La flotte de Post Luxembourg s'électrifie

En 2022, Post Luxembourg, c'était 1,5 million de litres de carburant consommés par un total de 13 millions de kilomètres parcourus par les véhicules opérationnels. Bref, à l'heure où le Grand-Duché mise plus que jamais sur l'électromobilité, il apparaissait logique que l'opérateur de services postaux prenne également ce virage.

Un virage qui ne se fait toutefois pas en deux coups de cuillères à pot. En effet, une telle politique doit reposer sur trois enjeux majeurs: l'infrastructure de charge, la capacité des véhicules électriques ainsi que l'optimisation des tournées.

500 bornes et 300 véhicules

Finalement, un plan répondant à ces différentes questions a pu être mis au point. Il a d'ailleurs été présenté ce mercredi, au Centre de distribution régional de Bascharage. Il s'agit du premier site de Post à disposer, avec ses 40 bornes AC et 1 borne DC, 100 % de l’infrastructure de recharge nécessaire pour que la flotte de voitures opérationnelles soit entièrement électrifiée. Sur les 38 véhicules opérationnels du Centre de distribution de Bascharage, 33 sont des véhicules à 100% électriques.

A ce jour, pas moins de 219 véhicules ont été commandés et environ 90 ont déjà été livrés. Au final, Post comptera d’ici fin 2023, répartis sur 17 sites, un total de près de 500 bornes de recharges permettront à environ 300 véhicules électriques de Post Courrier et de Post Technologies d’être alimentés en électricité. Au même titre que le déploiement du nombre de bornes de recharge en nombre suffisant, un autre facteur déterminant de l’électrification d’un site repose dans la capacité d’adapter le réseau d’électricité à l'aide de sous-répartiteurs et de transformateurs, chose faite chez Post.

Et Post Luxembourg réfléchit d'ores et déjà au futur, avec notamment des alternatives aux véhicules électriques avec batterie. L'idée serait de potentiellement les remplacer par des solutions plus légères, des vélos cargos électriques par exemple. «Post contribue aux objectifs du gouvernement pour un avenir plus durable de l’économie et de la société, tout en bénéficiant des aides mises en place par le gouvernement pour l’implantation de bornes de recharge auprès des entreprises», a notamment déclaré le ministre Franz Fayot, ministre de tutelle de Post.