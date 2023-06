La cour grand-ducale a elle aussi subi de plein fouet la crise énergétique

Le tollé soulevé par la publication du rapport Waringo semble bien loin désormais. Rappelons que depuis les révélations sur de nombreux dysfonctionnements constatés au sein de la cour grand-ducale, une nouvelle administration sur le fonctionnement a été créée. Nommée «La Maison du Grand-Duc», cette dernière exerce notamment un regard sur le contrôle financier des dépenses de la cour grand-ducale. L’ensemble du personnel au service officiel de la cour a également été rattaché à la fonction publique.

Récemment, le second rapport d'activités annuel de «La Maison du Grand-Duc» a ainsi été rendu public. Il détaille en toute transparence l'ensemble des activités officielles de la famille royale, d'une part, mais aussi et surtout les dépenses de la cour grand-ducale au cours de l'année 2022 d'autre part. Un exercice pour le moins intéressant. Comment les dépenses ont-elles évolué par rapport à 2021 dans un contexte post-pandémique, d'inflation galopante et de crise énergétique?

Une explosion des frais énergétiques

D'emblée, «La Maison du Grand-Duc» le reconnaît: le budget 2022 a dû être ajusté à plusieurs reprises. «Passant de 14.006.163€ en 2021 à près de 16 millions (15.868.055€ pour être exact, NDLR), dont seulement 14.568.242,50€ ont effectivement été utilisés», précise-t-elle. Par ailleurs, outre des crédits supplémentaires pour les frais de personnel suite à la campagne de recrutement qui a permis de pourvoir la plupart des postes vacants, la crise de l'énergie a nécessité des rallonges budgétaires de l'ordre de 400.000€. Une augmentation pour le moins significative. D'ailleurs, on apprend qu'au total, les consommations énergétiques et en eau de la Maison du Grand-Duc et les frais connexes ont avoisiné le million d'euros. Autant écrire que le Grand-Duc a, lui aussi, subi l'explosion des prix de l'énergie.

Autre argument pour expliquer cette augmentation de budget: l'engagement de personnel pour l'administration des bâtiments publics dans le cadre d'exercices relatifs au palais grand-ducal et le château de Berg.

Passons ainsi en revue les dépenses courantes qui, comme indiqué plus haut, représentent, pour 2022, la coquette somme d'environ 14,5 millions d'euros. Dans les faits, la majorité de cette somme concerne la rémunération du personnel concerné: les fonctionnaires, les employés et salariés de l'Etat. Toujours dans les dépenses courantes, on retrouve les frais de fonctionnement. Parmi ceux-ci, 1.744.088€ ont été dépensés pour l'entretien des immeubles de la cour grand-ducale. Les frais d'exploitations et frais administratifs sont quant à eux similaires à ceux de 2021 (621.578€ en 2022).

Des frais de route en forte hausse

Par contre, le constat n'est pas le même pour le parc automobile et les frais de route, qui sont passés de 219.744€ à 693.118€ en 2022. Des dépenses plus que triplées donc, mais comment l'expliquer? «Les frais de route ont augmenté parallèlement au regain progressif d'activité», précise «La Maison du Grand-Duc». En effet, l'année écoulée a été marquée par la reprise quasi normale du trafic aérien et donc des voyages officiels et autres visites d'État. Les plus grands fidèles de la cour grand-ducale se souviendront ainsi de la principale activité de la cour en 2022: la visite d'Etat au Portugal.

Un voyage qui aura coûté, au total, la somme de 245.739,80€. «Principalement sous forme d'avances à l'ambassadeur luxembourgeois au Portugal qui a officié comme comptable extraordinaire sur place», précise l'institution, qui parle d'ailleurs de remboursement d'avances d'un montant de 84.727,98€. Au total, les frais de route concernant des séjours à l'étranger ont atteint 394.250,90€ en 2022. Au passage, dans les dépenses plus insolites, saviez-vous qu'une somme de 128.252,55€ a été dépensée pour assurer la sécurité de la cour lors des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du Grand-Duché?

Passons rapidement en revue les dépenses en capital, à peu de choses près, les dépenses engagées dans la rénovation et le gros entretien du palais et des deux châteaux sont au même niveau que l'année précédente. «Egalement en raison de la pandémie, aucun grand chantier n'a été entamé, et seuls le renouvellement d'un système de ventilation défectueux de la bibliothèque de la dynastie grand-ducale et le renouvellement d'une conduite d'eau à Fischbach ont eu un impact plus substantiel sur les comptes», détaille «La Maison du Grand-Duc». Voilà qui a le mérite d'être transparent.

Enfin, intéressons-nous à la liste civile du Grand-Duc, sa dotation en d'autres termes. Cette somme est une allocation que le chef de l’État utilise pour couvrir les frais liés à sa fonction. En 2022, un budget de 1.264.870€ était prévu. Finalement, le Grand-Duc a dépensé 946.489,21€. Notons que la liste civile du Grand-Duc a été grandement revue à la hausse en 2023 avec un budget alloué de 1.382.359€, sûrement en raison de l'augmentation des visites prévues à l'étranger.