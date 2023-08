La nouvelle vie (politique) de l’ex-joueuse de tennis pro Mandy Minella

L'ancienne 66e joueuse mondiale a changé de vie voici un peu plus d'un an, en prenant sa retraite sportive. © PHOTO: AFP / Marc Wilwert

Juin 2022, Mandy Minella dit stop. La carrière tennistique de l’ancienne 66e joueuse mondiale s’arrête au deuxième tour des qualifications de Wimbledon. Après avoir parcouru le circuit pro pendant une petite vingtaine d’années, la joueuse originaire d’Esch-sur-Alzette range ses raquettes.

Enfin pas complètement puisqu’elle y joue toujours aujourd’hui. Et à un niveau des plus corrects puisqu’en plus d’effectuer quelques exhibitions, la citoyenne de Reckange-sur-Mess s’aligne toujours en interclubs dans les meilleures compétitions européennes. «Tout l’été en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse. Plus l’hiver en France et en Italie» sourit-elle. «Je capitalise sur ma carrière passée. Financièrement, cela reste intéressant», explique la maman des petites Emma (cinq ans) et Maya (deux ans). A 37 ans, Mandy s’entraîne ainsi encore deux heures quotidiennement. «Ce n’est pas suffisant pour rester à mon meilleur niveau mais je conserve la condition», sourit celle qui débutera aussi le 11 septembre un nouveau job à mi-temps, au Sportlycée, cet établissement qui permet aux sportifs en herbe les plus talentueux du pays de concilier études secondaires et sport de haut niveau. Elle s’y occupera ainsi de coordonner les «absences pour raisons sportives» des élèves.

Mais ce qui risque de marquer davantage encore la rentrée 2023 de l’ancienne joueuse professionnelle, c’est la campagne électorale des législatives qui se tiendront le 8 octobre prochain.

Et pour cause, celle qui fut élue «sportive luxembourgeoise de l’année» en 2011 a décidé de s’engager en politique et se trouve sur la liste du DP dans la circonscription Sud en vue du rendez-vous d’octobre.

Le DP et Claude Lamberty

Le lien entre l’ex-pro et le Demokratesch Partei n’est guère compliqué à imaginer quand on sait que le président de la Fédération luxembourgeoise de tennis (FLT) se nomme Claude Lamberty, par ailleurs député et vice-président du DP.

«Claude est un ami. Il m’a sollicitée voici un an. Cela m’a tenté tout de suite. Néanmoins, j’ai mis longtemps à me décider. Parce qu’à mes yeux, c’était une grande responsabilité. Ce n’est pas le genre de décision que l’on prend à la légère», confie une Minella que d'autres partis ont également démarchée. «Dans ma tête, cela a toujours été clair: si je m’engageais, c’était au sein du DP. Tout simplement parce que c’est le parti le plus proche de mes valeurs, avec une politique moderne tournée vers l’humain. Sur le plan familial, nous en avons pas mal discuté. Et, au final, je me suis convaincue qu’on m’offrait une chance sans doute unique d’apporter ma petite pierre à l’évolution des domaines qui me touchent le plus.»

Le sport … mais pas forcément de haut niveau

À savoir la famille et, forcément, le sport. «Soit ma vie de mère et celle qui a été la mienne durant ces 20 dernières années», glisse celle qui s’occupe aussi à temps partiel (en compagnie de son mari et ancien entraîneur, Tim Sommer) de la joueuse de tennis luxembourgeoise n° 1 actuellement, Marie Weckerle (20 ans, 1131ᵉ joueuse mondiale).

Quand elle parle de sport, Mandy Minella ne pense pas qu’à celui de haut niveau qu’elle a pratiqué presque deux décennies durant. «Je veux aider au développement du sport pour tous. Il reste beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Parce qu’à mes yeux, il va jouer un rôle notable dans l'avenir de notre société. Le sport permet d’être en bonne santé physiquement, mais aussi mentalement. On a tous vu à quel point c’était vrai durant la crise du covid.»

Pour la tenniswoman, les choses ont bien évolué au Luxembourg ces «dix ou quinze dernières années», avec la mise en place ou le développement d’institutions comme l’École nationale de l’éducation physique et des sports (ENEPS), la Ligue des associations sportives de l’enseignement fondamental (LASEP), la Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises (LASEL), ou, pour le haut niveau, du Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS), du High performance training & recovery center (HPTRC).

«Mais le budget du sport reste minime dans celui de l’État (NDLR: en 2023, le ministère du sport représente 0,21% du total). Et, plus globalement, le Luxembourg est en retard au niveau de la mentalité liée au sport. Ce dernier devrait être davantage intégré dans la vie de la population. Notamment des enfants.» Un sujet que Mandy Minella a d’ailleurs déjà pu aborder avec Claude Meisch (DP), le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Les études et la pratique du sport

«Les études sont et doivent rester une priorité. Au Luxembourg, elles sont synonymes de sécurité. Là où la pratique d'un sport de haut niveau est cataloguée comme une chose risquée et peu rentable financièrement. Le décalage apparaît énorme, sur le plan pécuniaire, entre ces deux options. On ne peut donc que comprendre qu’à 18 ou 20 ans, on décide de privilégier l’obtention d’un diplôme. C’est pour cela qu’il est important de mettre en place des instruments qui permettent de prendre ce risque.»

Certains existent déjà, comme le Sportlycée. Ou la section des sports d’élite de l’armée, qui accueille les sportifs d’élite du pays et leur permet de s’adonner à plein temps au sport de haut niveau. La cycliste Christine Majerus ou l’ex-nageur Raphaël Stacchiotti (également candidat pour le DP lors des législatives) sont notamment passés par là.

«Mais il est important d’offrir d’autres solutions», relance la candidate libérale. Comme celle de la création d’une nouvelle «carrière civile», qui permettrait aux sportifs de haut niveau d’être employés par l’Etat (et d’avoir accès à la sécurité sociale). Un projet qui se trouvait dans l’accord de coalition de l’actuel gouvernement mais qui n’a pas pu être concrétisé dans la législature. Et que Mandy Minella, qui a fait partie d’un groupe de travail ayant planché sur le sujet, voudrait donc voir revenir sur le tapis. Il est d’ailleurs à nouveau au programme du DP en vue du prochain scrutin…