La fusion de SES et d'Intelsat a échoué

(he) - Il y a trois mois, les rumeurs concernant une éventuelle fusion entre SES et Intelsat ont été confirmées en quelques mots. Et c'est de manière tout aussi muette et sans information que l'opérateur de satellites luxembourgeois annonce désormais la fin de ces discussions de fusion.

«SES annonce aujourd'hui l'arrêt des discussions sur une éventuelle fusion avec Intelsat. Le 29 mars 2023, SES avait confirmé qu'elle était en discussion avec Intelsat et qu'il n'y avait aucune certitude qu'une transaction se concrétiserait», peut-on lire dans un communiqué de presse de l'entreprise. Interrogée par le Luxemburger Wort, SES ne donne pas les raisons de cette décision.

L'action SES remonte légèrement

Du côté de SES, il s'agit déjà de la deuxième annonce surprenante du mois. Il y a moins de deux semaines, l'entreprise avait annoncé la démission du président du groupe Steve Collar. Un lien entre le départ de Collar et les discussions de fusion avec Intelsat avait toutefois été démenti à l'époque. Les discussions sur une fusion ou une acquisition se poursuivaient, avait-on également appris le 12 juin.

En bourse, la fin des discussions sur la fusion semble jusqu'à présent être bien accueillie. Après que la valeur de l'action SES a sensiblement baissé depuis mars suite à l'annonce d'une possible fusion avec son concurrent Intelsat, en difficulté économique, et que la démission de Collar a encore fait chuter le cours à 4,70 euros, la valeur de l'action est repartie à la hausse jeudi matin, pour atteindre 5,10 euros à 10h. L'obligation à 6,5% d'Intelsat, d'une valeur de trois milliards de dollars et à échéance 2023, a chuté de plus de 3,75 cents par dollar après l'annonce, pour atteindre 91 cents.

Pas d'accord sur l'orientation future de l'entreprise

L'année dernière, Intelsat a pu éviter la faillite et réduire de moitié sa dette de 16 milliards de dollars. L'entreprise a été fondée en 1964 en tant que consortium intergouvernemental et a transmis la première marche sur la Lune avant d'être privatisée en 2001. Les sociétés de capital-investissement BC Partners et Silver Lake l'ont rachetée en 2008.

Comme le rapportait Bloomberg News en mars, une transaction aurait pu porter la valeur de l'entreprise combinée à plus de dix milliards de dollars, dettes comprises. Intelsat n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec SES et ses principaux actionnaires sur l'orientation future de l'entreprise, rapporte Bloomberg, se référant à des personnes familières avec le dossier. Selon une estimation antérieure de Goldman Sachs Group Inc., les deux sociétés contrôlent environ 40% du marché des services fixes par satellite.

Cette opération aurait permis aux deux opérateurs de se concurrencer sur un marché de plus en plus encombré. Les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos sont en train de placer des milliers d'engins spatiaux sur des orbites plus basses afin de fournir Internet au sol. «Intelsat mène régulièrement des discussions stratégiques avec des partenaires potentiels et ne commente pas publiquement le contenu ou le résultat de ces discussions», a déclaré Intelsat dans une déclaration transmise par e-mail, selon Bloomberg.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin.