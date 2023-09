Là où l'armée luxembourgeoise s'entraîne à la guerre

Share this with email

Le voyage vers le cœur géographique de la Roumanie dure quatre heures (2h30 d'avion et 1h30 par voie terrestre). La petite localité de Cincu, située à environ 270 kilomètres - ou cinq heures de route - au nord-ouest de la capitale Bucarest, est un petit nid de 1.600 habitants.

S'il n'y avait pas de guerre en Ukraine, la plupart des Luxembourgeois n'auraient probablement jamais entendu parler de cet endroit. Mais voilà, Cincu a son importance pour le Grand-Duché, c'est là que le plus grand contingent de troupes étrangères de l'armée luxembourgeoise est stationné depuis mars 2023. Soit 26 soldats. Et ce, au moins jusqu'à fin 2025. Outre la Roumanie, le Grand-Duché compte également six autres soldats à Rukla, en Lituanie. Les troupes stationnées dans les deux pays font partie des Enhanced Vigilance Activities de l'OTAN. Leur mission est de renforcer le flanc oriental de l'OTAN.

Lors d'un entretien bilatéral avec le président roumain Klaus Johannis, le Premier ministre Xavier Bettel s'est mis d'accord sur la poursuite de la coopération économique et politique entre les deux pays. © PHOTO: ME

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP), accompagné du ministre de l'Armée François Bausch (Déi Gréng) et du chef de l'Armée Steve Thull, a atterri mardi matin à l'aéroport de Sibiu à la tête d'une importante délégation et d'une foule de médias, à l'occasion d'une visite officielle et d'une visite de troupes. Outre la visite du camp militaire, le protocole a également fait état d'entretiens bilatéraux avec le président roumain Klaus Johannis.

Le trajet depuis l'aéroport de Sibiu traverse les paysages impressionnants qui, sous le nom célèbre de Transylvanie, évoque immédiatement des images à l'esprit. Mais au lieu de croiser des vampires, le cortège pressé et enveloppé de gyrophares passe d'abord devant les halls d'usine de grandes entreprises occidentales, puis devant des troupeaux de moutons, de vieilles épaves de chars russes, des maisons à moitié construites et des gens curieux pour qui le tic-tac des montres est peut-être différent.

Caserne vieillissante

La région de Sibiu est certes considérée comme plus développée économiquement au sein de la Roumanie. Mais plus le cortège s'éloigne du centre urbain en direction du nord, moins les nouvelles constructions modernes sont nombreuses, plus la rue est agitée et plus la région semble abandonnée. Des clichés qui n'en sont pas.

Un peu en dehors de Cincu, le camp commun des Français, Belges et Luxembourgeois se trouve au-dessus d'une caserne roumaine un peu vieillissante, sur une colline que les soldats appellent «Cherry Hill». Ce n'est un secret pour personne que les collines bien positionnées ont toujours eu une importance stratégique particulière dans l'histoire militaire, car elles sont particulièrement faciles à défendre et permettent d'excellentes possibilités de reconnaissance.

1 / 3 Poignée de main avec les soldats luxembourgeois sur «Cherry Hill». © PHOTO: ME

2 / 3 Le ministre des Armées François Bausch et le Premier ministre Xavier Bettel s'informent sur les armes utilisées par l'armée. © PHOTO: ME

3 / 3 Les routes de «Cherry Hill» ne sont pas consolidées. © PHOTO: Jan Kreller







Mais pour l'instant, les quelque 1.000 soldats qui y sont positionnés n'ont rien à défendre. La base est trop éloignée de la frontière roumano-ukrainienne et il n'existe aucune possibilité de déplacement aérien. Et pourtant, les 26 soldats luxembourgeois remplissent par leur présence une fonction importante au sein du dispositif de sécurité de l'OTAN : la dissuasion d'une éventuelle agression russe sur le territoire de l'Alliance de défense de l'Atlantique Nord.

Tout semble encore temporaire

Quelques centaines de mètres après la sortie du village, le convoi de voitures tourne sur une route non goudronnée. Elle monte vers la «Cherry Hill». Enveloppés de poussière, les premiers contours du camp, protégé par une clôture de barbelés, apparaissent. Des soldats en uniforme saluent, certains sont en congé et font du sport. Des matériaux de construction traînent partout, des planches, des sacs de ciment, du matériel en vrac. Des véhicules blindés sont garés ici et là, un grand point de rassemblement central est encore en construction.

Il n'y a actuellement que peu de chemins fixes dans le camp. On a l'impression d'être sur un grand chantier. «Tout semble encore assez provisoire», juge également le ministre des Armées François Bausch. Mais cela devrait changer dans un avenir proche, assure-t-il.

Notamment en raison des Etats-Unis, qui supportent la charge financière principale du camp, se montrent de temps en temps et déterminent le scénario de l'exercice par leur présence. «Ils vont et viennent», explique un officier belge qui voulait devenir historien militaire, mais qui a finalement opté pour une carrière dans l'armée belge. Il souhaite désormais mettre ses connaissances historiques en pratique.

Nous sommes très bien entraînés pour les cas d'urgence. Lieutenant Audrey Girard Commandant du contingent luxembourgeois

C'est-à-dire rien de moins que la lutte armée, pour laquelle les Luxembourgeois s'entraînent également sur le site de Cincu. Pour cela, les pays ont fait venir du matériel en partie lourd. Le Luxembourg est sur place avec le «Dingo», les Belges et les Français avec le système d'armes «Piranha», ces derniers avec le char de combat «Leclerc».

En vue de «Cherry Hill», les formations combinées s'exercent au combat commun dans le but d'assurer ce que l'on appelle l'interopérabilité, que l'on peut traduire par «coopération sans faille». Lors de ces manœuvres, des munitions réelles sont utilisées, comme par exemple chez les Luxembourgeois l'arme antichar «NLAW».

Peu de critiques

Les innombrables conteneurs d'habitation constituent l'élément central du camp. Empilés les uns sur les autres sur plusieurs étages, ils renforcent l'impression de provisoire qui a été créée ici. Maintenant, à la fin de l'été, les chemins sont secs et faciles à parcourir.

À partir de l'automne, lorsque les averses se feront plus fréquentes, cela changera. Lorsqu'on parle avec les soldats du Grand-Duché, on entend peu de critiques. «Tout ce que nous avons ici en termes d'infrastructure est bon», dit la chef du contingent luxembourgeois, le lieutenant Audrey Girard. La jeune femme de 30 ans est présente dans le camp depuis deux mois avec les 25 autres soldats. Il reste encore huit semaines avant la relève de toute l'équipe. L'ambiance au sein de l'équipe est très bonne. On cherche en vain le fameux «ton de cour de caserne»

Ils sont également conscients qu'en cas de défense de l'OTAN, ils iront réellement au combat et que leur vie sera peut-être en jeu. «Nous sommes très bien entraînés pour les situations d'urgence», affirme le lieutenant Girard avec assurance. Même la guerre en Ukraine n'a pas changé grand-chose à l'attitude fondamentale des soldats. Aly, caporal-chef, s'est porté volontaire pour la mission AIGLE, tout comme ses camarades. «Vivre en liberté est une évidence pour beaucoup. Je veux la défendre et représenter mon pays», dit-il. Lui aussi se sent très bien dans le camp.

1 / 3 Le Premier ministre Xavier Bettel accueille la commandante du contingent luxembourgeois, le lieutenant Audrey Girard. © PHOTO: ME

2 / 3 Comme ses camarades, Aly s'est porté volontaire pour la mission de l'OTAN en Roumanie. © PHOTO: Jan Kreller

3 / 3 Un «dingo» luxembourgeois © PHOTO: Jan Kreller







Il y a les routines quotidiennes. Le service commence généralement à 7 heures, puis viennent les ordres, l'entraînement et les débriefings. Les soldats ont du temps libre à partir de 17 heures. «Cela peut aussi être plus tard s'il y a beaucoup à faire», dit Aly. Deux fois par mois, on leur accorde un jour de congé, c'est alors que les possibilités de loisirs sont sollicitées. Il y a un terrain de volley-ball, ainsi qu'un terrain de football à Cincu. En outre, quatre bars sont installés dans le camp. Cela offre suffisamment de temps pour réfléchir. «Les amis et la famille nous manquent», admet Aly.

Il est frappant de constater que les soldats avec lesquels on s'entretient soulignent souvent à quel point ils sont bien logés et à quel point ils se sentent bien dans le camp. C'est peut-être vrai. On entend en tout cas un autre son de cloche du côté des Français. Ils seraient en effet impatients de repartir le plus vite possible. À propos des Français, ce sont eux qui s'occupent de la cuisine de la troupe dans le camp. C'est peut-être une autre raison pour laquelle les camarades luxembourgeois vivent si bien sur la «Cherry Hill».

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort

Adaptation : Charles Michel