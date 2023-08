La nouvelle auberge de jeunesse de Vianden devra attendre 2024

À terme, l'endroit doit devenir «l'une des plus charmantes et fascinantes auberges de jeunesse de toute l'Europe».

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

À l'automne 2021, des travaux de construction visant à transformer l'ancien monastère trinitaire à Vianden en une nouvelle auberge de jeunesse moderne débutaient. Si le cloître, ouvert au public, sera conservé dans son jus, l'objectif final est, comme l'indique le réseau d'auberges de jeunesse luxembourgeois Youth Hostels, l'une des plus «charmantes et fascinantes auberges de jeunesse d'Europe». Rien que ça !

Lire aussi :

Le tourisme luxembourgeois est plus attrayant que jamais, voici pourquoi

Aujourd'hui, les travaux continuent de battre leur plein. Au détour d'une question parlementaire, le ministre des Travaux publics François Bausch (déi Gréng) a fait le point sur l'état d'avancement du chantier. «Le gros œuvre est en grande partie terminé, de même que le nouveau raccordement électrique. Les bâtiments sont terminés et les travaux de l'aménagement intérieur ainsi que les installations d'ordre techniques sont en cours», explique-t-il.

Le chantier retardé

Auparavant prévue pour la fin 2023, la fin du chantier a quelque peu été retardée. En raison de la pandémie, d'une part, mais également du fait de fouilles archéologiques en marge des travaux. Par ailleurs, on apprend que l'Institut National Pour le patrimoine architectural (INPA) a coordonné la rénovation de nombreux objets et parties du bâtiment.

Lire aussi :

Vianden mise aussi sur le tourisme en 2023

Toujours est-il que le planning actuel prévoit que les travaux seront terminés plutôt vers la «fin 2024-début 2025», selon François Bausch et la ministre de la Culture Sam Tanson.

On apprend également que la nouvelle auberge de jeunesse aura une capacité de 120 lits, dont 7 chambres à lits doubles, deux chambres à trois lits, 13 chambres à quatre lits, six chambres à cinq lits et trois chambres à six lits. Il n'y aura donc pas de chambres individuelles.