La Luxembourg Pride a transformé Esch-sur-Alzette en une mer de couleurs

Dans le cadre du Luxembourg Pride-Street-Fest, une marche pour l'égalité, en faveur de plus de diversité et d'acceptation a eu lieu samedi 8 juillet à Esch-sur-Alzette.

Après le grand succès de la Luxembourg Pride de l'année dernière à Esch-sur-Alzette dans le cadre d'Esch2022, la manifestation LGBTQIA+ est revenue cette année encore dans la métropole du fer. La Pride Street luxembourgeoise a débuté dans une ambiance festive, ce samedi 8 juillet, avec la marche pour l'égalité qui s'est déroulée du parking Aloyse-Meyer jusqu'à la place de l'hôtel de ville, transformant la ville en une mer de couleurs.

1 / 59 Voici à quoi ressemblait la fête de la Pride Street à Esch-sur-Alzette. © PHOTO: Laurent Blum

Après le défilé haut en couleurs, positionné en faveur de plus de diversité et d'acceptation, les discours et les représentations de différents artistes se sont poursuivis sur la Town Hall Stage et la Village Stage, deux scènes spécialement installées pour l'occasion, avant la Pride-Party à la Kulturfabrik d'Esch.

Ce dimanche 9 juillet, l'arc-en-ciel régnera encore à Esch. Le «Rainbow Brunch» et le «Drag Bingo» marqueront le début de la journée, suivie de la prestation musicale de nombreux artistes. Parmi eux, on retrouvera les participants au concours Eurovision de la chanson, Remo Forrer, Anne-Marie David et Kate Ryan.