La Pétrusse: le cours d'eau le plus connu de la capitale

Elle n'est pas particulièrement longue et son débit n'est pas exceptionnel. Pourtant, la Pétrusse est sans doute le ruisseau le plus connu du Grand-Duché. Elle mesure 2,6 kilomètres de long et n'a que rarement beaucoup d'eau. Pourtant, elle marque l'image de la capitale. La Pétrusse prend sa source au confluent du Märelerbach et du Zéissengerbach, devant l'église de Hollerich. Jusqu'à son embouchure dans l'Alzette, au fond de la ville, il y a à peine 1,8 kilomètre à vol d'oiseau.

Or, selon les documents que l'on considère, il existe différentes définitions de la Pétrusse. Certaines cartes désignent même le Märelerbach sur toute sa longueur comme la Pétrusse. Si l'on en croit les lieux-dits, la source se trouve sur le territoire de la commune de Dippach. Selon les cartes actuelles, un bras secondaire du Märelerbach prend sa source sur un lieu-dit appelé «Pétrusse». Il existe même une «Haute Pétrusse» et une «Basse Pétrusse» à cet endroit.

Dans ce secteur, le Märelerbach et le Zessingerbach se rejoignent entre les autoroutes devant l'église de Hollerich pour former la Pétrusse. © PHOTO: Frank Weyrich

Quoi qu'il en soit, à partir de Hollerich, c'est clairement la Pétrusse. Actuellement, l'embouchure des deux ruisseaux et donc le début de la Pétrusse sont cachés sous le béton. Entre les deux bras de l'autoroute d'Esch, elle voit la lumière du jour. Dans quelques années, elle deviendra une artère vitale renaturée pour le nouveau quartier de la Porte de Hollerich. Dans son lit de béton, elle s'écoule sous la route d'Esch, parallèlement à la rue de la Vallée.

A Hollerich et dans le quartier de la gare

De ce puits près de la rue d'Anvers, beaucoup d'eau peut s'écouler dans la Pétrusse en cas de mauvais temps. © PHOTO: Frank Weyrich

Près du pont de la rue d'Anvers, il y a une ouverture allongée dans le mur avec une grille devant. Elle laisse deviner que les eaux de surface du quartier situé au-dessus sont évacuées par là. C'est pourquoi, par temps sec, seule l'ouverture du puits est visible. Selon qu'il pleut légèrement ou qu'un violent orage s'abat sur le quartier de la gare, un filet d'eau ou un torrent s'y déverse, dans la Pétrusse.

À partir de la rue d'Anvers, la Pétrusse s'engage dans la vallée encaissée qui fait sa renommée dans tout le Luxembourg. La rive droite du ruisseau, jusqu'en face du skatepark de la Passerelle, est rattachée administrativement au quartier de la gare. La rive gauche fait partie du quartier Hollerich jusqu'au pont Adolphe, puis de la ville haute. Le skatepark et la suite de la vallée font partie du quartier du Grund, des deux côtés du cours d'eau.

1 / 2 La partie de la Pétrusse déjà renaturée a déjà l'air beaucoup plus accueillant. © PHOTO: Frank Weyrich

2 / 2 Une grande partie des travaux est déjà clairement visible. © PHOTO: Frank Weyrich





Une rue sans maisons et un arbre horizontal

Sur la rive gauche du ruisseau se trouve une rue où la circulation est interdite depuis toujours. La rue Paul Séjourné porte le nom de l'ingénieur français qui a conçu le pont Adolphe. Située au cœur de la ville, elle a une particularité: il n'y a pas une seule maison dans cette rue de 400 mètres de long, mais seulement des jardins potagers et des arbres.

Si l'on suit le fond de la vallée, un arbre extraordinaire attire l'attention. Ses troncs ont poussé si horizontalement qu'ils doivent être soutenus par des piliers en bois massif. Juste après, la Pétrusse atteint l'endroit où elle est contemplée par des hordes entières de touristes. Elle passe sous le fameux pont.

Comme sur les cartes postales

Au-delà du pont, on passe sur le côté droit de la vallée devant des portes en acier dans la roche, derrière lesquelles se trouvent les couloirs des casemates. Loin en haut sur le côté gauche, à la «Gëlle Fra», on voit des touristes photographier le paysage urbain pittoresque. Si l'on continue sur la droite du ruisseau, on passe devant ce que l'on appelle le pré des luges. Des générations d'enfants s'y sont déjà amusées en hiver. Si l'on regarde la pente, on comprend que la descente est en général assez rapide. C'est également ici que se termine la partie de la vallée attribuée au quartier de la gare, avant d'atteindre le fond de la ville.

1 / 2 La Pétrusse met le cap sur la vallée bien connue. © PHOTO: Frank Weyrich

2 / 2 En bas, la vallée verte, en haut, la statue dorée. © PHOTO: Frank Weyrich





La Luga vous salue

La dernière partie de la Pétrusse a actuellement l'air peu accueillant, car la scène est dominée par des pelleteuses et autres engins de construction. L'exposition horticole (Luga) qui aura lieu en 2025 y projette son ombre. La renaturation de la Pétrusse est terminée sur son dernier tronçon depuis un peu moins d'un an. Jusqu'à présent, elle n'était pas seulement coincée dans un lit de béton, mais aussi entre deux hauts murs.

Pour la Luga, l'ancien paysage de parc sur les rives a également été réaménagé. Il avait été créé dans les années 1870, après le démantèlement de la forteresse. Le lit en béton dans lequel le ruisseau coulait jusqu'à présent date des années 1930 et ne sera pas centenaire avec les mesures prévues.

Peu avant de se jeter dans l'Alzette, la Pétrusse serpente dans son nouveau lit. © PHOTO: Frank Weyrich

Ce tronçon, bien nommé «nature pure» par la Luga, s'étend de l'embouchure de l'Alzette à l'ancienne écluse Bourbon. Cependant, toutes sortes de déchets se sont déjà accumulés à certains endroits. Bien que les travaux de réaménagement avancent assez lentement sur place, ils devraient être terminés à temps pour l'ouverture.

La deuxième phase de renaturation de la Pétrusse n'était initialement prévue qu'après la clôture de la Luga. Lorsqu'il s'est avéré que la date de la manifestation devait être repoussée, il a toutefois été décidé de maintenir le calendrier de renaturation. Ainsi, les travaux dans la partie supérieure jusqu'à la rue d'Anvers seront entrepris à partir de l'année prochaine.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin