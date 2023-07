La fréquentation des magasins Auchan du Luxembourg progresse fortement

Share this with email

«Des résultats qui résistent dans un environnement doublement dégradé», voilà comment le groupe Elo résume ainsi ses résultats du premier semestre 2023. Le groupe anciennement dénommé Auchan Holding, réunit Auchan Retail, la foncière Nhood et Oney, spécialisée dans les services financiers.

En ce qui concerne Auchan Retail, la partie «distributeur alimentaire» donc, Elo parle d'une croissance soutenue du chiffre d’affaires de 6%, comparable dans tous les pays où Auchan est implanté.

Fréquentation en hausse au Grand-Duché

En France, les magasins Auchan semblent ainsi jouir d'une bonne dynamique commerciale avec des revenus en nette croissance, de l'ordre de 5%, malgré une forte baisse des ventes de carburant.

D'une manière plus globale, en Europe de l'Ouest, hors France, les magasins Auchan enregistrent une croissance soutenue de +8% par rapport au 1er semestre 2022. Une belle performance notamment due à la croissance du groupe en Espagne, au Portugal mais aussi et surtout au Grand-Duché.

On apprend en effet qu'au Luxembourg, la fréquentation des magasins Auchan a fortement progressé, de l'ordre de 15%. «L’enseigne continue de gagner des parts de marché», se réjouit ainsi le groupe. Auchan Retail Luxembourg compte 7 magasins sous enseigne, dont 3 hypermarchés implantés au Kirchberg, à la Cloche d'Or et à Differdange.

De nombreuses dépenses en hausse

Toutefois, l’EBITDA du groupe, qui correspond au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, est en recul en raison de la forte hausse des coûts d’exploitation et de la guerre en Ukraine. Cela n'a pas empêché le groupe d'accélérer son développement, qui s'est traduit par un doublement des investissements (+108%).

Au-delà de ces données, Auchan Retail n'élude pas l'augmentation continue du prix des denrées alimentaires dans leurs magasins. Au Luxembourg, cette situation perdure depuis des mois malgré une baisse globale de l'inflation.

Pour le groupe, cette dernière a un double impact. «D’abord sur le chiffre d’affaires, puisqu’il réduit significativement le pouvoir d’achat des consommateurs. Ceux-ci diminuent alors le nombre d’articles qu’ils achètent (-9% sur un an au 1er semestre 2023) à budget constant et arbitrent au détriment des produits non alimentaires, jugés non prioritaires». Ensuite sur les charges d’exploitation de l’entreprise, avec les hausses significatives des coûts de personnel (+146 millions d'euros sur un an) et la forte augmentation des coûts de l’énergie (+53 millions d'euros sur un an) et des autres charges externes (+89 millions d'euros).

L'impact de la guerre en Ukraine

Sans compter également l’impact de la guerre en Ukraine sur l’activité d’Auchan Retail dans les deux pays. Le conflit se traduit en effet par un net ralentissement de la fréquentation des magasins. «En Ukraine, l’activité est notamment pénalisée par les déplacements de population vers l’Ouest du pays, où la présence d’Auchan Retail est moins dense qu’à Kiev ainsi que le maintien de règles de sécurité drastiques pour protéger collaborateurs et clients lors des alertes aux bombardements, règles non-pratiquées par la concurrence locale», note d'ailleurs le groupe.

De plus, la population ukrainienne est, elle aussi, affectée par une très forte inflation, qui dégrade significativement son pouvoir d’achat. «En Russie, les consommateurs se montrent plus prudents dans leurs dépenses et le trafic des grands centres commerciaux en est affecté. Au total dans les deux pays en guerre, le chiffre d’affaires baisse de -7% et l’EBITDA chute de -46%».

Enfin, on apprend qu'Auchan Retail a placé la lutte contre le gaspillage alimentaire au cœur de son projet d’entreprise, avec la volonté de tendre vers le 0 produit gaspillé d’ici 2032, démarche qui contribue en parallèle à la réduction de l’impact carbone de la société.

Bientôt des corners anti gaspi au Luxembourg?

Concrètement, l’enseigne a généralisé la mise en place de corners anti gaspi dans ses magasins et va progressivement déployer les solutions basées sur l’intelligence artificielle dans l’ensemble des pays où elle opère. Il s'agit d'espaces dans les magasins proposant des produits remisés dont la date limite de consommation est courte.

Déjà déployée en Roumanie, en Russie et en France, cette gestion digitalisée de la casse alimentaire a permis de sauver, dans ces pays, 70 millions de produits par an, soit 33.500 tonnes. On apprend que ce dispositif s’apprête à être étendu à 8 pays supplémentaires. Il y a donc fort à parier que le Grand-Duché en fasse partie.