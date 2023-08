La Fédération de powerlifting, au Luxembourg, contrainte de rappeler ses règles pour les athlètes transgenres 

Selon l'IPF, la différence de niveau de testostérone entre les hommes et les femmes a un effet significatif sur la composition biologique d'un athlète. © PHOTO: Shutterstock

Saviez-vous que depuis 2012, Strassen abrite le siège de la Fédération internationale de force athlétique ou International Powerlifting Federation (IPF) en anglais? L'association sportive, qui fédère une centaine de fédérations du monde entier, est en effet présidée par le Luxembourgeois Gaston Parage, ancien trésorier de la Fédération.

L'organisme est important à plus d'un titre puisqu'il régit l'ensemble de la discipline, qui consiste à lever des barres extrêmement lourdes en trois mouvements. Elle est, à ce titre, reconnue par l'Association générale des fédérations internationales de sport (AGFIS). C'est donc pour cette raison que l'IPF a dû monter au créneau il y a quelques jours suite à un scandale survenu lors d'une compétition de powerlifting féminin au Canada.

Une «injustice dénoncée»

En effet, Anne Andres, une femme transgenre âgée de 40 ans, a tout simplement établi un nouveau record lors d'un championnat canadien, organisé par l'Union canadienne de powerlifting, pulvérisant l'ancien et écrasant, au passage, les résultats des autres compétitrices. Seulement voilà, pour beaucoup, cela ne passe pas. April Hutchinson, une autre «powerlifteuse» autrefois surnommée «la femme la plus forte du Canada», a déclaré auprès de plusieurs médias que la raison de ce succès était qu'Anne Andres était un homme, biologiquement parlant. Elle évoquait ainsi un manque de respect du règlement de l'IPF de la part de la fédération canadienne, de même qu'une situation injuste vis-à-vis des femmes cisgenres -c'est-à-dire dont l'identité de genre correspond à celle qui leur a été attribuée à la naissance- n'ayant pas le même avantage en termes de force que les hommes.

Bref, il n'en fallait pas plus pour qu'un scandale éclate dans la discipline, poussant ainsi le comité luxembourgeois à monter au créneau ce lundi et à revoir son règlement, tout en rappelant à l'ordre les différentes fédérations concernées à propos de la politique des athlètes transgenres. «Aucun haltérophile ne devrait avoir un avantage injuste et disproportionné sur un autre athlète, que ce soit, qu'il s'agisse d'une femme transgenre ou d'une femme cisgenre», lance notamment l'IPF, soutenant suivre les directives du Comité International Olympique (CIO) en matière d'inclusion des personnes transgenres dans les compétitions.

Un taux de testostérone contrôlé

Comme l'indique l'IPF, la différence de niveau de testostérone entre les hommes et les femmes a un effet significatif sur la composition biologique d'un athlète, comme la masse musculaire, les types de fibres musculaires et la répartition des muscles. «Le powerlifting étant un sport de force, toutes ces différences sont directement liées à la performance. Concernant les records de l'IPF des 50 dernières années, les records masculins de catégories de poids corporel sont toujours significativement plus élevés que les records féminins.»

Dès lors, dans sa déclaration publiée ce lundi, l'IPF rappelle que pour qu'un athlète transgenre puisse concourir, il/elle doit déclarer avant la compétition qu'il/elle est un(e) athlète transgenre. Il/elle doit également avoir d'un passeport en cours de validité délivré par son pays et indiquant son sexe, féminin en l'occurrence. L'IPF ajoute également que l'athlète doit démontrer que son taux de testostérone est similaire à celui d'une femme, et ce, sur une durée d'au moins 12 mois avant le début de la compétition. «Le respect de ces conditions doit être contrôlé par des tests effectués à des intervalles réguliers», précise l'IPF.

Contacté, Gaston Parage, président de l'IPF, confirme les faits. «Nous sommes d'accord pour ne pas être discriminants envers les athlètes transgenres, mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas non plus être discriminants envers les femmes cisgenres.»