La liste des manuels scolaires pour l'enseignement secondaire est désormais disponible

Il est désormais possible de consulter la liste des manuels obligatoires et gratuits de l'enseignement secondaire public pour l'année scolaire 2023/2024. L'application app.mybooks.lu, qui donne accès à la liste des manuels, est opérationnelle depuis vendredi, a indiqué le ministère de l'Éducation.

Selon le ministère, la liste des manuels s'adresse aux élèves de l'enseignement secondaire traditionnel et général et de la formation professionnelle, ainsi qu'à ceux des écoles européennes, des cours menant au baccalauréat international, des cours d'anglais donnant accès aux diplômes britanniques et des cours dans les écoles appliquant le programme de l'enseignement public luxembourgeois.

Les élèves peuvent se connecter directement à l'application via leur IAM (leur login d'authentification), tandis que les parents peuvent le faire via myeduguichet.lu, qui donne également accès à tout un catalogue de services en ligne pour l'enseignement primaire et secondaire.

Les livres commandés peuvent ensuite être retirés gratuitement dans les librairies participantes, dont la liste est disponible sur www.mybooks.lu.

En revanche, pour l'enseignement secondaire général, les manuels sont livrés à l'école secondaire, qui commande directement auprès des librairies, et les élèves ne doivent pas utiliser l'application pour acheter les livres. Il en va de même pour les élèves qui suivent les cours d'accès au baccalauréat international, précise le ministère de l'éducation.

Les bons d'achat pour les manuels d'occasion

Dans le cadre de la campagne visant à encourager l'utilisation durable et responsable des manuels scolaires, qui encourage les élèves à faire don des manuels qu'ils n'utilisent plus et à acheter des manuels d'occasion, le gouvernement offre des bons d'achat d'une valeur égale à 50 % de la valeur des nouveaux manuels.

Les élèves qui utilisent des manuels scolaires d'occasion «reçoivent un bon d'une valeur de 50 % du prix des livres neufs non commandés» qui «peut être utilisé pour acheter des livres» - à condition qu'il s'agisse de manuels scolaires non gratuits ou d'autres livres - dans les librairies partenaires du programme myBooks. Ces bons sont valables jusqu'au 29 juin 2024.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Thomas Berthol