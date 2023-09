La dissidence qui ne passe pas à la House of Automobile

Share this with email

Le communiqué de presse arrivé mardi matin dans la boîte mail de la rédaction se concentre – c'est le moins que l'on puisse dire – sur l'essentiel. «Une nouvelle association représentant l'industrie automobile au Luxembourg vient d'être créée», peut-on y lire. Et de poursuivre: «La mission de l'association Alia (Association luxembourgeoise de l'industrie automobile) est de créer un cadre favorable et responsable pour le développement des activités du secteur automobile au Luxembourg».

L'expéditeur du communiqué de presse n'est autre que Guido Savi qui, comme il l'indique, représente les constructeurs automobiles au Luxembourg depuis 2016, et a été nommé secrétaire général de la nouvelle association. «La création de cette association est une réponse à l'évolution et aux besoins du secteur automobile ainsi qu'à la complexité des réglementations, des taxes, des règles de concurrence et des mesures environnementales. Nous informerons les membres sur tous les sujets qui les concernent», explique le fondateur de la nouvelle association, qui énumère en outre les tâches cette dernière assumera à l'avenir.

La structure entend par exemple «rassembler les acteurs du secteur en favorisant les échanges», «diffuser des analyses et des données sur le marché», ou encore «assurer le lien avec les organisations internationales». Tout cela semble de prime abord logique, tout en ayant un certain air de déjà-vu. En effet, il existe déjà une association chargée de ces mêmes tâches. Et celle-ci est, semble-t-il, irritée par la création de l'association Alia, qui s'est pour l'instant dotée d'un site internet sans contenu.

Pas de mandat et pas d'explication

Quelques heures plus tard, un autre mail arrive. Cette fois-ci, il s'agit de Gerry Wagner, dirigeant de la House of Automobile, qui regroupe les associations Febiac, Fedamo et Mobiz, et qui est également considérée comme le représentant officiel du secteur automobile au Luxembourg. La nouvelle association Alia n'apparaît pas dans cette liste. Pour une bonne raison.

«Il convient de noter que la Febiac est le représentant officiel des constructeurs et importateurs automobiles au Luxembourg», fait savoir Gerry Wagner. «Nous tenons également à préciser que M. Guido Savi n'a été mandaté ni par la House of Automobile ni par aucun de ses membres (Febiac/Fedamo/Mobiz) pour représenter les constructeurs et importateurs automobiles au Luxembourg. En fait, depuis son départ de la Febiac au début de cette année, M. Guido Savi n'est plus mandaté pour représenter les constructeurs automobiles au nom de la Febiac», a déclaré Gerry Wagner.

De plus, Guido Savi ne serait plus non plus membre du conseil d'administration de la House of Automobile. «Nous tenons à préciser qu'Alia asbl n'est pas membre de la House of Automobile et que ni la House of Automobile ni ses membres ne sont membres d'Alia asbl.»

De quoi s'agit-il, nous aimerions aussi le savoir. Gerry Wagner House of Automobile

Jusque-là, tout va bien. Reste néanmoins la question de savoir ce qu'il en est de la création de cette nouvelle association. «Nous aimerions bien le savoir», explique le dirigeant de la House of Automobile lorsqu'on l'interroge à ce sujet. «Nous partons du principe qu'il souhaite copier notre association», explique Gerry Wagner, qui reconnaît que la séparation avec Guido Savi n'a pas été «très consensuelle».

Néanmoins, l'ancien membre de la Febiac n'avait absolument aucun mandat lui permettant de représenter le secteur, selon Gerry Wagner. Dans l'ensemble, la stupeur et la perplexité sont de mise. «Nous devons maintenant réfléchir à la manière dont nous allons gérer cette situation.»

