La fermeture du RBE au public corrélée à l'«opacité financière»

En novembre 2022, la CJUE a suspendu l’obligation de rendre accessible au public le RBE. Le Luxembourg en a fermé l’accès dans les heures qui suivent. Plus de six mois plus tard, l’ONG Tax Justice Network note que le RBE est toujours public dans un tiers des Etats membres de l’UE.

Plus de six mois après l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) suspendant l’obligation de rendre accessible à tous les utilisateurs le registre des bénéficiaires effectifs (RBE), un tiers des Etats membres de l’UE l’ont maintenu public, selon une récente analyse de l'ONG Tax Justice Network. Un constat qui met d'autant plus en exergue la précipitation d'autres gouvernements européens, dont celui du Luxembourg, à en fermer l'accès, selon l’ONG.

Tax Justice Network note en outre que la diligence des gouvernements à fermer l'accès au RBE suite à l'arrêt de la Cour est corrélé à leur «indice d’opacité financière», un indice créé par l'ONG afin de calculer la propension d’une juridiction à fournir de l’opacité à des individus dans le domaine financier. «Les pays de l'UE qui ont fermé leurs registres en réponse à la décision de la Cour ont en moyenne fourni trois fois plus d’opacité financière dans le monde que ceux qui ont refusé de le fermer», constate ainsi l’ONG.

Luxembourg, pays le plus opaque de l’UE

Le Luxembourg se situe quant à lui au 5e rang de ce classement mondial, après Hong-Kong, Singapour, la Suisse et les Etats-Unis, et est donc considéré par l'ONG comme l'Etat membre de l'UE le plus opaque dans le domaine financier. Par ailleurs, ajoute l'ONG, «tous les pays de l'UE qui se situent dans le top 20 de l'indice d'opacité financière 2022 ont décidé de révoquer l'accès public à leur registre (Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Chypre)».

Dans le sens inverse, parmi les cinq Etats membres de l'UE qui sont les plus proches de la fin du classement - et donc jugés comme les plus transparents -, quatre ont maintenu leur RBE ouvert au public (Slovaquie, Bulgarie, Estonie, Slovénie) - tandis que la position du cinquième, la Lituanie, reste «indéterminée». De quoi dégager une tendance, selon l’ONG.

Divergence entre les Etats

De fait, en plus des quatre pays précités, cinq autres ont maintenu leur registre ouvert au public: la France, le Danemark, la République tchéque, la Lettonie et la Pologne. La France a ainsi décidé du «maintien de l’accès du grand public aux données du registre des bénéficiaires effectifs dans l'attente de tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne», selon un communiqué du ministère de l'Economie et des Finances datant du début de l'année 2023. Le ministère se disait alors «fortement engagé dans la lutte pour la transparence des bénéficiaires effectifs des sociétés».

Le gouvernement letton a quant à lui souligné par communiqué que «les réglementations nationales sur l'accès public aux données concernant les bénéficiaires finaux des entités juridiques doivent rester en vigueur. Cette disposition est cruciale pour des pratiques financières justes et transparentes.»

Fermeture précipitée

A l'opposé, le gouvernement du Luxembourg, comme celui des Pays-Bas, a quant à lui décidé de fermer l’accès au RBE quelques heures seulement après la publication de l'arrêt, suivi ensuite par l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Allemagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande et Malte.

«Au vu de la décision intervenue hier, la ministre de la Justice, en concertation avec le LBR (Luxembourg Business Register), responsable de la gestion du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE), a décidé de suspendre provisoirement l'accès du public au RBE via le portail internet du LBR», avait ainsi annoncé par voie de communiqué le ministère de la Justice luxembourgeois le 23 novembre 2022, au lendemain de l'arrêt de la CJUE.

La ministre de la Justice, Sam Tanson (déi Gréng), avait justifié une telle fermeture par une forme de pragmatisme juridique: il s'agissait simplement de respecter l'état de droit et de se conformer à la jurisprudence européenne. Tout en ajoutant face au Land: «Nous nous exposions si nous laissions l'accès ouvert», faisant référence au fait que la procédure d'origine avait lieu devant une juridiction luxembourgeoise et impliquait une société de droit luxembourgeois.

Une procédure luxembourgeoise

De fait, une question préjudicielle d'un tribunal luxembourgeois était à l’origine de la saisine de la CJUE. Celui-ci avait été saisi en 2020 par deux hommes d’affaires, comme l'indique le site Reporter.lu: un ressortissant français ayant des intérêts en Afrique à travers, notamment, une société de participation financière hébergée au Luxembourg, et un Luxembourgeois, Patrick Hansen, dirigeant de la compagnie de jets privés Luxaviation. Ce dernier est par ailleurs lié à plus de 70 entreprises à travers le monde, et même à au moins 110 entreprises si l'on remonte aux seize dernières années, selon une enquête de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) reprise notamment par le journal français Le Monde et le site Reporter.lu.

La CJUE avait finalement donné gain de cause aux plaignants en jugeant «invalide» la «disposition prévoyant que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées sur le territoire des États membres soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public», telle que le prévoyait la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. «L’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel», détaille-t-elle. Ingérence qui n’est «ni limitée au strict nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi».

Vers une 6e directive antiblanchiment

De nombreux acteurs de la société civile se sont émus d'une telle décision. «L'accès aux données de bénéficiaires effectifs est essentiel pour identifier - et stopper - la corruption et l'argent sale. Plus de personnes sont capables d'accéder à de telles informations, plus il y a d'opportunités pour faire des connexions», avait ainsi réagi l’ONG Transparency International. «À l’heure où le besoin de traquer l'argent sale est si essentiel, la décision de la Cour nous ramène plusieurs années en arrière», jugeait-elle alors.

Le ministère de la Justice luxembourgeois a finalement trouvé «une solution technique et légale conforme aux conditions retenues par la CJUE» afin de permettre l’accès au RBE à ceux qui peuvent prouver un «intérêt légitime» à le consulter, comme les journalistes ou certains acteurs actifs dans «la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme». Avec un bémol de taille, rappelle le site Reporter.lu: les propriétaires d’entreprises peuvent désormais être tenus informés de qui consulte leurs données.

La Commission européenne travaille désormais sur une 6e directive antiblanchiment, qui reviendra sur cette question du RBE en prenant en compte les évolutions nécessaires suite à l’arrêt de la CJUE.