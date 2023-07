La date de la finale nationale du Concours Eurovision de la chanson a été fixée

La chaîne de télévision RTL a annoncé le lancement de la procédure de sélection afin de trouver l'artiste qui représentera le Luxembourg lors de la 68e édition du Concours Eurovision de la chanson l'année prochaine. Comme nous l'avions déjà annoncé au début de cette année, le Grand-Duché participera à nouveau au Concours Eurovision de la chanson 30 ans après sa dernière participation en 1993. En outre, 2024 marquera également le 40e anniversaire de la dernière victoire du Grand-Duché à ce concours.

Le nom du représentant du pays n'est pas encore connu. C'est pourquoi RTL a annoncé une finale nationale télévisée qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024 à la Rockhal à Esch-sur-Alzette.

Afin de trouver des participants, RTL invite depuis lundi les artistes de talent à s'inscrire via son site web dans une ou plusieurs des trois catégories disponibles. Pour postuler, il faut avoir 16 ans révolus avant le 27 janvier 2024, être disponible et flexible entre novembre 2023 et mai 2024, chanter en live et être à l'aise sur une grande scène.

Il est également nécessaire de posséder la nationalité luxembourgeoise. Les participants doivent sinon être résidents au Luxembourg depuis au moins trois années consécutives ou avoir un engagement culturel fort et un lien avéré avec la scène musicale luxembourgeoise. Les candidats peuvent soumettre au maximum 3 chansons, l'artiste ou le groupe et l'auteur-compositeur ne devant pas être identiques pour chaque chanson soumise. Il n'y a pas non plus de restrictions concernant la langue choisie pour la chanson.

Pour les chanteurs ou les groupes qui n'ont pas de chanson mais qui souhaitent s'associer à une équipe d'auteurs-compositeurs, ils doivent télécharger une vidéo de présentation et d'interprétation d'une chanson de leur choix via la page d'inscription avant le dimanche 16 juillet. Pour tous les autres, la date limite d'envoi est fixée au 1er octobre 2023. Un jury d'experts sélectionnera alors les chansons et les artistes qui pourront participer à la finale nationale.

