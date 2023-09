La CSSF met en garde les entreprises luxembourgeoises contre une escroquerie par téléphone

Share this with email

Des entreprises luxembourgeoises ont été la cible d'une escroquerie sophistiquée qui consiste à contacter par téléphone les services financiers ou comptables et leur dire de chercher un courriel du président de l'entreprise, qui demande ensuite que de l'argent soit envoyé à l'expéditeur, a déclaré lundi l'autorité de régulation financière du pays.

Selon un rapport publié par le Computer Incident Center Luxembourg et diffusé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), les escrocs ciblent les petites et grandes entreprises et commencent généralement par un «appel téléphonique convaincant d'une personne s'identifiant comme un avocat d'un cabinet réputé qui informe la victime d'une facture en attente».

Les données pourraient être compromises

L'e-mail frauduleux se faisant passer pour le président ou le cadre de l'entreprise demande des actions qui pourraient compromettre des informations financières et confidentielles, selon le rapport. Les courriels usurpent souvent l'identité d'un régulateur financier tel que la CSSF et sont envoyés à partir d'une adresse électronique qui ressemble beaucoup à celle du régulateur.

Outre les escroqueries par appels vocaux, des centaines d'entreprises et d'autres organisations au Luxembourg s'exposent à de graves risques de piratage en ne mettant pas à jour leurs réseaux informatiques, a averti en mars un centre de cybersécurité soutenu par le gouvernement.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Mélodie Mouzon