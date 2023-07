La liste des candidats du DP pour la circonscription de l'Est

Share this with email

La liste des candidats DP pour la circonscription de l'Est est finalisée et doit encore être approuvée par le comité directeur du parti. C'est ce qui ressort d'un tweet du DP Est publié lundi soir. La liste est menée par les deux têtes de liste Lex Delles et Carole Hartmann et a une moyenne d'âge de 41 ans.

Les sept candidats libéraux pour la circonscription de l'Est sont donc :

Lex Delles, ministre des Classes moyennes et du Tourisme, 38 ans, Mondorf

Carole Hartmann, avocate, députée-maire, 36 ans, Echternach

Gilles Baum, président du groupe parlementaire DP, 50 ans, Junglinster

Michel Gloden, fonctionnaire, bourgmestre, 51 ans, Schengen

Steve Reckel, bourgmestre, fonctionnaire privé, 46 ans, Mondorf

Ben Ries, bourgmestre, professeur, 39 ans, Junglinster

Claire Sertznig, conseillère communale, chef de projet, 29 ans, Grevenmacher.

Les listes de tous les districts seront officiellement présentées le 15 juillet. Selon les statuts du parti, le Comité directeur doit approuver les listes composées au niveau des circonscriptions.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon