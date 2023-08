La plus grande fan d'Elvis Presley est luxembourgeoise

La passion de Francine Dumong pour le King reste intacte depuis 1969. Elle est aujourd'hui à la tête d'un fan club réunissant plus de 130.000 personnes sur les réseaux sociaux et dont fait notamment partie l'ex-épouse d'Elvis et ses anciens musiciens.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ce 16 août, cela fera très exactement 46 ans qu'Elvis Presley décédait, à l'âge de 42 ans, dans sa résidence de Graceland à Memphis (Tennessee ) . C'est sa dernière compagne qui a découvert son corps, étendu dans la salle de bain après une crise cardiaque. Sa mort fut prononcée quelques heures plus tard. A l'instar de toutes les icônes culturelles parties trop tôt et de manière tragique, la disparition du «King» a provoqué un véritable séisme dans le monde entier, et plus particulièrement au sein de sa communauté de nombreux fans.

Lire aussi :

Décès de Lisa Marie Presley, fille unique du «King» Elvis

Il faut dire que l'homme, natif de Tupelo (Mississippi), est une véritable légende de la musique. Il fait encore partie aujourd'hui des quelques artistes ou groupes, à l'image des Beatles, Michael Jackson ou encore Madonna, ayant vendu plus de 330 millions de disques dans le monde. Et ils sont encore nombreux à entretenir la mémoire du «Roi du Rock and Roll», près d'un demi-siècle après sa mort. Et ce, aux quatre coins de la planète mais plus particulièrement au Luxembourg.

Une passion née à Arlon, lors d'une excursion

En effet, depuis 1982, le Elvis Presley Fan Club Luxembourg s'attache à conserver et entretenir la mémoire d'Elvis. Sur Facebook, le club est suivi par plus de 130.000 personnes, tout simplement colossal! À la tête de cette impressionnante communauté, on retrouve Francine Dumong, une Luxembourgeoise retraitée depuis quelques années. Si elle ne se considère pas comme la plus grande fan luxembourgeoise de la légende, préférant laisser ce titre aux fans ayant eu la chance et la persévérance de suivre Elvis en concert, force est de constater que la passion qui anime la résidente est communicative.

La belle histoire débute en 1969, lors d'une excursion scolaire. «Notre classe faisait une sortie à Arlon. Lors de la pause de midi, nous écoutions un peu de musique sur ma radio portable, et voilà que le présentateur annonce que le prochain titre est «In The Ghetto» par Elvis Presley». Francine n'avait jusqu'alors jamais entendu une seule chanson d'Elvis. «Et celle-là était tellement captivante que j'ai acheté le 45 tours dans les jours qui ont suivi notre excursion. C'était le début de ma collection de disques d'Elvis.»

Le début d'une passion qui n'allait pas lâcher la Luxembourgeoise. Lorsqu'on lui demande ce qu'Elvis représente pour elle, elle nous répond du tac au tac. «Pour moi, c'est ma jeunesse, ma vie, une chanson pour chaque humeur, un amour pour la vie», résume-t-elle, tout simplement.

J'ai toujours regretté de ne pas avoir eu la chance de voir Elvis sur scène, le destin en avait décidé autrement. Francine Dumong Présidente du Elvis Presley Fan Club Luxembourg

Au fil des années, l'admiration de Francine pour Elvis ne fera que grandir. En 1975, elle aura même l'occasion de partir sur les traces de son idole, encore vivante à l'époque, aux Etats-Unis. «Je suis partie avec le fan club britannique qui nous a emmenés à Memphis, Las Vegas et San Francisco. Le but de ce voyage pour nous tous était de voir Elvis en concert à Las Vegas. Malheureusement, Elvis est tombé malade et les concerts ont été annulés», se rappelle-t-elle. Elle retentera l'expérience en 1976 et 1977 (l'année de la mort d'Elvis), sans succès. «Ayant été la dernière arrivée chez mon patron, je n'ai pas eu mon congé au moment voulu. J'ai toujours regretté de ne pas avoir eu la chance de voir Elvis sur scène, le destin en avait décidé autrement.»

Affiliée à plusieurs clubs internationaux

Qu'à cela ne tienne, au cours de ses différents voyages aux États-Unis, Francine se fera un tas d'amis venant de tous les coins du monde et partageant tous la même passion pour Elvis. «J'étais moi-même affiliée à plusieurs fans clubs internationaux», confie-t-elle. «On s'échangeait les nouvelles par correspondance. En 1970, il y avait eu une convention internationale de fans d'Elvis à Luxembourg dont on peut voir des extraits dans le film "Elvis - That's The Way It Is", y compris une balade en vélo tandem à travers la ville de Luxembourg. Cette convention était organisée par le fan club britannique. Malheureusement, j'étais en vacances avec mes parents à l'époque, et j'ai raté cette convention.»

«C'est comme si un membre de ma famille était décédé» La mort d'Elvis, en 1977, Francine s'en souvient comme si c'était hier. «J'ai appris le décès le matin avant de quitter la maison pour le travail. Mon père m'a dit: «Je pense qu'il s'est passé quelque chose avec Elvis, ils continuent de jouer sa musique à la radio". J'ai été choquée, je réalisais que je n'aurais plus jamais la chance de le voir sur scène. C'était comme si un membre proche de ma famille était décédé. Il était toujours présent, en musique, dans ses films, sur les murs de ma chambre. Son départ a laissé un grand vide dans mon coeur». Le lendemain, Francine dévalisait son disquaire habituel, achetant même tous les albums qu'elle possédait déjà. «Juste pour garantir que j'aurai encore une bonne qualité si jamais les autres se détérioraient», se souvient-elle.

La fan club compte une cinquantaine de membres payants. S'il s'agit d'une majorité de Luxembourgeois, nous avons aussi des fans en provenance de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Francine Dumong Présidente du Elvis Presley Fan Club Luxembourg

C'est d'ailleurs grâce à ses multiples rencontres que l'idée d'un fan club luxembourgeois germera dans la tête de Francine. «En 1982, le fan club britannique a de nouveau emmené les fans à Luxembourg, et c'est lors de cette convention que leur président, Todd Slaughter, m'a encouragée à fonder un fan club à Luxembourg.» Aux mots, Francine joindra le geste. «Nous nous retrouvions chaque mois pour regarder des films d'Elvis et écouter ses chansons. Par la suite, j'ai commencé à rédiger un périodique bimestriel en langue française et j'ai fait des émissions sur RTL radio. Au début, nous comptions une bonne centaine de membres, aujourd’hui, les plus fidèles sont restés, et on est à une cinquantaine de membres payants. S'il s'agit d'une majorité de Luxembourgeois, nous avons aussi des fans en provenance de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Par ailleurs, nous avons fêté notre 40e anniversaire en 2022.».

Des périodiques bimestriels

Ces derniers ont l'occasion de bénéficier de périodiques bimestriels réalisés avec soin par Francine et Christophe Jouanne, un membre fidèle du comité qui habite en France et qui se charge de l'analyse des concerts d'Elvis. «Nos périodiques contiennent les dernières nouvelles, soit sur la vie des membres de la famille Presley, soit sur les nouveaux disques ou films qui sortent, soit sur les décès de personnes qui étaient connectées d'une manière ou d'une autre à la vie privée et professionnelle d'Elvis. Nous y racontons des petites histoires de la vie d'Elvis. Nous ne sommes que deux pour rédiger les articles, et je m'occupe de la mise en page, de l'impression et de l'envoi», détaille Francine.

Mais c'est sur les réseaux sociaux que le fan club luxembourgeois entrera dans une autre dimension. La page Facebook, créée en 2014 et qui compte plus de 130.000 followers, est mise à jour quotidiennement avec énormément de photos d'archives. «Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui nous garantissent ce succès: la page est tenue en langue anglaise, ce qui attire les fans internationaux. De plus, elle dispose de photos avec informations, et surtout de photos originales non truquées, très appréciées par les fans. Ensuite, je contrôle régulièrement les commentaires, j'y réponds et je les apprécie, et je ne tolère pas de commentaires de haine, de harcèlement et les liens frauduleux. Maintenir une page "propre" nécessite beaucoup d'heures de travail par jour, mais les fans m'en remercient et les compliments ne manquent pas, ce qui me motive de continuer dans cette direction.»

Nous avons plusieurs membres d'honneur dans notre club, dont Vernon Presley, l'oncle d'Elvis, Charlie Hodge ami et musicien d'Elvis, Ed Bonja, photographe personnel d'Elvis, Betty Harper, artiste-peintre renommée pour ses peintures d'Elvis ainsi que Priscilla Presley. Francine Dumong Présidente du Elvis Presley Fan Club Luxembourg

Bref, créé sans la moindre prétention, le fan club de Francine est parvenu à fédérer un nombre impressionnant de personnes. Un tour de force qui a même permis au club d'être reconnu par Elvis Presley Enterprises, qui continue de gérer les actifs et les activités du King. Et de ce fait, Francine compte des proches d'Elvis parmi ses membres. «Nous avons plusieurs membres d'honneur dans notre club, dont Vernon Presley, l'oncle d'Elvis, Charlie Hodge ami et musicien d'Elvis, Ed Bonja, photographe personnel d'Elvis, Betty Harper, artiste-peintre renommée pour ses peintures d'Elvis ainsi que Priscilla Presley (qui n'est autre que l'ex-épouse d'Elvis, NDLR)».

1 / 2 Francine avec Avec Ronnie Tutt, batteur, et Glen D. Hardin, pianiste. © PHOTO: F.D.

2 / 2 Francine avec Ed Bonja, photographe personnel d'Elvis. © PHOTO: F.D.





Francine a même eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs d'entre eux, notamment Priscilla Presley. «En 2013, j'ai participé à une croisière avec les membres du TCB Band d'Elvis et elle y était l'invitée spéciale. J'ai saisi l'occasion de la demander si elle acceptait d'être membre d'honneur de notre club, et à ma grande joie, elle a accepté de suite. Je l'ai revue et lui ai parlé plusieurs fois depuis, soit en croisière, soit après les concerts ELVIS qu'elle présentait en tournée, et je suis très fière qu'elle suive aussi notre page Facebook, ajoutant un like ou un petit cœur de temps en temps. Priscilla est une personne très attentionnée, elle s'intéresse aux activités des fans clubs et elle est très agréable avec les fans.»

Une grande collection de disques et un véritable autographe du King ! Fan inconditionnelle, Francine Dumong possède bien évidemment une grande collection d'objets liés au King. Celle-ci n'a fait que s'étoffer au fil des années. «Je possède une grande collection de disques 33 tours, des 45 tours et des CD d'Elvis, des enregistrements de concerts par des privés (sur cassette, disque, CD et dernièrement sur DVD), toute la gamme de films sur cassette vidéo et sur DVD. Bien entendu, il y a aussi de nombreux souvenirs rapportés de mes voyages multiples à Memphis.» Mais son objet le plus précieux, c'est sans aucun doute un véritable autographe d'Elvis Presley. «Je l'ai reçu par courrier en 1973. En 1985, son oncle Vester Presley m'a confirmé l'authenticité de la signature, et plus tard, j'ai vu dans le livre Elvis – Day by Day, qu'Elvis était bien à Memphis au moment de la date d'envoi de l'autographe», note-t-elle. L'autographe a été identifié par l'oncle d'Elvis lui-même. © PHOTO: Francine Dumong

Lorsqu'on lui demande sa chanson préférée de son idole, Francine se montre hésitante. «C'est très difficile de choisir une seule chanson préférée, car son répertoire est tellement vaste: rock'n'roll, blues, country and western, rythm and blues, gospel et j'en passe… Mais il y a une chanson qui me donne toujours la chair de poule en l'écoutant. Il s'agit de "If I Can Dream", la chanson finale du show NBC TV Special de 1968, écrite en référence à l’assassinat de Robert Kennedy (le frère de JFK, lui aussi assassiné, NDLR). La voix d'Elvis y est très puissante et les paroles de cette chanson sont intemporelles. Une autre chanson que j'adore et qui est moins connue est "And I Love You So", elle me fait revivre les bons moments passés avec mon mari.»

En effet, Francine a dû faire face à de nombreuses épreuves dans sa vie, dont la perte de son mari. «J'ai eu la chance de tomber amoureuse de notre vice-président à l'époque, Jos Dumong, et nous nous sommes mariés en 1995. Nous partagions donc la même passion pour Elvis.» Un événement tragique qui a contraint la Luxembourgeoise à mettre les activités de son fan club en suspens pendant une certaine période. «J'ai repris les activités du club en 2012 suite à la demande de notre Elvis local, Steven Pitman.»

Malgré les affres de la vie, Francine s'est relevée, grâce au soutien des membres de sa communauté, mais également grâce à sa fille, sa plus grande fan. «Elle a grandi avec Elvis, elle aime l'écouter bien qu'elle ne soit pas fan comme ses parents, mais il y a toujours des chansons d'Elvis sur sa playlist. Elle m'a dit récemment qu'elle est fière de ce que j'ai accompli pour maintenir le souvenir d'Elvis et du travail que j'y investis. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, provenant de ma propre fille», conclut très justement Francine.