? Anouk Hinger: Il s'agit d'une plante de la famille du chanvre. Il existe différents genres, y compris ceux qui servent de plantes utiles. Et il existe une forme spéciale de cette plante, Cannabis Indica ou Cannabis Sativa, qui peut produire une ivresse grâce à une substance active spécifique, le THC. Il s'agit en fait d'un stupéfiant, comme l'alcool et d'autres substances. L'effet peut être euphorisant ou relaxant. La consommation récréative est très répandue. Les gens utilisent le cannabis lors de fêtes, pour se détendre ou avec des amis. La consommation est également associée à des risques. La majorité des consommateurs de cannabis ne développent toutefois pas de consommation nocive et ne glissent pas non plus vers une dépendance.

Même après la légalisation, le cannabis reste interdit aux jeunes. Y a-t-il néanmoins des répercussions sur les jeunes? Elena Bienfait: Le cannabis n'a pas été légalisé, il a été réglementé. Il est important de le souligner. C'est une grande différence. Si le cannabis était légal, comme l'est l'alcool par exemple, la consommation pourrait se faire en public. La réglementation ne prévoit la consommation que dans le propre foyer. Elle ne peut pas non plus avoir lieu devant des enfants. Il est également interdit de sortir avec son propre cannabis. Pour les jeunes, le cannabis reste en effet également interdit. Les adultes devraient être conscients de leur rôle de modèle. Car la manière dont ils gèrent leur consommation de substances a également des répercussions sur le comportement des jeunes.

Comment les parents reconnaissent-ils que leurs enfants ont fumé du cannabis? AH: S'ils rentrent à la maison sous l'effet du cannabis, je pense que les parents doivent déjà s'en rendre compte. Les jeunes sourient et rient beaucoup, ils ont des fringales, il y a des crises de boulimie. Ils commencent une phrase et oublient ensuite ce qu'ils voulaient dire. La situation est différente lorsqu'ils ne sont pas sous l'effet. En cas de consommation sporadique et irrégulière, il est presque impossible de reconnaître un consommateur de cannabis lorsqu'il ne vient pas de consommer. Il en va autrement lorsqu'ils commencent à le faire régulièrement. Leur comportement social peut changer, ils négligent leurs hobbies. Il peut également y avoir une baisse des résultats scolaires. Mais les parents doivent aussi savoir que c'est une erreur de croire que la consommation de cannabis est le début de la fin et qu'elle conduit automatiquement à la consommation de substances plus dures.

EB: Il existe cependant de nombreuses autres raisons qui pourraient expliquer un tel comportement. Les yeux rouges peuvent aussi apparaître lorsque les jeunes ont passé la nuit à jouer aux jeux vidéo. Le lien avec les parents est un facteur important. Les changements se remarquent plus facilement lorsqu'on connaît bien ses enfants. Le meilleur moyen pour les parents d'évaluer la consommation de cannabis de leurs enfants est de rester en contact avec eux.

De quelles sources provient l'herbe que les jeunes fument? AH: La plupart provient bien sûr des Pays-Bas. L'image selon laquelle chaque jeune qui fume du cannabis se présente à un dealer est fausse. Ils s'y rendent par l'intermédiaire de collègues, et les collègues par l'intermédiaire d'autres collègues. Là où il y a beaucoup de jeunes, l'herbe circule aussi davantage. Parfois, ils en reçoivent aussi dans la famille.

Cette herbe est-elle testée? EB: Il y a le pipapo, où chacun peut faire tester son cannabis. Mais en général, les jeunes ne vont pas faire tester leur herbe.

AH: Il arrive que la police saisisse de grandes quantités chez les dealers. Des échantillons sont envoyés au laboratoire d'État. Là, ils peuvent déterminer s'il y a des diluants dans le produit et lesquels. Le cannabis peut être coupé avec un allume-barbecue ou de la laque pour les cheveux. Des cannabinoïdes synthétiques ont déjà été détectés au Luxembourg. Est-il vrai qu'un surdosage en cannabinoïdes synthétiques peut entraîner la mort?

AH: De jeunes adultes sont déjà décédés en Allemagne à cause du cannabis synthétique. Cela peut entraîner un arrêt respiratoire ou une crise cardiaque. Au Luxembourg, il y a également déjà eu des mises en garde contre le cannabis chimique. Est-ce possible avec le cannabis "naturel"?

AH: Non, ce n'est pas le cas. EB: Avec le cannabis naturel, un surdosage est possible, mais pas mortel. Le surdosage se manifeste, par exemple, par de grandes nausées et des problèmes de circulation. Mais il peut aussi y avoir des crises de panique et des idées paranoïaques. Ce n'est pas une expérience agréable pour la personne.

Comment les parents doivent-ils aborder ce sujet avec leurs enfants ? AH: Si les enfants commencent à parler du cannabis de leur propre chef, par exemple parce qu'ils en ont entendu parler, on peut alors aborder le sujet. Pour cela, les parents doivent être bien informés. Je conseille de ne pas diaboliser la consommation de cannabis, mais de ne pas la minimiser non plus. Il est également important de rester honnête et de ne pas rejeter la faute sur autrui. Les jeunes sont à un âge où l'on est plus enclin à prendre des risques et à faire des expériences. A la puberté, on veut volontiers tester les limites. Si les jeunes fument des joints, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont des problèmes profonds. La curiosité joue souvent aussi un rôle. Le message devrait être le suivant : Je suis toujours content de toi, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ils devraient également éviter de réduire le jeune à un simple consommateur de cannabis : "Tu es un fumeur de joints, nous devons t'aider maintenant".

À partir de quand la consommation devient-elle problématique? AH: Il existe différentes formes de consommation, chaque personne réagit en outre différemment. Mais si l'on constate toujours une forte envie de consommer, c'est le signe d'une dépendance. Chaque consommateur devrait réfléchir et se poser des questions : Ai-je déjà fumé plus et plus souvent que je ne l'avais prévu ? Est-ce que je ressens des symptômes de manque, comme une agitation intérieure ou des troubles du sommeil, lorsque je fais une pause ? Suchtberodung Online propose une application gratuite. Elle permet à chacun de faire son auto-contrôle et de savoir où il en est de sa consommation. Cela ne concerne pas seulement le cannabis, mais aussi l'alcool, l'héroïne, la cocaïne, la nicotine, les nouvelles substances psychoactives (NPS), les jeux d'argent et de hasard. L'application permet également de trouver du soutien. Il est garanti qu'une personne compétente répondra aux questions au plus tard dans les 72 heures.

A partir de l'âge de 15 ans, les jeunes sont davantage en contact avec le cannabis. © PHOTO: Shutterstock

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adapatation: Pascal Mittelberger