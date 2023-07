La crise de la construction s'aggrave, la Chambre des métiers et l'artisanat appellent à l'aide

Le secteur s'enlise dans une crise sans précédent qui risque, à terme, de provoquer des dégâts irréversibles sur les finances publiques et le marché du logement. Un paquet de mesures concrètes est réclamé.

Il y a urgence, le secteur du bâtiment et de la construction court droit à la catastrophe!

Ce n'est pourtant pas faute de la part de la Chambre des métiers d'alerter depuis de nombreux mois sur la souffrance grandissante des artisans face à des crises qui ne se résorbent pas, que du contraire! Tout cela met pas moins de 4.000 entreprises employant quelques 60.000 salariés dans une situation plus que délicate.

C'est bien simple, la Chambre des métiers, de même que la Fédération des artisans, parlent d'une crise «historique» qui risque de mettre à mal un pan de l'économie nationale qui représente pas moins de 6% du PIB. Les données parlent d'elles-mêmes: sur un an, les ventes d'appartements neufs ont baissé de 72% au premier trimestre 2023. «Le niveau le plus faible depuis 2010», indique Paul Nathan, vice-président de la Chambre des métiers. Sur la même période, le volume bâti autorisé a chuté de 33% pour atteindre son plus faible niveau depuis 1987.

4.600 emplois menacés

Sur le terrain, le secteur estime que cette réduction correspond à 1.500 logements construits. «Auparavant, ce chiffre était davantage compris entre 2.300 et 3.800», affirme le vice-président. Autant dire que cela risque de produire un impact massif sur le chiffre d'affaires de la filière. Et cela amènerait à ne point douter son lot de conséquences pour l'emploi, dans un premier temps. On parle ainsi de 4.600 emplois menacés.

Pour pallier le choc qui suivra sur l'emploi, la Fédération des entrepreneurs de construction, de même que le Groupement des entrepreneurs ont déjà pris les devants. Ces derniers ont d'ores et déjà contacté les syndicats en vue de la signature d'un plan sectoriel de maintien de l'emploi. «Et ce, dans l'intérêt principal des salariés du secteur au cas où la situation se dégraderait encore davantage après les congés collectifs», annoncent la Fédération des artisans et la Chambre des métiers.

Des mesures réclamées

Les deux institutions appellent donc à l'aide du gouvernement, rappelant que la catastrophe qui se profile aurait un impact non négligeable sur les finances publiques estimé à 300 millions d'euros, calculé sur le déchet fiscal et les dépenses liées à l'indemnisation des salariés au chômage. «Sans parler de la pression supplémentaire que l'affaissement de la production aura sur le marché du logement et sur l'attractivité du Luxembourg. Et cet impact n'inclut pas les effets indirects sur d'autres secteurs économiques».

Les deux organisations plaident ainsi pour des mesures concrètes. «En premier lieu, ne pas ralentir la production», plaide Patrick Koehnen, secrétaire général adjoint de la Fédération des artisans. On retiendra également une demande de mise sur le marché accélérée de projets d'investissements étatiques et communaux, ainsi qu'une dynamisation des rénovations énergétiques, notamment du parc immobilier public.

«Ce ne sont pas les promoteurs qui font les frais de cette crise»

Pour l'artisanat luxembourgeois, le gouvernement doit décider d'un nouveau paquet de mesures temporaires. Par exemple: l'abolition des frais d'enregistrement sur la quote-part de la construction déjà réalisé. Au niveau de la TVA, l'artisanat propose de rehausser le plafond actuel de 50.000 à 100.000€ pour tous les investisseurs ou de réintroduire la TVA super-réduite sur la création de logements locatifs.

La Fédération reconnait des premiers pas allant dans la bonne direction de la part des autorités mais regrette le manque de projets «pas réalisables à court terme» et le «manque d'informations sur l'avancement de ceux-ci». «Il faut des mesures fortes pour rendre attractif l'investissement dans la pierre», tance Patrick Koehnen, tout en rappelant l'importance du maintien des salariés pour assurer la transition énergétique et digitale.

La Fédération des artisans et la Chambre des métiers souhaitent également en finir avec cet amalgame malsain entre promoteurs et entreprises de construction. Rappelons que les promoteurs assurent le financement et la vente de logements tandis que les entreprises de construction assurent la production. «Ce ne sont pas les promoteurs qui font les frais de cette crise, mais bien les milliers d'entreprises artisanales qui occupent en moyenne 12 salariés».