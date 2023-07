La ligne Flibco Luxembourg - Charleroi reprend du service

Share this with email

L'entreprise Flibco, spécialisée dans les lignes de desserte des aéroports, vient d'annoncer la réouverture prochaine de la ligne Luxembourg - Arlon - Charleroi Airport. Une très bonne nouvelle pour les vacanciers luxembourgeois qui sont nombreux à utiliser l'aéroport belge pour partir en vacances, celui-ci desservant de nombreux vols à bas coût.

Concrètement, Flibco opérera un total de 18 trajets quotidiens, avec neuf départs de Luxembourg vers l'aéroport de Charleroi et neuf allers-retours. entre le P+R Bouillon de Luxembourg et Charleroi. La première course aura lieu quant à elle le 29 octobre prochain. Les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site web de Flibco. «Avec le service de navette de Flibco, les passagers seront déposés juste devant le terminal de l'aéroport en seulement deux heures, assurant ainsi un maximum de confort et de commodité. Il n'y a pas plus proche que cela», assure la compagnie.

Des bus modernes

Par ailleurs, cette dernière promet un confort maximal à ses clients grâce à des bus de dernière génération. Ceux-ci sont notamment équipés du WiFi, des chargeurs USB, un espace spacieux pour les jambes, des toilettes à bord, et plus encore. «Flibco a également amélioré son service, en garantissant des temps de trajet plus courts et des prix compétitifs». Question prix justement, les voyageurs pourront s'acheter un billet à partir de 18,90€ depuis Arlon (et 19,90€ depuis Luxembourg).