La liste d'attente pour un logement abordable s'allonge de plus en plus

Dans un contexte de pénurie de logements et de prix qui s'envolent sur le marché, les logements abordables et à coût modéré sont de plus en plus recherchés au Luxembourg. L'Observatoire de l'Habitat vient confirmer, chiffres à l'appui, ce constat dans sa dernière note consacrée au logement abordable.

Lire aussi :Les terrains à bâtir, chasse gardée de quelques propriétaires

Fin mars, 5.555 candidats locataires étaient inscrits sur la liste d'attente auprès du Fonds du Logement en vue d'occuper un logement abordable. C'est 43,1% de plus qu'au début de l'année 2021, où ils étaient 3.883. Parmi ces candidats, les personnes âgées de 28 à 45 ans sont toujours fortement surreprésentées.

33% de candidats en plus en une année

En un an, le nombre de candidats a augmenté de 33,1%. Sur la dernière année, l'Observatoire de l'Habitat constate qu'il y a une plus grande proportion de jeunes âgés de 19 à 27 ans mais aussi plus de femmes et de personnes vivant seules.

Cette hausse rapide du nombre de candidats démontre, selon le ministère du Logement, que «l’exclusion des ménages les plus précaires du marché privé s’aggrave, du fait de l’augmentation des prix et des loyers« et alors que «les conditions d’octroi de crédits immobiliers sont devenues moins favorables».

Entre 2021 et 2023, on constate par ailleurs une augmentation de près de 10% des jeunes locataires, âgés de 28 à 35 ans sur la liste d'attente pour un logement abordable. «Cette tendance peut être liée au désir des jeunes de décohabiter et au fait qu’ils rencontrent de plus en plus de difficultés pour trouver un logement sur le marché privé», note l'Observatoire de l'Habitat.

Lire aussi :Henri Kox et sa course contre la montre

A noter que l’arrivée continue d’un grand nombre de nouveaux résidents au Luxembourg crée aussi une forte demande dans le secteur locatif. En outre, la concurrence s'est accrue avec l'arrivée de plus de 4.500 réfugiés ukrainiens sur le territoire luxembourgeois depuis le début de la guerre en Ukraine.

Des personnes seules, des familles monoparentales ou nombreuses

Quels sont les ménages candidats à ce type de logement? Sur ce point, la structure des candidats locataires n'a pas beaucoup évolué en deux ans. Plus d'un tiers des demandeurs sont des personnes seules. Les familles monoparentales ainsi que les familles nombreuses, de plus en plus nombreuses, sont les autres types de ménages les plus représentés. «Cela peut indiquer que ces types de ménages rencontrent toujours plus de difficultés pour accéder à un logement sur le marché privé et qu’ils s’orientent vers le segment des logements abordables», souligne l'Observatoire de l'Habitat.

Par ailleurs, près de 7% des ménages qui demandent un logement en location abordable sont composés d'enfants déjà «adultes» qui ne sont normalement plus à charge de leurs parents car déjà entrés dans la vie professionnelle. Sur ce point, les données actuelles ne permettent pas de cerner les motivations exactes de ces jeunes adultes qui décident de rester dans le cocon familial.

Plus de 30% du revenu pour le logement

De quel revenu disposent les ménages candidats à la location d'un logement abordable? La note 33 de l'Observatoire de l'Habitat nous apprend que la moitié des inscrits sur la liste d'attente touchent moins de 1.643 euros mensuels.

Pour les candidats locataires, le logement représente un poste important de dépenses. Près de 40% d'entre eux, qui vivent en majorité seuls, dépensent plus de 30% de leur revenu net disponible pour leur logement actuel.

Lire aussi :Le marché immobilier résidentiel résolument en baisse au Luxembourg

Les candidats locataires à un logement abordable rencontrent pour la plupart des difficultés, qui les font se tourner vers ce genre d'habitation. 44,5% des candidats disent ainsi habiter un logement non adapté tandis que plus d'un tiers ont un contrat de location à durée déterminée auprès d'une ASBL. Seulement 4,8 % des candidats locataires déclarent être confrontés à une situation d’expulsion et 0,6% vivent dans un logement insalubre.

Le Centre et le Sud toujours préférés

Les régions dans lesquelles les candidats préfèrent s'installer restent le Centre et/ou le Sud, qui restent très attractives grâce à leur proximité aux principaux bassins d’emploi. Mais de moins en moins de candidats à un logement abordable indiquent une préférence géographique. Selon la note de l'Observatoire de l'Habitat, cela peut notamment être expliqué par le fait que «la détérioration de l’accès au logement entraîne progressivement l’abandon des préférences résidentielles».

A l'avenir, «il sera important d’approfondir ces analyses et d’y inclure l’évolution dynamique de la liste d’attente», note le ministère du Logement. Rappelons qu'un registre national des logements abordables doit voir le jour, une fois que le projet de loi à ce sujet sera voté.