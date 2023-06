La pauvreté des enfants au Luxembourg: ce que personne ne veut voir

La pauvreté a de nombreux visages, dont celui des enfants. Au Luxembourg, près d'un enfant sur quatre vit à la limite de la pauvreté. Le risque de pauvreté est particulièrement élevé dans les familles monoparentales et les familles nombreuses. Les enfants qui grandissent dans un environnement socialement défavorisé doivent généralement faire face à bien plus que des privations matérielles. Les conséquences peuvent être graves. On en parle rarement.

La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent. Les enfants qui vivent dans des ménages à faible revenu ont moins de chances d'accéder à l'éducation, souffrent plus souvent d'atteintes à la santé, présentent souvent des troubles psychiques et sociaux ainsi que des retards de développement. Les parents n'ont pas le temps de s'occuper correctement de leur progéniture en raison de leur travail. Nombre d'entre eux manquent en outre de connaissances sur les besoins des enfants. Les enfants concernés connaissent des restrictions dans presque tous les domaines de la vie.

«Nous vivons dans une société qui porte des œillères». Cette déclaration provient d'un atelier interdisciplinaire sur les effets de la pauvreté sur la santé des enfants, qui s'est tenu dans le cadre du forum Caritas «Aarm mécht krank - krank mécht aarm» (La pauvreté rend malade, la maladie rend pauvre). Y ont participé : acteurs du secteur social, pédagogique et médical. Ils évoquent tous des cas et des problèmes qui sont rarement abordés. Souvent, ils se sentent impuissants. Retour sur une discussion animée, parfois bouleversante.

Les pédiatres sont alarmés

Patrick Theisen est pédiatre à Esch. Il décrit la ville «un peu comme un point chaud social». «La répartition des médecins au Luxembourg est loin d'être idéale. Il y a très peu de pédiatres dans le sud, alors qu'une très grande population y vit», déplore-t-il. Chez les enfants issus de milieux socialement défavorisés, il voit «beaucoup de problèmes», y compris mentaux. En même temps, il parle de retards dans le développement.

Chez les enfants issus de milieux défavorisés, nous constatons souvent des troubles du développement. Dr Patrick Theisen Pédiatre à Esch

«En fait, on constate souvent des troubles du développement chez ces enfants». Il décrit les retards dans le développement du langage comme un «problème de plus en plus important». La consommation de médias le préoccupe. «Les enfants de moins de quatre ans ne devraient pas y être exposés. Mais dès l'âge de trois mois, on tient les bébés tranquilles en leur mettant le téléphone portable sous le nez. Cela a des répercussions sur leur développement. C'est pourquoi nous allons devoir faire face à de gros problèmes», prévient-il.

Patrick Theisen est pédiatre à Esch. © PHOTO: Gerry Huberty

Le TDAH (pour Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) est un diagnostic fréquent. «D'autres problèmes, comme la dépression, peuvent également se cacher derrière ce diagnostic», explique le Dr Theisen. Plus tard, d'autres participants à l'atelier parleront d'enfants qui, à six ou sept ans, disent déjà qu'ils en ont «marre de vivre».

Désavantagé dès la naissance

«Les enfants de mères toxicomanes ou alcooliques - il n'est pas rare que la pauvreté soit en jeu - naissent souvent avec des problèmes médicaux et ont besoin d'un suivi médical plus intensif», explique le Dr Theisen, qui remarque en outre que les personnes issues de milieux sociaux défavorisés sont loin de profiter de tous les examens préventifs avec leurs enfants, bien que ceux-ci soient liés à des primes. Le rôle des travailleurs sociaux est très important, constate-t-il. Cependant, il manque partout du personnel spécialisé.

«Beaucoup d'enfants sont trop gros. Là aussi, il y a un lien : plus une famille est pauvre, plus il n'est pas rare que l'alimentation soit mauvaise. Le prix des aliments joue également un rôle. Souvent, on ne sait pas comment nourrir au mieux un enfant», fait-il remarquer. En outre, les enfants issus de familles défavorisées font souvent moins d'exercice. «Ils vivent dans des logements exigus. Lorsque les deux parents doivent travailler beaucoup pour pouvoir vivre, il est difficile d'organiser des loisirs avec les enfants. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes», raconte le Dr Theisen.

J'ai parfois l'impression que nos politiciens sont aveugles. Ils devraient peut-être quitter un jour la capitale et regarder la situation dans d'autres parties du pays. Dr Patrick Theisen Pédiatre à Esch

«J'ai le sentiment que le fossé social s'est terriblement creusé, que cet écart ne cesse de se creuser. Nous sommes confrontés à un nombre croissant de personnes socialement très faibles. J'ai parfois l'impression que nos politiques sont aveugles. Ils devraient peut-être quitter la capitale et regarder la situation dans d'autres parties du pays», recommande-t-il.

Des situations désespérantes

«Au Luxembourg, ce n'est que lentement que la politique découvre l'importance des 1.000 premiers jours de la vie d'un enfant. Les liens qu'il tisse au cours de ses premières années de vie constituent la base de tout son développement», souligne Gilbert Pregno, psychologue, fondateur de l'École des parents et président de la Commission consultative des droits de l'homme.

Ce n'est que lentement que la politique découvre l'importance des 1.000 premiers jours de la vie d'un enfant. Gilbert Pregno Psychologue

Il évoque le désespoir qu'il a observé dans de nombreuses situations au cours de sa carrière et les offres d'aide qui ne sont pas acceptées par les familles. «Quand on fait beaucoup d'expériences négatives, on finit par ne plus vouloir avoir d'espoir, alors on réduit complètement ses attentes pour ne pas être à nouveau déçu», regrette-t-il. «Il faut aller vers les gens, les traiter avec respect et faire preuve de compréhension pour qu'ils se sentent appréciés et reconnus en tant qu'êtres humains. Le désespoir et la pauvreté se transmettent généralement d'une génération à l'autre», illustre-t-il.

Gilbert Pregno est effrayé par «la violence des institutions et des lois qui ne sont pas adéquates». © PHOTO: Gerry Huberty

Pregno est en outre effrayé par «la violence des institutions et des lois qui ne sont pas adéquates». Il trouve insupportable la pratique consistant à retirer les enfants des écoles et les nouveau-nés des maternités pour les placer dans des foyers. «Cela se produit encore aujourd'hui. Dans notre société, avec une loi sur la protection de la jeunesse datant de 1992, les parents sont privés de tous leurs droits lorsque leur enfant est placé dans un foyer», critique-t-il.

De nombreux obstacles dans le domaine social

Plus d'une fois au cours de l'atelier, on se plaint d'un manque de personnel qualifié dans le domaine social. Les travailleurs sociaux sont actuellement retirés de nombreux services, dit-on, notamment de la médecine scolaire. «L'ensemble du secteur social est une véritable jungle», se plaint une participante. Gilbert Pregno parle lui aussi d'une «énorme bureaucratie», du fait que de nouvelles structures sont constamment créées. «Tout cela fait qu'il faut attendre une éternité avant de pouvoir réagir».

Parmi les solutions possibles, il propose des points de contact locaux «où différents professionnels collaborent pour couvrir des domaines tels que le médical et le social». Une offre à bas seuil avec un accès facile pour les personnes concernées serait nécessaire.

Des corrections de trajectoire doivent être apportées au système d'éducation non formelle. Charel Schmit Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher

Charel Schmit, de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju), qui a également pris place dans le groupe en tant qu'auditeur, est d'accord: «Il est important d'aborder le sujet de manière interdisciplinaire. L'enfance doit être abordée sous plus d'un angle». La séparation des services, des institutions et des procédures est en effet un problème, selon lui. Le travail social dispose certes d'un bon instrument avec le case management, mais celui-ci manque d'une base légale forte, selon Schmit. «Il faut absolument que les différents acteurs se rencontrent de manière transversale beaucoup plus tôt».

La discussion sur les effets de la prise en charge, ou plutôt de la sur-prise en charge des enfants, ne peut plus être fermée. Là encore, tous les participants étaient d'accord. «Bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais des corrections de trajectoire doivent être apportées au système d'éducation non formelle», confirme Charel Schmit.

Robert Kirsch, psychopédagogue chez «Wheels up - Hëllef fir psychesch krank Kanner ASBL». © PHOTO: Gerry Huberty

Robert Kirsch, psychopédagogue chez «Wheels up - Hëllef fir psychesch krank Kanner ASBL», parle de l'illettrisme, un phénomène qui se manifeste également souvent dans les milieux sociaux défavorisés, mais sur lequel il existe peu de connaissances sûres dans le contexte luxembourgeois. On parle d'illettrisme lorsqu'une personne présente une incapacité élémentaire à écrire et à lire malgré l'école.

Étiqueté comme «enfant à besoins spécifiques»

Selon lui, les labels tels que «enfants à besoins spécifiques» (EBS) sont distribués trop facilement. Il trouve critique le fait que des enfants soient retirés de l'école régulière et placés dans d'autres structures «où il n'y a presque plus d'offre scolaire». Le défi consiste à «toujours regarder comment l'enfant évolue et si l'on travaille dans la bonne direction». Charel Schmit a également des doutes: «Une fois qu'une étiquette est collée sur un enfant, l'éducation formelle n'est plus forcément une priorité».

Les chiffres élevés de la pauvreté symbolisent notre échec. Paul Galles Député CSV



Au final, le député CSV Paul Galles, qui s'occupe régulièrement de cette thématique, fait son autocritique: «Les chiffres élevés de la pauvreté symbolisent notre échec. La pauvreté est souvent considérée d'un point de vue purement financier. Mais l'exemple des enfants montre particulièrement bien à quel point elle est profonde en réalité, quels facteurs y sont encore liés».

«Il y a la pauvreté visible et la pauvreté invisible», ajoute le Dr Patrick Theisen. En fin de compte, il faut sensibiliser la population pour en finir avec les préjugés. Gilbert Pregno parle dans ce contexte de «racisme social». Les personnes qui dépendent de l'aide sociale se heurtent souvent au mépris. Et toute cette pression serait à son tour transmise aux enfants.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin