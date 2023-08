La faillite d'une entreprise de nettoyage laisse une vingtaine d'emplois sur le carreau

Share this with email

L'entreprise de nettoyage Tita Services, à Leudelange, a déposé le bilan à la veille des vacances, laissant une vingtaine de travailleurs sans emploi.

Suite à la fermeture des constructions Manuel Cardoso et des boucheries Caso do Brill, d'autres travailleurs ont été contraints de se retrouver au chômage au Luxembourg.

Tita Services connaissait déjà des difficultés avec ses travailleurs ayant des arriérés de salaires, comme l'a indiqué le syndicat LCGB dans un communiqué à l'issue d'une réunion avec les employés.

Une situation suivie de près

La centrale syndicale LCGB soutient désormais les travailleurs dans les procédures d'indemnisation et dans la recherche d'un nouvel emploi. Pour le syndicat, «le plus important est de veiller à ce que les travailleurs puissent recevoir leurs arriérés et les indemnités liées à la faillite le plus rapidement possible».

«Le LCGB a aidé un grand nombre d'anciens travailleurs de Tita Services à déposer leurs demandes d'indemnisation. Parmi les personnes concernées se trouvaient également des concitoyens d'origine portugaise», a déclaré à Contacto une source des relations publiques du syndicat.

La situation des travailleurs est «suivie de très près» par ce syndicat qui «dans la mesure du possible aidera les travailleurs à retrouver un emploi» et à «apporter le meilleur soutien possible et trouver les solutions les plus appropriées pour les travailleurs», souligne cette source.

Les faillites se multiplient

La fermeture de cette entreprise de nettoyage vient donc s'ajouter au nombre de faillites, dans différents secteurs, qui affecte le pays et laisse de nombreux travailleurs sans emploi.

Au cours du premier semestre 2023, 1 338 emplois ont été perdus dans le pays, contre 927 au cours de la même période l'année dernière, ce qui équivaut à une augmentation de plus de 44%, selon les données de l'Institut national de la statistique (Statec).

Plus d'un demi-millier d'entreprises, 556, ont été contraintes de fermer entre janvier et juin de cette année, soit une augmentation de près de 13 % par rapport à 2022.

L'inflation, principale cause de cette hausse de faillites

La difficulté à lutter contre l'inflation et les hausses successives des prix de l'énergie sont les principales causes de la crise des entreprises, dont beaucoup sont contraintes de fermer leurs portes.

Le LCGB demande depuis longtemps «une réforme du cadre juridique afin de mieux protéger les travailleurs», a indiqué la source. De nombreux cas, dont celui-ci, «confirment la nécessité de cette réforme», souligne-t-elle.