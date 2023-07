La nouvelle Constitution est en vigueur et célébrée

«Le Luxembourg dispose désormais d'une des constitutions les plus modernes d'Europe», a souligné avec satisfaction le président de la Chambre Fernand Etgen lors de son discours de célébration de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, ce samedi 1ᵉʳ juillet.

Les principales évolutions avec la nouvelle Constitution • Le pouvoir judiciaire est constitutionnellement inscrit comme le troisième pouvoir de l'État, ce qui signifie qu'il se tient sur un pied d'égalité avec le législatif et l'exécutif.

• Le rôle du chef de l'État se limite presque exclusivement à l'exécutif.

• Les pouvoirs du Parlement sont renforcés. 20 députés suffiront pour qu'une commission d'enquête soit constituée.

• Les droits des citoyens sont renforcés. L'initiative populaire est ancrée dans la Constitution. Si 125 électeurs se réunissent, ils peuvent présenter un projet de loi à condition qu'il recueille l'adhésion d'au moins 12 500 électeurs.

Une centaine d'invités du monde politique et social, de nombreux députés et des représentants de différentes institutions s'étaient rassemblés devant la Chambre pour assister au dévoilement de la plaque commémorative de la révision de la Constitution par le Grand-Duc Henri et à la cérémonie qui a suivi.

Le président de la Chambre Fernand Etgen et le grand-duc Henri lors du dévoilement de la plaque commémorative. © PHOTO: Chambres des Députés

Fernand Etgen, accompagné des quatre rapporteurs de la révision constitutionnelle, Mars Di Bartolomeo (LSAP), Simone Beissel (DP), Charles Margue (Déi Gréng) et Léon Gloden (CSV), a décrit le moment historique par une métaphore : le nouveau texte est comme une «précieuse sculpture en marbre», taillée dans un «bloc de pierre rugueux» que les hommes politiques et les citoyens ont travaillé au cours des années et des décennies passées. A l'avenir, il s'agira d'entretenir et de protéger la sculpture et de veiller à ce que «la pierre brille toujours de mille feux».

Pour Mars Di Bartolomeo, président de la commission parlementaire des institutions et de la révision de la Constitution, il s'agissait également d'une journée particulière : «Parce que nous n'avions pas procédé à une réforme aussi profonde au cours des 175 dernières années». Il s'agit maintenant, selon lui, de donner vie au nouveau texte.

Fin des intrigues politiques autour de la Constitution

Le député du LSAP a reconnu que le référendum annoncé n'avait pas eu lieu, mais que des propositions de citoyens avaient été soumises par le biais de forums, d'expertises et d'autres plates-formes, et que certaines d'entre elles avaient été prises en compte, par exemple en ce qui concerne la protection des animaux, désormais inscrite dans la Constitution. Di Bartolomeo a particulièrement remercié les anciens députés Paul Henri Meyers du CSV et Alex Bodry du LSAP pour leur contribution : les anciens députés ont assumé la part du mammouth des travaux préparatoires pendant de nombreuses années.

Les invités d'honneur et le grand-guc Henri. © PHOTO: Chambre des Députés

Un texte constitutionnel est «toujours un compromis entre différents courants et convictions politiques», a commenté sèchement Alex Bodry lors du verre de l'amitié qui a suivi dans le bâtiment du Parlement. Malgré tout, l'actuel membre du Conseil d'État était satisfait : «Je pense que chacune de nos idées de base a réussi à dépasser l'objectif. Même si cela a pris un peu de temps et que l'on peut certainement discuter de la démarche et de la méthodologie».

«Une certaine satisfaction» pour le père de la Constitution, Paul-Henri Meyers

Les travaux préparatoires de la nouvelle Constitution n'ont pas été sans intrigues politiques et démonstrations de force. En 2019, les trois partis majoritaires avaient convenu avec le CSV qu'au lieu d'une grande révision, la Constitution serait modifiée progressivement via quatre chapitres de réforme et sans consultation populaire.

Deux ans plus tard, le virage à 180 degrés a eu lieu et le CSV a soudainement opté, comme l'ADR, pour un référendum sur la Constitution. Plusieurs initiatives en faveur d'un tel référendum ont toutefois échoué faute de signatures. Le député CSV Paul-Henri Meyers, qui avait à l'époque de plus en plus de mal avec les tactiques de son propre parti , a été le moteur de la recherche de compromis par-delà les frontières partisanes.

Nous n'avions pas fait de réforme aussi profonde depuis 175 ans. Mars Di Bartolomeo Député du LSAP

C'est une constitution «qui peut se montrer», a commenté samedi Paul-Henri Meyers, conciliant. Le fait que les travaux aient duré longtemps n'est pas rare pour des projets aussi importants. Jusqu'au siècle dernier, on pensait encore qu'«il ne fallait pas toucher à la Constitution, sauf d'une main tremblante», a déclaré le juriste, citant librement Montesquieu.

«J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas trop trembler, sinon nous n'obtiendrions pas un texte rectiligne et cohérent», a estimé Meyers, qui a participé à la cérémonie avec une «certaine satisfaction». Une mise à jour de «la loi la plus importante de toutes les lois» était attendue depuis longtemps, notamment en ce qui concerne l'interaction entre les institutions, a souligné Meyers. Dans le nouveau texte, le chef de l'État n'apparaît plus que dans le pouvoir exécutif.

«Nous avons modernisé la Constitution pour l'adapter à notre époque et refléter la réalité de l'interaction entre les institutions», ajoute Alex Bodry, qui souligne le rôle renforcé du Parlement. «Souvent, la majorité parlementaire n'est considérée que comme une extension du gouvernement», poursuit Bodry.

Avec le droit d'enquête, les députés ont obtenu de nouveaux instruments qui, «si les députés les utilisent correctement», pourraient donner à la Chambre «une nouvelle compréhension d'elle-même et une nouvelle assurance».

Deux "pères" de la Constitution : Paul-Henri Meyers (à gauche) et Alex Bodry (à droite). © PHOTO: Chambre des Députés

La logique 31 à 29 est certainement compromise. Gilles Roth Député CSV

Un point de vue que partage Gilles Roth du CSV : «La logique 31 à 29 est certainement compromise», estime le co-chef de groupe du principal parti d'opposition. Selon lui, ce ne sont pas seulement les droits du Parlement qui ont été renforcés, mais aussi ceux des citoyens et leur influence.

Avec le nouveau droit d'enquête, la Chambre est mieux placée dans sa fonction de «contrôle de la démocratie» dans le passé, a déclaré Roth en faisant référence à des affaires comme celle de la SuperDreckskëscht ou des satellites militaires. «Là, en tant qu'opposition, nous n'avons peut-être pas pu assumer correctement notre rôle.»

